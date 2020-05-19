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  • «Четвёртый» минивэн Toyota Sienna переехал на платформу от RAV4 и получил гибридную «начинку»

«Четвёртый» минивэн Toyota Sienna переехал на платформу от RAV4 и получил гибридную «начинку»

19.05.2020 595 0 1

Японская марка, как и обещала, представила пару своих новых гибридов. Одним из них стала Sienna нового поколения.

 

Toyota вывела свой минивэн на североамериканский рынок в 1997 году. С тех пор модель успела несколько раз сменить поколение, так, третье появилось в продаже десять лет назад. Неудивительно, что в последние годы Sienna начала сдавать позиции в своём сегменте: бывший лидер по итогам продаж в 2019 году занимает всего лишь четвёртую строчку (по данным carsalesbase.com, за год было реализовано всего 73 585 шт., тогда как нынешний обладатель «золота» – Dodge Grand Caravan – разошёлся тиражом 122 648 машин). Теперь Toyota попытается снова разжечь интерес к своему минивэну: представлена четвёртая генерация Sienna.

Минивэн нового поколения переехал с «тележки» Toyota K (она же была в основе Camry до 2017 года) на модульную платформу GA-K (на ней базирует актуальная Camry, Highlander, RAV4 и представленный недавно кроссовер Venza). 

У Sienna нового поколения довольно высоко «задрана» головная оптика, которая соединяется с помощью хромированных деталей с пластиковой заглушкой с логотипом марки. Большую часть «передка» занимает массивная решётка радиатора. Снизу она соединяется с противотуманными фарами. Сзади у «четвёртого» вэна расположены спортивные светодиодные задние фонари и спойлер сверху на багажной двери. Отметим, немного отличается внешность модели в версии XSE: за счёт сетчатой решётки радиатора, иных бамперов и 20-дюймовых легкосплавных дисков (в базе – 18-дюймовые).

Салон начальных версий рассчитан на восемь седоков (второй ряд представляет собой полноценный диван), а у комплектаций подороже – семь мест (в середине – два отдельных капитанских кресла с выдвижными оттоманками). На приборной панели имеется семидюймовый информационный дисплей, а по центру консоли располагается девятидюймовый тачскрин мультимедийной системы с поддержкой интерфейсов Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, новую Toyota Sienna оснастили высоким центральным тоннелем с вместительной нишей для хранения вещей.

На фото: Toyota Sienna четвёртого поколения в версии XSE
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На фото: Toyota Sienna четвёртого поколения в версии XSE
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​Если у минивэна третьей генерации даже не было гибридной версии, то у «четвёртого» имеется только гибридная «начинка». В основе системы новой Sienna лежит четырёхцилиндровый бензиновый мотор объёмом 2,5 литра, он работает с электродвигателем и электромеханическим бесступенчатым «автоматом». Совокупная отдача установки равна 243 л.с. У такого автомобиля ведущие колёса передние. У версий с полным приводом имеется ещё один электромотор, он устанавливается на задней оси. Аккумулятор заряжается только в ходе движения автомобиля, «заправить» его от розетки нельзя. Минивэн имеет четыре ездовых режима: EV, Normal, Eco и Sport. Расход бензина в комбинированном режиме по паспорту составляет 7,1 литра на 100 км.

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В стандартное оснащение новой Sienna входит комплекс электронных систем безопасности Toyota Safety Sense 2.0., а также 10 подушек безопасности. У топового исполнения в списке оборудования числятся камеры кругового обзора, проекционный дисплей, бортовой пылесос и холодильник.

«Четвёртая» Toyota Sienna поступит к дилерам в США до конца текущего года, цены в компании пока не назвали, но, скорее всего, они будут выше нынешних. Стартовый ценник нынешней Sienna равен 31 640 долларов (эквивалентно примерно 2,3 млн рублей по текущему курсу), покупка топовой версии обходится минимум в 44 535 долларов (3,2 млн рублей).

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