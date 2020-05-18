Теперь официально: Toyota Venza возвращается в обличье Harrier

Пока паркетник с возрожденным именем анонсирован лишь в виде гибрида, хотя у его клона в Японии есть и «традиционный» вариант. На рынок новинка выйдет этим летом.

Модель с названием Venza выпускали на расположенном в США заводе Toyota с 2008 по 2017 годы, она была доступна и в России. Но «пятидверка», которая представляла собой нечто среднее между универсалом и кроссовером, особым успехом не пользовалась. Тем не менее, минувшей осенью в Сети появилась информация о том, что Venza вернется в гамму марки, а сегодня о «камбэке» объявлено официально. Правда, пока модель анонсировали только для американского рынка: под таким именем там будут продавать локальную версию паркетника Harrier четвертой генерации.

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Новый Harrier показали в Японии месяц назад. Пятиместный кроссовер построен на платформе GA-K, созданной в рамках архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture), та же «тележка» лежит и в основе актуального Toyota RAV4. Габариты американской Venza компания не раскрыла, впрочем, вряд ли кросс по размерам сильно отличается от «четвертого» Toyota Harrier. Длина последнего равна 4740 мм, ширина – 1855 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2690 мм (как и у RAV4). Если сравнивать с прежней Venza, то та крупнее по всем параметрам, за исключением высоты: 4800/1905/1610 мм, расстояние между осями – 2775 мм.



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В плане дизайне «вторая» Venza практически не отличается от японского брата. Во всех вариантах исполнения новинки имеются системы автоторможения (с функцией обнаружения пешеходов и велосипедистов), автоматического переключения света фар и мониторинга «слепых» зон, круиз-контроль. Базовой Toyota Venza положены мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином и цветной экран диагональю 4,2 дюйма в панели приборов, тогда как топовый кросс имеет мультимедиа с дисплеем диагональю 12,3 дюйма и 7-дюймовый экран в «приборке». А за доплату можно заказать проекционный дисплей, «цифровое» салонное зеркало (на него выводится картинка с камеры) и электрохромную панорамную крышу с функцией затемнения.



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На американском рынке новую Toyota Venza предложат только в виде гибрида и только с полным приводом: кроссовер оснащен «атмосферником» 2.5, электродвигателем и электромеханическим вариатором, на задней оси установлен отдельный электромотор, совокупная отдача – 222 л.с. Предусмотрены режимы Normal, Eco и Sport. Плюс функция Predictive Efficient Drive: используя навигатор, система анализирует данные о манере езды и запоминает дорожные условия, чтобы затем заранее включить режим рекуперации. Кроме того, у ESP есть функция Active Cornering Assist, уменьшающая недостаточную поворачиваемость (управляет вектором тяги путем подтормаживания колес). Между тем в Японии Harrier доступен еще и просто с бензиновым мотором 2.0 (привод – передний или полный) или с гибридной установкой, но с одним электродвигателем (то есть в переднеприводном исполнении).



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В Штатах продажи Toyota Venza начнутся летом, цены не объявлены. Очевидно, в линейке марки модель займет нишу между родственным RAV4 и новым Highlander. Первый кросс в США сегодня стоит от 25 950 долларов (около 1 889 000 рублей по актуальному курсу), второй обойдется минимум в 34 600 долларов (2 519 000 рублей).



По неофициальным данным, Venza появится еще и в Китае, о других экспортных рынках информации пока нет.