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Toyota начала принимать заявки на хот-хэтч GRMN Corolla в Японии

11.11.2026 612 0 0
Toyota начала принимать заявки на хот-хэтч GRMN Corolla в Японии

На домашнем рынке японская компания намерена продать всего 190 экземпляров, приём обращений стартовал сегодня и продлится до 22 ноября 2026 года.

В линейке актуальной Toyota Corolla числится «заряженный» вариант с приставкой GR, дебютировавший в 2022 году. Напомним, в 2023-м этот хэтчбек попал под первую техническую модернизацию, через год ему достались ещё обновки. Предназначенный для домашнего рынка хот-хэтч освежили снова в сентябре 2025-го: изменения коснулись кузова, системы охлаждения двигателя и акустики. В начале минувшего лета японская компания рассказала о новой «горячей» модификации – Toyota GRMN Corolla.

На фото: Toyota GRMN Corolla

В конце июля стало известно о том, что хардкорный хот-хэтч компания намерена выпустить лимитированным тиражом – 730 экземпляров, причём изначально предполагалось, что они разойдутся по всему миру (на рынках присутствия марки). Как оказалось, это количество адресовано Северной Америке, Австралии и ряду других регионов, однако для домашнего рынка предусмотрен выпуск дополнительной партии, которая будет включать в себя 190 единиц.

Теперь компания начала принимать заказы от желающих купить Toyota GRMN Corolla в Японии. Заявки принимаются с сегодняшнего дня по 22 ноября 2026-го, причём только с помощью специального приложения. Старт выпуска машин запланирован на начало января 2027 года, продажи планируется организовать через филиалы сети GR Garages.

Стоимость Toyota GRMN Corolla в Японии уже известна. За хардкорный хот-хэтч здесь просят 9 800 000 иен, что эквивалентно примерно 5,09 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, стоимость «обычного» горячего хэтчбека GR Corolla на домашнем рынке на сегодняшний день равна 5 680 000 иен (столько просят за модификацию с 6МКП) / 5 980 000 иен (за вариант с 8АКП), то есть около 2,95 / 3,11 млн рублей соответственно.

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Напомним, под капотом у «заряженной» лимитированной пятидверки располагается модернизированная бензиновая турботройка G16E-GTS объёмом 1,6 литра. Её мощность осталась такой же, как у стандартного хот-хэтча, – 304 л.с., а максимальный крутящий момент был увеличен с 400 до 410 Нм. У GRMN Corolla этот двигатель работает в паре только с шестиступенчатой механической коробкой передач.

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Разработчики снабдили Toyota GRMN Corolla пересмотренной подвеской со специальными регулируемыми однотрубными амортизаторами с мощными пружинами отбоя для максимального контакта колёс с дорогой. Кроме того, хот-хэтчу достались перенастроенные электроусилитель рулевого управления и система полного привода с муфтой отбора мощности на заднюю ось, а также шины Michelin Pilot Sport Cup 2 245/40 ZR18.

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Хот-хэтч получил агрессивный аэродинамический обвес из карбона, позволивший увеличить прижимную нагрузку на высоких скоростях и улучшить охлаждение двигателя и тормозов. В капоте предусмотрена дополнительная поперечная прорезь, в передних крыльях – вентиляционные «тёрки», а на багажной двери – регулируемое антикрыло. В салоне Toyota GRMN Corolla нет задних сидений, а передние заменены на кресла-ковши.

хэтчбек Япония спортивные авто авторынок Toyota Toyota Corolla
Обновлено 12.11.2026
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