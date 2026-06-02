02.06.2026 210 1 0
MG строит занедорого завод в испанской Галисии, старт производства — в 2028 году

Британская марка MG, ныне принадлежащая китайскому государственному автоконцерну SAIC, объявила о намерении возобновить производство легковых автомобилей в Европе на новом заводе в регионе Галисия на северо-западе Испании. Плановая мощность завода — 120 000 машин в год, объём инвестиций — 200 млн евро.

Марка MG находится под контролем SAIC с 2005 года. Производство автомобилей MG на исторической родине марки, в Великобритании на заводе в Лонгбридже (район Бирмингема), велось до 2016 года включительно, после чего все модели MG для Европы стали выпускать исключительно китайские заводы SAIC.

В 2019 году марка MG начала новое наступление на континентальную Европу и изрядно в этом преуспела — её недорогие электромобили и гибриды пользуются хорошим спросом. В 2024 году Евросоюз ввёл повышенные пошлины на электромобили китайского производства, что обвалило продажи «электричек» MG, но не остановило наступление SAIC на Европу в целом. Помимо легковушек MG китайский автоконцерн продаёт в Европе лёгкие коммерческие автомобили Maxus. Электромобили IM Motors (дочерняя компания SAIC) продаются в Европе под маркой MG и составляют её премиальную линейку.

В 2024 году статистика продаж SAIC в Европе появилась на сайте ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей) — тогда китайский автоконцерн продал на старосветском рынке 244 595 автомобилей, в 2025 году продажи выросли до 305 717 автомобилей, а в январе-апреле этого года реализовано 110 327 машин (+10,3% по сравнению с АППГ). Для сравнения скажем, что сегодня SAIC продаёт в Европе больше машин, чем Nissan, Tesla, Suzuki, Mazda и Jaguar Land Rover.

Новую производственную площадку в Европе для марки MG концерн SAIC ищет с 2023 года, и вот она, наконец, выбрана: завод мощностью 120 000 машин в год будет построен в испанской Галисии. Точное место в пресс-релизе не указано, неофициальные источники утверждают, что завод разместится в портовом городе Феррол. Пуск намечен на 2028 год, на самом заводе будут трудиться порядка 1000 человек, а в связке с поставщиками предприятие создаст более 2000 новых рабочих мест в Европе.

Заявленный объём инвестиций в новый завод — 200 млн евро. Это смешная сумма по европейским меркам, она указывает на то, что глубокой локализации на момент пуска не будет, а будет в лучшем случае крупноузловая сборка. Тем не менее пока такая сборка позволяет обходить пошлины Евросоюза. Власти ЕС уже раздумывают над тем, чтобы начать регулировать глубину локализации автомобилей, а то китайские компании с их прытью буквально подгребают под себя европейский авторынок.

Испания в свою очередь постепенно становится европейским центром производства массовых электромобилей и гибридов, так как местные власти щедро субсидируют строительство новых заводов, а расходы на энергию и персонал в этой стране заметно ниже, чем, например, в Германии. Chery уже производит в Испании машины под маркой Ebro. Leapmotor в конце этого года либо в начале следующего начнёт производство своих машин на испанском заводе Opel, на платформе Leapmotor будет также построен новый компактный кроссовер под маркой Opel. Geely собирается обосноваться в Испании через покупку части завода Ford в Валенсии.

02.06.2026 15:58
Кирилл

Не понятно как вообще ЕК разрешила строить завод saic и byd , когда в ес полно пустующих и недозагруженных заводов то же ford , psa у которых на одном заводе по одной модели может производится, кстати chery производит машины на бывшем заводе nissan в Испании, только у skoda помоему все заводы работают на полную мощность

