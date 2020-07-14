Возрождённый рамный внедорожник Ford Bronco: два мотора, на выбор – «механика» или «автомат»

Ford выпускал первые пять поколений Bronco с 1966 по 1996 годы, затем рамный внедорожник покинул модельный ряд. Однако не так давно в компании задумались о возрождении легендарной модели: официально возвращение SUV было анонсировано осенью 2018-го. В итоге Форду пришлось несколько раз переносить премьеру (в том числе из-за пандемии коронавируса), но теперь новинка всё-таки дебютировала: представлены трёх- и пятидверный внедорожники.



На фото: пятидверный Ford Bronco

Экстерьер «шестого» Ford Bronco оформлен в ретро-стиле, визуально он «тяготеет» к внедорожнику первой генерации. Он этом говорят в том числе круглые фары, правда, нынешняя головная оптика светодиодная и имеет поворотники, интегрированные в решетку радиатора. В центре «гриля» слово Ford заменили на название модели. Хромированные элементы уступили место различным деталям из некрашеного пластика.



Одну из главных особенностей внедорожника рассекретили уже давно: речь идёт о бескаркасных дверях, которые можно снять и сгрузить в багажник (для этого предусмотрены специальные защитные чехлы). Отметим, боковые зеркала заднего вида крепятся к капоту, это значит, что они остаются на месте даже при снятых дверях. У пятидверного Ford Bronco в начальном исполнении мягкая крыша, а у трёхдверной версии верх может быть исключительно жёстким (он тоже снимаемый, состоит из трёх секций).



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На оформление интерьера новинки тоже повлиял «первый» Bronco. Предусмотрены ручки (чтобы находящиеся в салоне люди могли за них держаться) на передней панели, средних стойках и центральном тоннеле. «Внутреннее убранство» внедорожника без проблем перенесёт дождь даже без крыши и дверей: для этого кресла оббили специальным водоотталкивающим материалом, кнопки и иные элементы управления гидроизолировали, а в прорезиненном полу предусмотрели дренажные отверстия.



Несмотря на приверженность ретро-стилю, новый Ford Bronco не стали лишать современного оборудования. Так, у него в салоне имеется кнопка для запуска двигателя, а также мультимедийная система SYNC4 с сенсорным экраном (в стандартной версии его диагональ равна 8 дюймам, у более дорогих версий 12-дюймовый тачскрин). Кроме того, модель снабдили камерой с 360-градусным обзором. На передней панели есть штатные крепления для смартфона, видеорегистратора, экшн-камеры и т.д.



На фото: трёхдверный Ford Bronco

У SUV два варианта полноприводной трансмиссии (они отличаются передаточным числом понижающей передачи в «раздатке». Пока что Ford будет предлагать Bronco с одним из двух бензиновых моторов на выбор. Начальные версии получат 273-сильную бензиновую «турбочетвёрку» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм). К этому двигателю в пару предложат либо семискоростную «механику», либо десятиступенчатый «автомат». Другой вариант «начинки» – бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей в 314 л.с. (542 Нм). Напомним, этот мотор имеется в линейке самого продаваемого автомобиля в США – пикапа Ford F-150, который недавно сменил поколение. Этому двигатель идёт в комплекте только с 10АКП.



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По предварительной информации, в дальнейшем гамму модели рамного внедорожника может пополнить ещё один вариант – 3,0-литровый турбомотор V6, который сейчас есть в линейке кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator (у них его отдача составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 562 Нм). Ожидается, что им оснастят Bronco в топовой версии Raptor, которая, предположительно, выйдет на рынок примерно через год после первых версий внедорожника.



У Ford Bronco рамная конструкция, сзади неразрезные мосты, спереди – независимая подвеска. Дорожный просвет у трёхдверной модификации внедорожника равен 213 мм, у «пятидверки» – 211 мм. С дополнительным внедорожным пакетом можно увеличить дорожный просвет ещё на 56 мм (свою роль в этом сыграют так называемые «грязевые» шины, внешний диаметр которых равен 35 дюймам).

Производство рамного внедорожника наладят в начале 2021 года на заводе компании в Мичигане (здесь же собираются пикапы Ranger). Первые новые Bronco доберутся до дилеров в США весной того же года. Пока что в Ford раскрыли цены только на трёхдверную версию. Самый доступный внедорожник обойдётся минимум в 28 500 долларов (эквивалентно 2,03 млн рублей по текущему курсу), оформление предзаказов уже началось. Для сравнения, стоимость главного конкурента – Jeep Wrangler – сейчас в Штатах начинается с 28 295 долларов (около 2,01 млн рублей).

