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  • Ford отложил запуск двух новинок: позже на конвейер встанут Bronco и Mustang Mach-E

Ford отложил запуск двух новинок: позже на конвейер встанут Bronco и Mustang Mach-E

20.05.2020 338 0 0

Такое решение в американской компании приняли из-за проблем, связанных с пандемией коронавируса.

 

Ford представил свой первый самостоятельный электромобиль («зелёные» версии, созданные на основе бензиновых моделей, не в счёт) в ноябре 2019 года. Им стал кроссовер Mustang Mach-E. Напомним, компанию раскритиковали за то, что она использовала легендарное имя «Мустанг» для «розеточного» паркетника, но несмотря на массовое недовольство, своих поклонников модель уже нашла: к марту текущего года дилеры собрали свыше 45 тыс. заявок. Предполагалось, что первые покупатели получат свои машины осенью 2020-го, однако, им, возможно, придётся ждать дольше.

На фото: Ford Mustang Mach-E

Это же, вероятно, коснётся и другой новинки марки – внедорожника с возрождённым именем Bronco. Изначально его премьера была намечена ещё на 2018 год, по последним данным, он должен был дебютировать в апреле текущего года на автосалоне в Нью-Йорке, однако мероприятие из-за пандемии коронавируса перенесли на конец августа-начало сентября. Поставки этого автомобиля дилерам должны были начаться в конце 2020-го – начале 2021 года. 

Как мы сообщали ранее, многие бренды весной 2020-го объявили о том, что график выхода новых и обновлённых автомобилей будет пересмотрен (кроме того, часть проектов, находившихся на стадии разработки, и вовсе закрыли). По данным The Detroit Bureau, нынешняя ситуация с вирусом, который ударил в том числе по мировой экономике, задела и Ford: по словам руководителя отдела разработки Хау Тай-Тана, компания сдвигает сроки запуска указанных моделей в серию на то же время, которое заводы не работали из-за угрозы распространения инфекции. В итоге на такой же срок сдвинутся и даты начала поставок машин.

Отметим, Ford планирует начать массовое производство Mustang Mach-E и Bronco в 2020 году. В начале текущей недели компания разрешила в ограниченном режиме запустить конвейер на заводе в Мичигане, где собираются пикапы Ranger. Впоследствии здесь наладят выпуск рамного внедорожника Bronco. Сейчас сотрудники этого предприятия работают в масках, перчатках и с условием соблюдения социальной дистанции.

На фото: Ford Bronco

Производство электрокросса Mustang Mach-E наладят на мощностях мексиканского завода компании, расположенного в Куаутитлане. Пока что здесь выпустили только несколько предсерийных экземпляров «розеточной» новинки. Эта модель – имиджевая и важная для бренда, так как она является, по сути, первым серьёзным шагом марки по освоению относительно нового и стремительно развивающегося сегмента. Наверное, именно поэтому в Ford подчеркнули, что, несмотря на перенос сроков запуска серийного производства, первые клиенты получат свои машины до конца текущего года.

На фото: Ford Bronco Sport

Ранее Kolesa.ru уже сообщал о том, что старт производства «младшего брата» Бронко – кроссовера Ford Bronco Sport – тоже перенесли на более поздний срок. Предполагалось, что первый экземпляр сойдёт с конвейера 13 июля текущего года, но оказалось, что церемония запуска пройдёт позже почти на два месяца (7 сентября). Напомним, паркетник будут собирать на другом мексиканском заводе Форд, расположенном в городе Эрмосильо. 

Временная приостановка заводов Ford и отложенный старт производства новинок позволят компании сберечь часть ресурсов: также как и остальные производители, Форд испытывает трудности из-за спада продаж новых автомобилей. Так, в марте текущего года американский авторынок сократился на 39%, а в апреле упал на 53%.

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