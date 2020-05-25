Нью-Йоркский автосалон-2020 отменён. Выставка в Лос-Анджелесе и шоу SEMA – под вопросом

Международный автосалон в Нью-Йорке традиционно проводится каждый год в конце марта – начале апреля. Однако ещё в середине марта текущего года стало известно о том, что выставку решили перенести на более поздние даты (конец лета – начало осени). Это решение было принято в связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения COVID-19. Теперь сообщается, что и в августе-сентябре автосалона не будет: в следующий раз он откроет свои двери не раньше апреля 2021 года.



Как сообщает Automotive News, Нью-Йоркский автосалон решили не проводить летом-осенью 2020-го, потому что здание, в котором проводится мероприятие, возможно, будет использовано в качестве полевого госпиталя для лечения заразившихся коронавирусом (напомним, это конференц-центр на 11-ой авеню в Манхэттене). Сейчас больных в нём нет, но он находится в так называемом «режиме ожидания».

Вероятно, дело не только в том, что здание может понадобиться для медицинских нужд. Скорее всего, в США в ближайшее время будут не готовы проводить столь массовое мероприятие, особенно в этом густонаселённом мегаполисе с наибольшим количеством заражённых (судя по официальной статистике, на 24 мая в городе Нью-Йорке наличие вируса подтверждено у 197 тыс. человек).



Кроме того, проведение такого масштабного мероприятия – дело затратное, в том числе и для участников. Даже если выставку всё-таки можно было бы провести, не факт, что она собрала бы много компаний, готовых показать свои новинки. Ведь автопроизводители сейчас теряют немало денег из-за того, что во многих странах мира упали продажи новых автомобилей (а, к примеру, в Индии, в апреле вообще не было продано ни одной машины), кроме того, работа заводов только начинает восстанавливаться (не везде и не в полном объёме). Неудивительно, что часть компаний пока притормозили разработку новых моделей, а некоторые проекты, находившиеся на начальной стадии, и вовсе были отправлены «в стол».

Ожидается, что ближайший Нью-Йоркский автосалон пройдёт 2-11 апреля 2021 года (пресс-дни – 31 марта и 1 апреля). Весной 2020-го свои стенды для выставки готовили Alfa Romeo, Bentley, Bugatti, Cadillac, Chevrolet, Fiat, Ford, Genesis, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Koenigsegg, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lotus, Mazda, Nissan, Porsche, Rimac, Rolls-Royce, Subaru, Toyota и Volkswagen. Правда, Cadillac ещё до первого переноса мероприятия решил отложить дебют своего первого электрокара – паркетника Lyriq. Недавно мы сообщали о том, что Ford никак не может представить свой рамный внедорожник с возрождённым именем Bronco (тоже планировалась премьера в Нью-Йорке).



Судя по обстановке с пандемией, а также по экономическому кризису, который ударил в том числе и по автомобильной отрасли, проведение других мероприятий в США тоже может оказаться под вопросом. Так, в начале ноября обычно проводится важное для автомобильной индустрии шоу SEMA в Лас-Вегасе, а в конце того же месяца – автосалон в Лос-Анджелесе.

Ранее уже был отменён автосалон в Детройте, который сначала решили перенести на лето, а затем, из-за коронавируса – на 2021 год. Весной так и не состоялись Пекинское и Женевское моторшоу, летом-осенью текущего года не будет автовыставок в Москве и Париже. Некоторые автопроизводители продолжают рассекречивать свои модели в режиме онлайн. К примеру, Toyota недавно показала пару гибридов для американского рынка – кроссовер Venza (им оказался новый Harrier) и минивэн Sienna четвёртого поколения.

