Ford готовит Mondeo Evos: новое изображение купеобразного кроссовера

Сейчас прототипы новинки проходят дорожные испытания. Ожидается, что модель появится в продаже в следующем году.

Американский производитель принял решение о постепенном сворачивании производства легковых машин по всему миру ещё в 2018 году. Тогда стало известно о намерении марки сфокусироваться на сегменте SUV (правда, останется ряд имиджевых моделей, таких как спорткар Mustang). Напомним, сокращение легковой линейки затронет в том числе Ford Mondeo (в США известен как Fusion), его актуальное поколение появилось ещё в 2014-ом. Позже стало известно, что модель уйдёт, но не совсем: её превратят в новый купеобразный кроссовер, которому, вероятно, присвоят наименование Mondeo Evos.

Первый рендер Ford Mondeo Evos

Недавно стало известно о том, что прототипы новинки уже проходят дорожные испытания: фотошпионы успели поймать их на тестах. Так что теперь дизайнер испанского издания motor.es представил новый вариант того, как возможно будет выглядеть очередной SUV бренда Ford (ранее мы публиковали первый рендер этого художника).



Новый рендер Ford Mondeo Evos

Судя по изображению, у кроссовера Mondeo Evos будет купеобразный кузов, крупная шестиугольная решётка радиатора с рисунком в виде больших ячеек, покатый капот с рельефными выштамповками, чёрные глянцевые элементы декора. Дизайнер нарисовал паркетнику головную оптику узкой формы и со светодиодной полосой в верхней части, причём фары соединены между собой тонкой хромированной линией. Представленный на новом рендере автомобиль получил крышу чёрного цвета.



На фото: актуальный универсал Ford Mondeo

Дверные ручки у этого автомобиля выполнены заподлицо, колёсные диски размером 20 дюймов имеют оригинальный дизайн, а за ними, как отметили в издании, располагаются красные тормозные суппорты, намекающие на спортивный характер автомобиля. Ожидается, что в салоне у Mondeo Evos будет большой горизонтально ориентированный экран мультимедийной системы.



Пока что известен только внутризаводской индекс будущей новинки Ford – CD542. По предварительным данным, в его основу легла фордовская платформа C2. Напомним, на ней базируется актуальный Focus, а также паркетник Kuga (на некоторых рынках – Ford Escape). Недавно на эту же «тележку» поставили очередной SUV – Bronco Sport – его презентация прошла летом 2020-го, одновременно с рамным внедорожником семейства Bronco.



Ожидается, что у Mondeo Evos будут версии с передним и полным приводом, а в линейку войдут четырёхцилиндровые бензиновые двигатели в составе так называемых «мягкогибридных силовых установок». Также будут гибриды, в том числе подзаряжаемые с отдачей в 150 л.с.

Актуальная модель, продаваемая на рынке Европы, пережила рестайлинг в начале 2019 года. Отметим, несмотря на то, что модель посвежела, её продажи на указанном рынке продолжают падать. Так, по итогам 2019-го старосветские дилеры продали 39 555 экземпляров, что на 20,2% меньше, чем годом ранее. А с января по ноябрь 2020-го клиенты купили 19 096 машин (-48,4%). Предполагается, что новая модель Ford составит конкуренцию Subaru Outback.

