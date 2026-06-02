Toyota GRMN Corolla: новая хардкорная версия хот-хэтча, «закалённая» на Нюрбургринге

Компания Toyota силами своего спортивного подразделения GR (Gazoo Racing) продолжает совершенствовать полноприводный хот-хэтч GR Corolla: представлена его самая «острая» на данный момент версия GRMN с агрессивным аэродинамическим обвесом и доработанной технической начинкой.

Хот-хэтч Toyota GR Corolla справил премьеру в 2022 году, с тех пор он получает ежегодные обновки. Так, прошлогоднее обновление принесло GR Corolla дополнительные клеевые швы, повышающие жёсткость кузова, улучшенную систему охлаждения двигателя и более мощную аудиосистему. Следующий, но далеко не последний этап эволюции — хардкорная версия GRMN, какой младший хот-хэтч GR Yaris обзавёлся ещё в 2022 году, а вот у GR Corolla такой прежде не было.

GRMN Corolla представлена одновременно в Японии и США, эта версия адресована любителем трек-дней, но при этом на ней по-прежнему можно ездить по дорогам общего пользования. Разработчики поставили себе задачу выжать максимум скорости из GR Corolla на легендарном немецком автодроме Нюрбургринг и его 20,832-километровой Северной петле, которая предъявляет очень высокие требования к шасси, двигателю и мастерству водителя. Настройка GRMN Corolla велась в основном как раз на Нюрбургринге, но время круга на Северной петле разработчики, к сожалению, не приводят.

Для версии GRMN разработан более агрессивный аэродинамический обвес из карбона, увеличивающий прижимную нагрузку на высоких скоростях и улучшающий охлаждение двигателя и тормозов. Капот получил дополнительную поперечную прорезь, передние крылья обзавелись вентиляционными «тёрками» над колёсными арками, на багажной двери установлено высокое регулируемое антикрыло.

Из салона для снижения веса убрано заднее сиденье, а спереди установлены новые кресла, но если в США они близки по форме к стандартным и считаются относительно комфортными, то праворульная «японка» щеголяет полноценными ковшами с тонкими спинками и гипертрофированной боковой поддержкой на уровне бёдер — не всякий американец в такие кресла влезет. Отделанная замшей передняя панель украшена вышитой подписью Morizo — это гоночный псевдоним Акио Тойоды, председателя совета директоров компании Toyota, он же является главным лицом суббренда GR.

В подвеске GRMN Corolla установлены подобранные специально для этой версии регулируемые однотрубные амортизаторы с мощными пружинами отбоя для максимального контакта колёс с дорогой на бугристом асфальте Нюрбургринга. Система полного привода с муфтой отбора мощности на заднюю ось и электроусилитель рулевого управления тоже перенастроены специально под Нюрбургринг. Шины Michelin Pilot Sport Cup 2 размерности 245/40 ZR 18 на 10 мм шире, чем у стандартной GR Corolla.

1,6-литровая бензиновая «турботройка» G16E-GTS на свежих версиях GR Corolla выдаёт 304 л.с. и 400 Нм, а у GRMN Corolla её максимальный крутящий момент повышен до 415 Нм. Интеркулер снабжён системой распыления жидкости, чтобы двигатель выдерживал долгую работу на максимальной мощности на длинных прямиках Нюрбургринга. Коробка передач — только 6-ступенчатая «механика». В целом масса GRMN Corolla снижена по сравнению с GR Corolla с МКП на 30 кг до 1450 кг.

Приём заказов на Toyota GRMN Corolla начнётся ближайшей осенью, а поставки клиентам ожидаются только в 2027 году. Тираж Toyota GRMN Corolla будет ограничен, но конкретное количество не объявлено.

Toyota GR Corolla Morizo RR

Также сегодня в качестве прототипа показана Toyota GR Corolla Morizo RR — это по сути та же GRMN Corolla, но с 8-ступенчатым автоматом Gazoo Racing Direct вместо «механики» и особым декором.