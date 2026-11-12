Суперкар Audi Nuvolari добрался до США — дорого и всем желающим может не хватить

Американское представительство компании Audi (Audi of America) объявило о том, что новый флагманский суперкар Audi Nuvolari будет официально продаваться в США, но на эту страну зарезервировано только 182 машин из общего тиража в 499 экземпляров. Поставки начнутся в первой половине 2028 года.

Audi Nuvolari справил премьеру в июне этого года, он назван в честь легендарного итальянского гонщика Тацио Нуволари, который в 1938 и 1939 годах выступал за команду Auto Union и принёс ей три победы в Гран-при. Audi Nuvolari является техническим родственником, но не клоном Lamborghini Temerario — у суперкара Audi свой кузов, свои настройки шасси и есть некоторые отличия в силовой установке (например, установлена более ёмкая тяговая батарея).

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В привязке к дебюту Nuvolari в США пресс-служба Audi опубликовала новую дозу фотографий суперкара, в том числе в динамике, так что смотрим и наслаждаемся. Дизайн Nuvolari разработан под руководством нынешнего главного дизайнера Audi Массимо Фрасчеллы. Внешность у Nuvolari гораздо менее «колючая» по сравнению с Lamborghini Temerario, при этом в корму интегрирован активный спойлер. Несущий каркас кузова выполнен из алюминиевого сплава, а большинство наружных панелей — углепластиковые.

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Салон Nuvolari выполнен в минималистичном стиле, общих элементов с Lamborghini здесь нет — даже приборный и мультимедийный экраны у Audi свои. Любопытно, что в отделке нет углепластика — большинство поверхностей обиты замшей и кожей (доступны 33 цвета на выбор). Для ремней безопасности предлагаются 12 цветов на выбор. Для кузова доступны более 60 цветов — матовые и глянцевые.

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Audi Nuvolari оснащён plug-in гибридной силовой установкой. Перед задней осью установлен 4,0-литровый бензиновый битурбомотор V8, выдающий 800 л.с. и 730 Нм. Вся мощность от него передаётся на задние колёса через 8-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Тяговых электромоторов у суперкара три: один размещён между двигателем V8 и коробкой передач, а два других находятся спереди и вращают передние колёса, обеспечивая полный привод (Audi по традиции присвоила ему наименование quattro). Все три электромотора — с осевым магнитным потоком, каждый выдаёт до 150 л.с., но максимальная совокупная отдача электромоторов не превышает 200 л.с. Тяговая литий-ионная батарея на 7,3 кВт·ч расположена в центральном тоннеле. Максимальная совокупная мощность всей силовой — 1001 л.с. До 100 км/ч Nuvolari разгоняется за 2,6 с, максимальная скорость — более 350 км/ч.

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У силовой установки есть четыре режима работы с точки зрения расходования энергии: тихоходный E-Hybrid без включения ДВС, Balanced (сбалансированный), Dynamic (динамичный) и Dynamic+ (максимальная отдача). У антипробуксовочной системы есть несколько степеней чувствительности вплоть до полного отключения. В подвеске установлены адаптивные амортизаторы. Тормоза — карбон-керамические: на передней оси установлены 420-миллиметровые тормозные диски с 10-поршневыми фиксированными суппортами, на задней — 410-миллиметровые диски с 4-поршневыми суппортами. Размерность шин — 255/35 ZR 20 спереди и 325/30 ZR 21 сзади.

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В США Audi Nuvolari стоит от 700 000 долларов США без учёта доставки, регистрации и прочих сервисных сборов. Для сравнения скажем, что Lamborghini Temerario в «базе» стоит в США порядка 400 000 долларов.