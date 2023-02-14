Ford трансформирует бизнес в Европе: увольнение 3800 сотрудников и подготовка к дебюту новинки

Американский производитель готовятся к новым шагам, призванным «оживить» её бизнес в Старом Свете. В частности, производитель считает, что необходимо отреагировать на растущее число конкурентов на сегменте электромобилей.

Как Kolesa.ru сообщал в начале текущего месяца, руководство Ford не порадовали результаты компании за 2022 год: об этом стало известно после того, как был опубликован отчёт о доходах производителя. Оказалось, что по итогам прошлого года Форд зафиксировал убыток в размере двух миллиардов долларов. Любопытно, что трансформации было решено подвергнуть европейский бизнес, хотя этот рынок в 2022-м принёс компании прибыль.

На фото: глава европейского подразделения Ford Model e Мартин Сандер

Европа является вторым по величине выручки регионом сбыта для Ford (после Северной Америки). Здесь результат, полученный в прошлом году, составил 25,6 млрд долларов. При этом на старосветском рынке Форд зафиксировал прибыль, её размер составил 47 млн долларов. Однако предыдущий год компания закончила здесь с внушительным убытком в размере 154 млн долларов (который, как мы видим, она пока не отыграла).



Теперь в компании официально заявили о том, что готовятся предпринять несколько шагов, которые позволят «оживить» бизнес в Европе. В Ford пояснили, что это позволит производителю реагировать на быстро меняющиеся рыночные условия и растущее число конкурентов в сегменте электромобилей. «Мы полностью переосмысливаем бренд Ford в Европе», — заявил глава местного подразделения Ford Model e Мартин Сандер.

По словам Мартина Сандера, американский производитель «готов конкурировать и побеждать в Европе». Он отметил, что первый электромобиль легковой линейки местного производства будет представлен уже скоро, грядущей весной, и пообещал, что тот «несомненно, вскружит головы». Напомним, речь идёт об электрическом кроссовере, в основе которого лежит фольксвагеновская модульная платформа MEB. Название будущего паркетника (рендер на превью) пока держится в секрете, однако известно, что выпуск будет налажен на заводе в Кёльне (Германия).



Согласно стратегии, представленной в марте прошлого года, в дальнейшем европейская «зелёная» легковая линейка пополнится ещё за счёт спортивного кроссовера с купеобразным кузовом (его название пока тоже не рассекречено), а также полностью электрической версии компактного паркетника Puma.

Конечно, не обошлось и без солидной «ложки дёгтя»: чтобы добиться поставленных целей по увеличению прибыли в Европе, Ford намерен сократить местные расходы. Поэтому было принято решение сократить персонал: на предприятиях, расположенных в Германии, планируется уволить 1700 сотрудников, в Великобритании – 1000 человек, а в других странах региона – ещё 100 работников. Сокращения ждут и штат местной администрации: в Германии будет ликвидировано 600 мест, в Великобритании – 300 мест, в остальной Европе – 100 мест. В общей сложности «программа добровольного увольнения» коснётся 3800 сотрудников.



В компании заявили, что сокращения связаны с «переходом на полностью электрические силовые агрегаты и со снижением уровня сложности транспортных средств». Кроме того, производитель собирается создать «более компактную структуру» отделов маркетинга, продаж и дистрибуции на старосветском рынке.

Как стало известно ранее, Ford готовится в дальнейшем продать предприятие в Зарлуи (Германия), где сейчас налажен выпуск Фокуса, который в 2025-м покинет модельный ряд бренда. Переговоры с потенциальными покупателями уже идут, в списке претендентов – китайская компания BYD, канадская Magna и голландская Nedcar.