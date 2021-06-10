«Младший брат» Mustang Mach-E: первое изображение компактного кроссовера Ford

Американская компания Ford и немецкий концерн Volkswagen сформировали альянс летом 2019 года: в рамках партнёрства стороны реализуют несколько проектов. К примеру, Форд занимается разработкой нового поколения пикапов Ford Ranger и VW Amarok (производство машин стартует в 2022 году). Помимо этого, компания отвечает за создание однотонных фургонов Ford Transit Custom и VW Transporter следующей генерации, в том числе и их электрических версий. В свою очередь Фольксваген в рамках обязательств поделился своей платформой MEB.



На фото: Ford Mustang Mach-E

Известно, что Ford создаст на фольксвагеновской «тележке», предназначенной для «зелёных» автомобилей, несколько легковых электрических моделей. Ожидается, что первенцем станет компактный паркетник, который в линейке бренда окажется на ступеньку ниже «электрокроссовера» Mustang Mach-E. Дебют новинки намечен на следующий год, а старт производства и продаж – на 2023-ий. Выпуск наладят на заводе компании в Кёльне (Германия).



Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть будущая новинка Ford на платформе MEB, нет. Ранее сообщалось, что автомобиль может оказаться «перелицованным» Volkswagen ID.4 (модель уже продаётся в Европе, впоследствии компактный кроссовер немецкой марки доберётся и до Штатов).

Раз проверенных сведений о внешности будущего кроссовера Форд пока нет, у художников есть возможность представить свой вариант на суд зрителей. Новым рендером будущего электрокара Ford с нами поделилось испанское издание motor.es. Судя по изображению, SUV может позаимствовать часть черт у недавно представленного купеобразного паркетника Evos (пока что показали только прототип модели для китайского рынка).



Рендер новинки Ford

Ожидается, что передняя часть модели получит светодиодную головную оптику необычной узкой формы. Фары, вероятно, будут соединены между собой светящейся полосой. Место, где традиционно размещается решётка радиатора, займёт привычная для электромобилей заглушка восьмиугольной формы. Не исключено, что новинка использует часть элементов оформления в том числе от «старшего брата» Mustang Mach-E.



На фото: Ford Evos 1 / 2 На фото: Ford Evos 2 / 2

Вероятно, интерьер будет относительно минималистичным. Предполагается, что салон эта «батарейная» новинка позаимствует у того же «китайского» Ford Evos. Стоит отметить, что его главной деталью является гигантский 1,1-метровый экран, который объединяет в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а также 27-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Ford Sync+ 2.0.



На фото: салон Ford Evos

По предварительной информации, новинка Ford получит такую же «начинку», как у VW ID.4. В этом случае у модели будут заднеприводные и полноприводные версии. Первый вариант предполагает один электродвигатель мощностью либо 150, либо 204 л.с., а второй предусмотрен для двухмоторной силовой установки, совокупная отдача которой равна 299 л.с. (как у ID.4 GTX). Не исключено, что у нового Ford эта версия будет называться «GT» (как и самая мощная версия Mach-E). Ёмкость батарей может варьироваться в диапазоне от 52 до 77 кВт*ч.

Как Kolesa.ru сообщал ранее, в дальнейшем у Ford появится ещё как минимум одна новинка на «фольксвагеновской» платформе MEB. Ожидается, что она появится на европейском рынке в 2025 году.

