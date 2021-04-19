Ford анонсировал паркетник Evos: купеобразный кузов и большой экран в салоне

Новинку американского бренда пока что предложат только китайцам. Хотя не исключено, что впоследствии модель выйдет и на другие рынки.

В ходе стартовавшего сегодня Шанхайского автосалона компания Ford представила предсерийный концепт Evos. Эта новинка разработана в рамках СП Changan Ford, китайцы причисляют её к купеобразным кроссоверам, хотя на деле это скорее высокий лифтбек. Информацию о технике новой «пятидверки» производитель раскроет позже, вероятно, во время презентации товарной версии Evos.



На фото: предсерийный концепт Ford Evos

Название «Evos» может показаться знакомым поклонникам бренда: дело в том, что у Форда уже был концепт с таким названием. В 2011 году американская компания показала гибридное «четырёхдверное купе», которое тогда намекнуло на дизайн нынешних Mondeo и Mustang.



Напомним, ранее предполагалось, что подобная модель с таким или похожим названием появится в том числе на рынках Европы и США. Ожидалось, что новинка заменит собой сразу три модели – Mondeo, S-Max и Galaxy. В этом случае представленный в Шанхае шоу-кар является предвестником новой глобальной модели.



Передняя часть у новинки имеет много общих черт с трёхрядным кроссовером Ford Equator (его продажи стартовали в конце прошлого месяца, он представлен только в Китае). У автомобилей похожи капот, форма головной оптики, решётка радиатора, а также подобные, но более узкой формы воздухозаборники с «противотуманками», интегрированные в передний бампер. А у Ford Mustang Mach-E будущая «пятидверка» позаимствовала оформление профиля, только у Evos уже привычные «утопленные» дверные ручки, а не кнопки, как у электрокара.



У предсерийного концепта пластиковый обвес по периметру кузова, чёрного цвета крыша, задние фонари выполнены в форме подков и соединены друг с другом через всю ширину кормы. Кроме того, шоу-кар получил спойлер на верхнюю часть багажной двери и антенну «акулий плавник» на крышу.

В салоне Ford Evos внимание привлекает гигантский 1,1-метровый экран, который объединяет в себе виртуальную «приборку» диагональю 12,3 дюйма, а также 27-дюймовый тачскрин информационно-развлекательной системы Ford SYNC+ 2.0. Мультимедиа использует технологию искусственного интеллекта Baidu и включает в себя «виртуального личного помощника», управлять им можно с помощью жестов. ПО автомобиля обновляется по воздуху. На центральной консоли находятся кнопка включения аварийной сигнализации, шайба для переключения режимов и электронный стояночный тормоз.



Информация о «начинке» модели появится позже. По предварительным данным, в основе Ford Evos лежит платформа С2, на ней же базируется Focus четвёртого поколения, паркетник Kuga/Escape, а также Bronco Sport (его презентация прошла летом 2020 года).

Если Evos всё-таки выйдет на другие рынки, то, к примеру, в Европе ему придётся соперничать с Citroen С5 X. Недавно Kolesa.ru сообщал о том, что новым флагманом бренда стал «приподнятый» лифтбек, который получил бензиновый мотор и подзаряжаемый гибридный вариант (дизелей нет). В продаже «француз» появится во второй половине текущего года.

