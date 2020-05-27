Семья растёт: Ford может выделить Mustang и Bronco в отдельные суббренды

Ford Motor Company, основанная Генри Фордом в 1903 году, является одной из старейших автомобильных компаний в мире. Именно этот производитель первым запустил классический автосборочный конвейер (дата запуска – 16 августа 1913 года). Сейчас Форду принадлежат ещё марки Lincoln и Troller (под ней продаются полноприводные внедорожники в Бразилии). Есть вероятность, что у Ford появится также пара суббрендов: один выделят для семейства Mustang, второй – для Bronco.



На фото: Ford Mustang Mach-E

О том, что Ford думает насчёт создания новых суббрендов для семейств своих автомобилей, сообщает Autoweek со ссылкой на собственные источники в компании. При этом официально представители Ford заявляют, что говорить о подобном шаге ещё слишком рано.

По предварительным данным, под каждым из суббрендов Ford в дальнейшем будет выпускаться несколько автомобилей. К примеру, у Mustang это могут быть как кроссоверы и седаны, так и купе с кабриолетами. Напомним, сейчас под этим именем продаются «двухдверки» (в том числе и с открытым верхом). Ранее предполагалось, что компания может в дальнейшем задуматься об электрической версии знаменитого спорткара. Также под отдельным суббрендом может выпускаться «зелёный» кроссовер Ford Mustang Mach-e, который был представлен осенью 2019-го (правда, из-за пандемии коронавируса старт производства модели пришлось отложить).



На фото: Ford Mustang

Ранее американская компания уже «хлебнула» немало критики из-за того, что отдала имя Mustang электрокроссу. Скорее всего, если подобный суббренд действительно появится, эти споры продолжатся: поклонники «двухдверок» вряд ли стерпят подобное объединение столь разных моделей. Отметим, несмотря на недовольство, у «розеточного» паркетника Mustang Mach-e уже есть вполне солидная аудитория – к марту 2020-го дилеры Ford собрали более 45 тыс. предзаказов.



На фото: Ford Mustang GT Convertible

Судя по текущему положению дел, суббренд с возрождённым именем Bronco будет насчитывать как минимум две модели: речь идёт о рамном внедорожнике, а также о его «младшем брате» – кроссовере с несущим кузовом Bronco Sport. Ранее оба автомобиля попадались на шпионских фото, однако официально компания их всё ещё не представила. При этом премьеру внедорожника производителю пришлось переносить уже несколько раз. Так, ещё недавно предполагалось, что модель наконец покажут в апреле на автосалоне в Нью-Йорке, но из-за угрозы распространения вируса выставку сначала перенесли на конец лета – начало осени, а затем и вовсе объявили, что ближайшее мероприятие пройдёт в следующем году. Кроме того, решено отложить и старт производства этих двух SUV.



На фото: Ford Bronco Sport

Ford намерен наладить массовое производство внедорожника Bronco на заводе в Мичигане (сейчас там выпускают пикапы Ranger), кроссовер Bronco Sport встанет на конвейер мексиканского завода компании (он расположен в городе Эрмосильо). В свою очередь «зелёный» паркетник Mustang Mach-E будут выпускать на другом мексиканском заводе компании (он находится в Куаутитлане).



Даже если компания примет положительное решение по поводу создания двух суббрендов, в России ни один из них представлен не будет. Дело в том, что Ford ещё в прошлом году свернул продажи «легковушек» на нашем рынке. Сейчас марка предлагает россиянам только коммерческие автомобили Transit, выпуск которых налажен в Татарстане. Производственные площадки во Всеволожске, Набережных Челнах, а также моторный завод в Елабуге были закрыты.

