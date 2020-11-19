Британцы определились с датой прощания с бензиновыми и дизельными автомобилями

Машины с традиционными двигателями внутреннего сгорания исчезнут с британского рынка в 2030 году, гибридам позволили остаться ещё на дополнительные пять лет.

Экологические нормы в Европе становятся всё более суровыми с каждым годом. Власти Соединённого Королевства уже давно задумываются о том, чтобы ввести запрет на продажу новых легковых и лёгких коммерческих машин с традиционными ДВС. Изначально предполагалось, что ограничение вступит в силу в 2040 году, потом обсуждалась более близкая дата – 2035-ый. Теперь же стало известно, что новое правило начнёт действовать меньше, чем через десятилетие – в 2030 году.



О принятом на официальном уровне решении сообщает агентство Reuters со ссылкой на премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Предполагается, что такой запрет поможет достичь поставленной цели: свести к нулю выбросы парниковых газов к 2050 году. Эта инициатива была отправлена на рассмотрение национального парламента в июне прошлого года.

Изначально власти рассчитывали, что запрет затронет только те автомобили, которые оснащаются бензиновыми и дизельными двигателями. Позднее в список включили и гибриды. Однако теперь стало известно, что запреты на продажу машин будут разнесены во времени: если «табу» на модели с бензиновыми и дизельными моторами введут уже в 2030-ом, то для версий с гибридными силовыми установками предусмотрена отсрочка ещё на пять лет.



В дальнейшем в стране ожидается введение полного запрета на бензиновые и дизельные машины, включая спецтехнику. Он начнёт действовать в 2050 году: к этому времени в Великобритании перестанут продавать всё ископаемое топливо, соответственно, заправлять машины с традиционными ДВС попросту будет нечем.

Британское правительство решило потратить 12 млрд фунтов стерлингов на стимулирование парка электрокаров в стране. Средства предназначены как для расширения зарядной сети, так и для модернизации энергосистемы в целом. Из них порядка 500 млн фунтов стерлингов выделят на разработку и выпуск электромобилей и батарей для них.



Ожидается, что первой страной, которая сможет полностью отказаться от машин с ДВС, станет Норвегия. Так, по итогам продаж новых автомобилей в сентябре 2020-го на долю электромобилей пришёлся 61% рынка, а если считать вместе с подзаряжаемыми гибридами, то 80%. Ожидается, что бензиновые и дизельные машины на этом рынке не будут продаваться уже в 2025-ом.



Кроме того, в 2030-ом запрет на продажу машин с ДВС может ввести один из крупнейших авторынов мира – китайский. В США введение запретов будет определяться политикой каждого конкретного штата, так, в Калифорнии ограничение планируется ввести в 2035-ом. На этот же год прощание с новыми машинами с традиционными двигателями внутреннего сгорания намечено и в канадском Квебеке.

В России же пока о подобных мерах почти не говорят, хотя однажды тему затронул глава Сахалинской области: власти островного региона считают, что большую часть транспорта в ближайшие годы можно будет перевести на газовое топливо, кроме того, автопарк планируется обновить за счёт электромобилей. Отметим, по данным Kolesa.ru в РФ за первые девять месяцев текущего года граждане поставили на учёт меньше 450 электромобилей и гибридов.

