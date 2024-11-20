Ford сокращает 4000 рабочих мест в Европе из-за слабых продаж электромобилей

На прошлой неделе мы рассказывали о том, что завод в Кёльне уходит в частичный простой из-за низкого спроса на собираемые здесь «электрички» Ford Explorer и Ford Capri — это родственные модели, построенные на фольксвагеновской модульной платформе MEB в рамках заключённого в 2020 году альянса Ford и Volkswagen. Сегодня компания Ford выпустила вполне предсказуемое заявление о новой волне сокращений в европейском подразделении: планируется до конца 2027 года уволить 4000 человек, в том числе 2900 в Германии и 800 в Великобритании. В британском Дагенеме (пригород Лондона) Ford производит двигатели.

Европейский электрический Ford Explorer

Ранее, а именно в феврале 2023 года, компания Ford объявила о необходимости уволить 3800 сотрудников в Европе в связи с переходом на электромобили и сокращением линейки «углеводородных» моделей. По иронии судьбы примерно в то же началось глобальное замедление спроса на электромобили, из-за которого компания Ford вынуждена была в итоге пессимизировать свои электромобильные планы и начать вторую волну сокращений в Европе. Минувшим летом компания Ford также свернула проект большого электрического SUV для американского рынка, так как не верит, что он может принести прибыль.

Ford Capri

Европейские Ford Explorer и Ford Capri нам казались бесперспективными ещё до выхода на рынок, так как лежащая в их основе платформа MEB морально устарела, а назначенные цены — слишком высокие на фоне более высокотехнологичных и более доступных конкурентов, в том числе из Китая. Производство электрического Ford Explorer в Кёльне началось в июне этого года, с тех пор и до конца октября, по данным JATO Dynamics, он разошёлся в Европе тиражом 8394 шт. Ford Capri встал на конвейер в сентябре, до конца октября продано лишь 295 шт.

Производство электрического Ford Explorer на заводе в Кёльне

Других моделей завод в Кёльне сейчас не производит, а между тем он рассчитан на выпуск 250 000 машин в год силами порядка 4000 человек. До середины 2023 года завод выпускал очень популярную «углеводородную» малолитражку Fiesta, затем началась реконструкция предприятия под выпуск электромобилей — компания Ford вложила в переоснащение 2 млрд евро, рассчитывая к 2026 году продавать в Европе более 600 000 электромобилей в год. Сейчас ясно, что эти прогнозы совершенно не стыкуются с реальностью.

Производство Ford Tourneo Courier на заводе в румынском городе Крайова

Оперативно загрузить завод в Кёльне другими моделями Ford не может, таких моделей сейчас просто нет. Электрическая версия субкомпактного кроссовера Ford Puma, премьера которой ожидается в ближайшие месяцы, будет производиться на заводе Ford в румынском городе Крайова вместе с соплатформенными «каблучками» Ford Transit Courier и Ford Tourneo Courier (у обоих, к слову, есть электрические версии). Среднеразмерный электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E приходит в Европу из Мексики, его продажи на старосветском рынке снижаются: с января по октябрь этого года продано 14 553 шт. (-17% по сравнению с АППГ).

Европейский Ford Focus

Осенью следующего года Ford прекратит сборку модели Focus на своём заводе в немецком городе Зарлуи, где сейчас трудятся 3750 человек. После отставки Фокуса завод в Зарлуи превратится в сервисно-логистический центр, на котором будет только около 1000 рабочих мест, судьба остальных сотрудников пока не решена, но в общем ясно, что примерно половина из них лишатся работы.

Добавим, что грядущие увольнения на заводах Ford в Кёльне и Зарлуи — это ещё один удар по экономике Германии после того как Audi и Volkswagen объявили о начале массовых сокращений на своих немецких заводах в связи с низким спросом на электромобили. Ситуацию усугубляет правительственный кризис в Германии и досрочные парламентские выборы, назначенные на 23 февраля следующего года. Вряд ли до этого (а, возможно, и после этого) федеральные чиновники Германии всерьёз озаботятся здоровьем национального автопрома.

