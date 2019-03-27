Прощай, Focus! Ford останется в России с одними Транзитами

Прощай, Focus! Ford останется в России с одними Транзитами

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Вице-премьер Дмитрий Козак раскрыл планы компании Ford в России: самостоятельный бизнес в нашей стране американская компания больше вести не будет и полностью уйдёт из сегмента легковых автомобилей.
 

Вчера Колёса.ру рассказывали о том, что Ford рассматривает два сценария реструктуризации своего бизнеса в России, в том числе полный уход с рынка. Сегодня ситуацию прояснил вице-премьер Дмитрий Козак, де факто курирующий сейчас развитие автопрома в нашей стране. В интервью газете «Коммерсантъ» он сообщил, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в РФ и сосредоточиться исключительно на сегменте коммерческих автомобилей, то есть семействе Transit, что производится на заводе Ford Sollers в Елабуге, причем контрольный пакет этого предприятия отойдёт «Соллерсу», после чего российская сторона будет полностью отвечать за судьбу Транзитов на нашем рынке. Коммерческие фургоны и микроавтобусы ждёт дальнейшая локализация в рамках СПИКа, который «Соллерс» планирует заключить с российским правительством в ближайшие два месяца. Будет ли этот контракт распространяться на автомобили Aurus, производство которых в Елабуге должно начаться в конце следующего года, пока неизвестно.

А что же с остальными моделями Ford, что производятся на заводах во Всеволожске и Набережных Челнах? Они, очевидно, в среднесрочной перспективе полностью исчезнут с рынка, хотя, как стало известно накануне, запаса выпущенных машин хватит аж до осени следующего года, то есть у дилеров будет достаточное время для перестройки бизнеса и поиска новых партнёров. Рабочих означенных заводов ждёт увольнение, хотя они искренне пытались помочь работодателю и предлагали план по снижению цены на Focus (ключевую модель бренда), чтобы сделать его более конкурентоспособным на рынке. Увы, эти чаяния российских трудящихся никак не стыковались с генеральной стратегией Форда по сокращению бизнеса в Европе, то есть уход из России – всего лишь часть общего плана по сокращению издержек, а плачевные результаты продаж легковых Фордов в РФ лишь убедили менеджеров компании в правильности принятого решения.

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В 2018 году Ford продал в нашей стране лишь 53 234 легковых и лёгких коммерческих автомобиля, что на 6% больше, чем в 2017-м, но в январе и феврале спрос на автомобили «синего овала» рухнул на 44% и 45% соответственно, и предпосылок к позитивному тренду нет никаких, ведь рынок в целом тоже начал падать.

Конкретную судьбу российских заводов Ford – всеволожского, набережночелнинского и елабужского моторного – ещё только предстоит решить: уже сейчас на них ищутся покупатели, но если пристроить не удастся, то заводы законсервируют или распродадут по частям с большими убытками.

Значит ли всё это, что легковушек Ford мы в России больше никогда не увидим? Конечно, нет, ведь недавно на наших глазах на рынок вернулась немецкая марка Opel, с которой мы из-за глобальной капитуляции GM вроде бы навсегда распрощались в 2015 году. Ford сейчас переживает не лучшие времена и может даже потерять независимость: в январе американская компания официально вступила в альянс с немецким концерном Volkswagen и не исключено, что в перспективе немцы полностью поглотят «синий овал», после чего вернут его в РФ. Правда, если такое и случится, то совсем не скоро, и Focus к тому времени, скорее всего, будет всего лишь перелицованным Гольфом.

P.S.: Уже после нашей публикации подоспел и официальный релиз компании Ford по поводу реструктуризации бизнеса в России. В нём говорится, что выпуск автомобилей на заводах в Набережных Челнах и Всеволожске, а также выпуск двигателей в Елабуге прекратится в конце июня текущего года. Доля ПАО «Соллерс» в основном елабужском предприятии, которое собирает Транзиты, составит 51%. Теперь будем ждать подписания СПИКа между «Соллерсом» и правительством РФ, который определит вектор развития семейства Ford Transit в нашей стране.

Авто и бизнес В России Ford Sollers автозаводы планы сокращения Ford
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4 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
piuk

Уже сегодня пришло смс от небезызвестного дилера "А***мир": отдает Focus в минус. Я покупал у этих ребят две новые машины подряд и ни разу не получил и намёка на скидку. Теперь они не в курсе, что правильный Фокус - это Киа. В том числе и по части стоимости, однако товарные машины распродадут, и если продавцы будут достаточно гибки, то я с удовольствием куплю сарай на 1,5 турбо. Тысяч за 800 рублей.

diver alex

Брать нынешний тесный и ломучий Фокус 3 даже по скидке не лучшая затея, хотя конечно все решает цена. Просто следом закроются салоны и чинить его по гарантии будет просто негде...

diver alex

запаса выпущенных машин хватит аж до осени следующего года

Это смотря почем их продавать будут... Если по нынешним ценам так могут и сгнить на площадках дилерских центров.

diver alex

Самое время возродить "Русский дизель" в цехах которого и работал Форд во Всеволожске.

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