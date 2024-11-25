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  • По российскому рецепту: в Испании начался выпуск кроссоверов Chery под маркой Ebro

По российскому рецепту: в Испании начался выпуск кроссоверов Chery под маркой Ebro

25.11.2024 404 1 0

Chery стала первой китайской компанией, которой удалось локализовать производство своих автомобилей в Европе, а первой моделью стал кроссовер Chery Tiggo 7, переименованный в Ebro S700.

Изначально марка Ebro принадлежала испанской компании Motor Iberica, основанной в 1954 году и поглощённой в 1987 году компанией Nissan. Под маркой Ebro выпускались в основном коммерческие автомобили (грузовики, фургоны, автобусы), в 1980-х у локализованного в Испании Nissan Patrol был клон от Ebro. В 1987 году испанская компания была переименована в Nissan Motor Iberica, после чего бренд Ebro стал ей не нужен. В конце прошлого десятилетия компания Nissan решила избавиться от своего испанского предприятия, завод в Барселоне прекратил работу в декабре 2021 года, производившийся здесь пикап Nissan Navara ушёл с европейского рынка.

Испанские власти пытались превратить брошенный Ниссаном завод в Барселоне в «центр декарбонизации» и хотели при содействии местных компаний начать на нём производство электрических пикапов на базе Nissan Navara, чтобы можно было использовать часть имеющейся оснастки. К сожалению или к счастью, но эти планы так и не были реализованы — возможно, из-за начавшегося в прошлом году глобального замедления спроса на электромобили.

Ebro S700
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Ebro S700
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Минувшей весной интерес к заводу в Барселоне проявила китайская компания Chery, чем несказанно обрадовала местные власти, ведь рабочие места сами себя не создадут. Местная компания Ebro-EV Motors и Chery объявили о создании совместного предприятия и намерении организовать на бывшем заводе Nissan выпуск китайских кроссоверов под маркой Ebro. В минувшие выходные предприятие сообщило о старте производства кроссовера Embro S700 — это слегка перелицованный китайский Chery Tiggo 7 Plus. Сейчас испанский завод занимается крупноузловой сборкой китайских кроссоверов, но обещано постепенное увеличение степени локализации — подобная бизнес-модель хорошо известна и широко используется в России.

На момент выхода нашей публикации официальный сайт Ebro не работал, так что технических подробностей о Embro S700 пока не будет, но они для нас и не представляют большого интереса. По данным зарубежных СМИ, у кроссовера будут чисто бензиновые и plug-in гибридные версии с силовой установкой, аналогичной той, что ставится на Chery Tiggo 7 Pro для российского рынка. Второй моделью возрождённой испанской марки будет кроссовер Ebro S800 — это перелицованный Chery Tiggo 8 Pro, его тоже будут предлагать в бензиновой и plug-in гибридной модификациях, производство должно начаться в ближайшие месяцы. Далее последуют другие новинки, в том числе из линейки Omoda.

Ebro S800
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Ebro S800
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Плановый объём производства совместного предприятия Ebro-EV Motors и Chery пока относительно небольшой — 50 000 машин в год к 2027 году и 150 000 машин в год к 2029 году. Испанские экоактивисты, конечно, недовольны тем, что никакого «центра декарбонизации» из бывшего завода Nissan не вышло, да и местные компетенции, по сути, оказались невостребованными — только рабочие руки. Но, разумеется, лучше так, чем никак. В Германии, например, Ford, Audi и Volkswagen намерены сократить тысячи рабочих мест из-за низкого спроса на «электрички», так что испанцы могут только радоваться, что смогли удачно пристроить простаивающий завод.

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1 комментарий
25.11.2024 16:19
Иван Сергеев

В названии ошибка - право (R) с лево (L) перепутано.

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