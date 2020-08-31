Экология ×
  • Процесс пошёл: о возможности отказа от бензиновых и дизельных машин задумались и в России

Процесс пошёл: о возможности отказа от бензиновых и дизельных машин задумались и в России

31.08.2020 271 0 0

Пока что вероятность введения ограничений начали обсуждать в одном регионе РФ – Сахалинской области.

 

Во многих странах мира власти либо обсуждают, либо уже пришли к решению о том, чтобы через определённый период времени ввести запрет на продажу на своей территории автомобилей с традиционными дизельными и бензиновыми двигателями внутреннего сгорания. Некоторые в том числе выступают против «полумер» и включают в список «запрещёнки» также гибриды. К примеру, власти Великобритании планируют ввести жёсткие ограничения в 2035 году. Однако от России все эти разговоры были очень далеко... до недавнего времени. Теперь вопрос подняли в Сахалинской области.

На фото: Nissan Leaf

О возможном отказе от бензиновых и дизельных машин в регионе заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в ходе доклада на открытии всероссийского патриотического молодежного форума «ОстроVа-2020». Как сообщает ТАСС, по его словам, за ближайшее десятилетие в регионе немало транспорта будет переведено на газовое топливо, также автопарк должен обновиться за счёт электромобилей. В итоге островной регион сможет «полностью отказаться от бензина и дизельного топлива».

По информации агентства, пока что в Сахалинской области числится всего 85 электрокаров. При этом всего в стране сейчас насчитывается 7925 «зелёных» легковых автомобилей (по данным Автостата на 1 июля 2020 года). То есть сейчас в регионе находится чуть больше, чем один процент от нынешнего, весьма скромного общего числа машин с нулевыми выбросами. 

Кстати, на владельцев электрокаров в регионе уже сейчас распространяются льготы: транспортный налог для них снизили на 50%. Позже власти региона планируют и вовсе отменить эту ежегодную плату для всех проживающих в Сахалинской области собственников «зелёного» легкового транспорта. В дальнейшем здесь должно стать больше зарядных станций для электрокаров (в том числе передвижных заправочных комплексов).

На фото: Nissan Ariya
1 / 2
На фото: Nissan Ariya
2 / 2

Судя по статистике ГИБДД, большая часть электромобилей зарегистрирована в Приморском крае, здесь на 1 июля было 1138 «зелёных» машин. Далее следует Иркутская область (843 единицы). Тройку лидеров замыкает Москва с результатом 672 электрокара. На четвёртом месте находится Краснодарский край (566 шт.), на пятом – Хабаровский край (565 шт.). В первую десятку также входят Московская область (301 шт.), Новосибирская область (300 шт.), Амурская область (265 шт.), Красноярский край (223 шт.), а также Санкт-Петербург, где на учёте стоит 205 электромобилей.

Сейчас большую часть электромобилей в России (около 85%) составляют машины бренда Nissan. Далее следует Tesla, на их долю приходится всего лишь 6%. В свою очередь, «бронза» у Mitsubishi (чуть меньше 4,5%). Кстати, Ниссан планирует вывести на наш рынок свою электрическую новинку, которая была представлена в середине прошлого месяца – речь идёт о кроссовере Aryia. Срок начала поставок на наш рынок пока не сообщается.

Однако, стоит отметить, что инфраструктура для электромобилей в России развита, мягко говоря, слабо. На некоторых федеральных автодорогах не хватает даже обычных автозаправок, что уж говорить о зарядных станциях для «зелёного» транспорта.

бензин дизель Россия авто и общество законы экология

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Бизнес Средь бела дня: как ГАЗ, УАЗ и Ford заработали на господдержке за счёт покупателей Согласно распоряжению Правительства РФ за номером 1374-р от 22 мая 2020 года, в нынешнем году на льготное автокредитование физических лиц будет пущено 7 млрд рублей, при этом цена кредитного... 29 0 0 31.08.2020
Статьи / Гаджеты «Размер имеет значение!». Обзор бюджетного сигнатурного радар-детектора Neoline X-COP 6000с Увеличенная для дальнобойности рупорная антенна, повышенная чувствительность модуля GPS плюс функция сигнатурной фильтрации помех – Neoline выпустил бюджетную модель радар-детектора с характ... 6450 1 2 29.08.2020
Статьи / История Острое зубило: как создавали 110-сильный хот-хэтч Lada Samara RSI и почему проект закрыли В наше время «заряженными» модификациями обычных городских хэтчбеков никого не удивишь, поскольку история массовых хот-хэтчей насчитывает как минимум три c половиной десятилетия. Volkswagen... 3528 3 91 29.08.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 59894 8 169 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 45969 7 2 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Руки на капот! Опыт владения Ford LTD Crown Victoria 1986 года «Перехватчики» для полицейских ведомств США обычно достаточно сильно отличаются от серийных автомобилей, не только в плане оснащения, но и по «железу». Владелец этой Crown Vic не скрывает то... 34568 5 29 31.05.2020
Обсуждаемое
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
73 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings