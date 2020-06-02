Ford может оснастить свой рамный внедорожник Bronco мотором от кроссовера Explorer

Официальная премьера новинки откладывалась уже несколько раз. Точной даты дебюта пока нет, но ожидается, что модель представят в текущем году.

Ford анонсировал возрождение модели Bronco ещё осенью 2018 года. Позднее стало известно, что название отдадут целому семейству одноимённых SUV. Так, флагманский рамный внедорожник Bronco компания намерена выпускать в короткой трёхдверной и длинной пятидверной модификациях со съёмными дверями и крышей. Его «младший брат» – кроссовер Bronco Sport – будет доступен с традиционным пятидверным кузовом, кроме того, в линейку должен войти пикап, ориентированный в основном на южноамериканский рынок.



Ford Bronco 1 / 2 Ford Bronco 2 / 2

Предполагалось, что презентация рамного внедорожника пройдёт в апреле 2020-го на автосалоне в Нью-Йорке, однако из-за пандемии коронавируса это мероприятие сначала перенесли на более поздние даты (конец августа – начало сентября), а затем и вовсе решили в текущем году выставку не проводить. Меры по борьбе с COVID-19, а также спад продаж новых машин, судя по всему, заставили Форд отложить не только премьеру новинок, но и старт их производства, а также дату начала продаж.

Никаких официальных снимков Bronco компания пока не публиковала, хотя автомобиль в камуфляже и без маскировки уже попадался в объективы фотошпионов. Судя по ним, внешность нового рамного SUV во некоторых деталях повторяет классический внедорожник первого поколения. На снимках видны большие колёсные арки с пластиковыми расширителями, «зубастые» шины с высоким профилем, а также узкие бамперы с буксировочными крюками и большой дорожный просвет.



На фото: Ford F-150 Raptor

В подвеске, вероятно, будут неразрезные мосты. Каким окажется тип полного привода, пока не ясно. Возможно, у него, как и у главного конкурента Jeep Wrangler, будет несколько вариантов. По предварительным данным, под капотом окажется 274-сильная бензиновая «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра (максимальный крутящий момент – 420 Нм). Также в гамме моторов может быть бензиновая «битурбошестёрка» EcoBoost объёмом 2,7 литра с отдачей 330 л.с. (542 Нм) – таким двигателем оснащается самый популярный автомобиль в США – Ford F-150. Ожидается, что в пару к ним предложат десятиступенчатый «автомат» или семискоростную механическую коробку передач.

Кроме того, у Ford Bronco может появиться топовая версия с прибавкой Raptor к названию. По слухам, её могут оснастить двигателем V6 с твин-турбонаддувом EcoBoost объёмом 3,5 литра, который способен выдавать до 450 л.с. мощности (этим «движком» оснащается актуальный F-150 Raptor). Однако, как отметили в RevMatchTV, такой мотор не подойдёт шасси нового рамного внедорожника.



На фото: Ford Explorer

Есть предположение, что у Bronco Raptor под капотом будет 3,0-литровый турбомотор V6. Он числится в гамме актуальных кроссоверов Ford Explorer и Lincoln Aviator. У этих SUV его отдача составляет 400 л.с., а максимальный крутящий момент – 562 Нм. Не исключено, что у такого автомобиля будет и гибридная установка. Вероятно, исполнение с приставкой Raptor к названию выйдет не раньше, чем через год после премьеры начальных версий нового внедорожника.

Ранее стало известно о том, Ford может выделить Bronco в отдельный суббренд. Хотя в компании эту информацию официально пока не подтверждают. Предположительно, вторым отдельным суббрендом Форда станет Mustang, он включит в себя не только спорткары, но и электрокроссовер Ford Mustang Mach-E, который компания представила осенью прошлого года.

