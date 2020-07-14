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  • Новый кроссовер Ford: у Bronco Sport платформа от Kuga и только полный привод

Новый кроссовер Ford: у Bronco Sport платформа от Kuga и только полный привод

14.07.2020 282 3 0

Американская компания рассекретила «младшего брата» рамного внедорожника Bronco. Продажи новинки в США начнутся в конце текущего года.

 

Ford представил сразу несколько новых SUV семейства Bronco: о рамном внедорожнике в трёх- и пятидверной модификациях мы рассказали чуть раньше, теперь пришла очередь кроссовера Bronco Sport. У этой модели стандартный пятидверный кузов, длина составляет 4386 мм, а колёсная база – 2670 мм. Внешность имеет схожие черты с экстерьером «старшего брата».

На фото: Ford Bronco Sport

После различных тизеров, видео, «утечек» фотографий и информации в Сеть американский производитель наконец-то показал Bronco Sport. «Фамильный» стиль заметен в «оквадраченной» форме кузова, оформлении светодиодной головной оптики (тоже круглые фары), а также надписи Bronco на радиаторной решётке. Двери и крыша у него, в отличие от «брата», несъёмные, а колёса предлагаются размером 17 и 18 дюймов (у лимитированной серии First Edition внедорожные шины, внешний диаметр которых – 29 дюймов). 

Новый кроссовер Ford базируется на платформе С2, которая также лежит в основе паркетника Ford Escape (на других рынках, в том числе и в России, модель известна как Kuga). Отметим, родственный кросс на 198 мм длиннее, чем Bronco Sport, а расстояние между осями у него на 40 мм больше. Дорожный просвет у новинки варьируется в диапазоне от 198 до 223 мм (в зависимости от версии).

В салоне Bronco Sport многое взято у родственного кроссовера Kuga. К примеру, его оснастили такой же климатической установкой, мультифункциональным рулём, а также информационно-развлекательной системой Sync 3 с сенсорным экраном диагональю 8 дюймов. У базовой версии приборы аналоговые, а исполнениям подороже положена цифровая «приборка» диагональю 6,5 дюйма. Кроме того, у топовых комплектаций имеются различные крепления и дополнительные отделения для хранения мелких вещей. Для отделки багажника использовали прорезиненное покрытие, которое позволяет без проблем перевозить, к примеру, велосипеды и иной крупный спортинвентарь. 

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В моторной линейке нового кроссовера Ford пара вариантов. Базовой станет бензиновая 1,5-литровая «турботройка» EcoBoost с отдачей в 183 л.с. и крутящим моментом в 259 Нм. Альтернативой является 2,0-литровый четырёхцилиндровый двигатель EcoBoost мощностью 248 л.с. (373 Нм). Оба мотора идут в паре с восьмиступенчатым гидромеханическим «автоматом». Раньше предполагалось, что у начальной версии Bronco Sport будет передний привод, однако теперь в компании объявили, что у всех исполнений новинки полноприводная система с муфтой подключения задней оси.

Для Bronco Sport предусмотрели семь ездовых режимов – Normal, Eco, Sport, Slippery (для движения по скользким поверхностям), Sand (по песку), Mud/Ruts (по грязи/ямам) и Rock Crawl (по камням). В списке оборудования числится комплекс систем безопасности Ford Co-Pilot360. Спереди у кроссовера подвеска типа McPherson, а сзади – «многорычажка». Автомобиль способен преодолевать брод глубиной от 450 до 600 мм (в зависимости от версии).

Продажи новинки в Штатах должны начаться в конце текущего года, сейчас дилеры собирают предзаказы. Стартовый ценник Ford Bronco Sport составляет 26 660 долларов, что эквивалентно 1,9 млн рублей по текущему курсу. Для сравнения, за главного конкурента – полноприводный кроссовер Jeep Compass Sport – в США просят 22 280 долларов (1,6 млн рублей).

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3 комментария
14.07.2020 17:35
Василий Зеленков

Бронко спорт не нужен - это маркетинг, а вот обычные Бронко огонь, была бы возможность то купил

14.07.2020 19:45
dmitriyy-12@rambler.ru

что то маленький какай-то родственник Дастера)))

14.07.2020 21:35
RFR 17

Ну наши то власти сделали все, чтобы мы не смогли приобрести кучу разных моделей, зато навязали никчемный и дорогущий Глонасс и обложили со всех сторон различными налогами...

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