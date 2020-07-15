Серийный электрокроссовер Nissan Ariya: полный привод, обновлённая эмблема, может добраться до РФ

Предвестником серийного «зелёного» компактного SUV марки Nissan был концептуальный электрокар IMx, представленный на Токийском автосалоне в 2017 году. Его эволюцию – уже с именем Ariya – японская компания представила на той же площадке пару лет спустя. Второму концепту достался от IMx купеобразный кузов, но он избавился от явно присущих шоу-кару элементов вроде задних дверей, открывающихся против хода движения. Теперь Ниссан рассекретил товарный паркетник Ariya, который почти не отличается от представленного в 2019 году одноимённого прототипа.



Прежними остались узкая светодиодная головная оптика, объединённая с поворотниками, а также дневные ходовые огни, выполненные в виде бумерангов. Они обрамляют заглушку, которая расположена на месте традиционной решётки радиатора, в Nissan её называют «щитом». Эта деталь декора имеет трёхмерный традиционный японский узор. Щит нужен в том числе для защиты элементов системы ProPilot. По центру в верхней части заглушки расположен обновлённый логотип бренда (Ariya станет первым серийным автомобилем марки с «посвежевшей» эмблемой, потом фирменные знаки заменят и на других моделях Nissan). У нового кросса лого имеет подсветку, которую обеспечивают 20 встроенных светодиодов.



В числе отличий серийной Ariya от прототипа меньший диаметр колёсных дисков: у шоу-кара они размером 21 дюйм, тогда как для серийной версии базовыми являются 19-дюймовые пятиспицевые «катки», а в виде опции доступны 20-дюймовые. Кроме того, по-иному расположен люк для зарядки – он находится на небольшом расстоянии от передней двери, а не прилегает к ней, как у концепта. На крыше купеобразного купе расположены две антенны «акулий плавник». Фонари соединены между собой единой узкой светодиодной полосой, проходящей через всю ширину кормы. Под этой линией по центру багажной двери располагается надпись Nissan. В палитре модели шесть двуцветных вариантов окраса кузова.



Интерьер товарному паркетнику также достался от концепта Ariya. Панель управления выполнена в минималистском стиле: на ней нет физических кнопок и переключателей. Сенсорный блок управления климат-контролем встроен в выполненную из дерева центральную консоль (при нажатии на кнопки ощущается вибрация). Кнопки становятся видимыми только в момент, когда автомобиль «включён». Снизу расположены центральный перчаточный ящик и выдвижной лоток, кроме того, в салоне также есть выдвижной столик. Климатическая система установлена под капотом на традиционном месте для расположения ДВС, из-за этого пространства для ног водителя и переднего пассажира стало больше.



Перед водителем расположена виртуальная приборная панель диагональю 12,3 дюйма, а по центру находится ещё один сенсорный экран такого же размера. На них отображается информация об автомобиле, в том числе уровень заряда батареи, пробег, а также данные навигационной системы. У серийной Ariya есть проекционный цветной дисплей, на который дублируются сведения с экрана «приборки» (их можно просматривать, не отводя взгляда от дороги). Кроме того, у паркетника есть персональный помощник, распознающий голосовые команды: система может дать нужную информацию по запросу, внести изменения в маршрут, выбрать список музыки для воспроизведения, отрегулировать температуру в салоне и т.д.



В основе Nissan Ariya лежит новая платформа CMF-EV, которая была разработана для «зелёных» автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. В отличие от Leaf, сзади у новинки независимая многорычажная подвеска, кроме того, есть возможность установки электромотора на задней оси. В длину серийная версия оказалась чуть короче, чем прототип (4595 мм против 4600 мм), а колёсная база осталась такой же – 2775 мм. Автомобиль сравним с нынешним X-Trail, продаваемым в РФ – 4690 и 2705 мм соответственно. Батарею поместили в основание шасси, так что пол в салоне плоский. Объём багажника отличается в зависимости от версии: для «праворулек» он варьируется в диапазоне 408-466 литров (на показатель влияет количество электромоторов), для исполнений с левым расположением руля – от 415 до 468 литров.



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В Европе электрокар предложат с двумя аккумуляторами на выбор – ёмкостью 63 или 87 кВт*ч. Кроме того, будут доступны версии с передним и полным приводом. У первой, соответственно, установлен только один электромотор на передней оси, а вторую оснастили двумя тяговыми электродвигателями и системой e-4ORCE (буква «e» свидетельствует об электрификации, «4ORCE» читается как Force, что в переводе с английского означает «сила», а «четвёрка» говорит о приводе на все колёса). Максимальная скорость версий с одномоторной установкой равна 160 км/ч, а с двухмоторной – 200 км/ч. На разгон с места до «сотни» кроссоверу нужно от 5,1 до 7,6 секунды (в зависимости от модификации).



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Клиентам из Старого Света предложат пять версий кросса на выбор: у переднеприводных модификаций мощность установки (в зависимости от ёмкости батареи) будет варьироваться от 218 до 242 л.с. (300 Нм), у полноприводных – от 279 до 306 л.с. (560 и 600 Нм), а совокупная отдача системы топового исполнения Performance составляет 394 л.с. (600 Нм). Максимальный запас хода – до 500 км (по циклу WLTP) – у версии с передним приводом и более ёмким аккумулятором; версия с батареей 63 кВт*ч может проехать без подзарядки до 360 км. Показатель полноприводных версий – 460 и 340 км соответственно, а у версии Performance – до 400 км.

Версию Ariya с аккумулятором 63 кВт*ч можно «заправлять» от домашнего зарядного устройства мощностью 7,4 кВт. Вариант с батареей 87 кВт*ч укомплектован оборудованием мощностью 22 кВт. Кроме того, для пополнения можно использовать терминалы быстрой зарядки мощностью до 130 кВт.



На европейском рынке новинке японской марки, вероятно, придётся побороться за покупателей с Volkswagen ID.4 (модель пока не представлена). Официальной информации о «начинке» этого электрокросса пока немного: известно, что базовой станет заднеприводная версия с 204-сильным электромотором (310 Нм). Максимальная скорость такого автомобиля составит 160 км/ч, а запас хода будет равен 500 км. Предполагается, что в линейке будут и полноприводные варианты (с двумя электромоторами – по одному на каждой оси). Кстати, такая система была у концепта, по мотивам которого создают ID.4 – совокупная отдача его системы составляет 305 л.с. (450 Нм).



Как Kolesa.ru сообщал ранее, Nissan снабдил Ariya системой помощи водителю ProPilot 2.0. Это «трассовый автопилот», который активизируется на загородных дорогах при движении в пределах одной полосы. В отличие от предыдущей версии, нынешняя система позволяет водителю не держать руки на руле, но его взгляд всё равно должен быть направлен на дорогу (за этим следит камера, расположенная в салоне). Также электрокросс получил технологию e-Pedal (дебютировала на Nissan Leaf), она позволяет использовать только педаль акселератора, чтобы тронуться с места, ускориться или замедлить движение.

В компании отметили, что информация о сроках начала продаж в Европе и ценах новинки появится в течение ближайших месяцев. Ранее предполагалось, что Nissan Ariya доберётся до Старого Света до конца года, но сначала модель стартует на домашнем рынке. В местном офисе бренда «Колесам» рассказали, что электрокросс планируют привезти и в Россию, правда, дата начала поставок пока неизвестна.

