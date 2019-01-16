Желание есть, понимания нет: VW и Ford объявили о создании альянса

Желание есть, понимания нет: VW и Ford объявили о создании альянса

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Как и ожидалось, в рамках Детройтского автосалона Volkswagen и Ford официально объявили о создании альянса, который в перспективе позволит компаниям сэкономить миллиарды долларов. Первый этап сотрудничества предполагает совместный выпуск среднеразмерных пикапов и коммерческих фургонов двух размерных классов, но дальнейшая «взаимопомощь» пока под вопросом.
 

Активная фаза переговоров о создании альянса между VW и Ford ведётся с начала лета прошлого года, но, как вчера выяснилось, договориться удалось лишь по самым простым позициям – совместном выпуске коммерческих автомобилей, тогда как исходная цель альянса была другой: разделить затраты на разработку и производство электромобилей и беспилотников. Увы, конкретных планов сотрудничества в этих инновационных сферах главы VW и Ford – Герберт Дисс и Джим Хэкетт – не огласили, заявив лишь, что будут «всесторонне изучать возможности и компетенции обеих компаний». Это значит, что первые массовые электромобили Volkswagen и Ford будут, скорее всего, выпускать отдельно друг друга. Напомним, что Ford анонсировал свой беспрецедентно доступный электрический кроссовер в сентябре прошлого года и пообещал вывести его на мировой рынок в 2020-м. Примерно тогда же стало известно, что и Volkswagen планирует выпустить народный паркетник на электротяге. С учётом того, что разработка новых моделей занимает несколько лет, и планы альянса по данному направлению находятся в зачаточном состоянии, можно уверенно предположить, что это будут разные машины. Совместный выпуск «электричек» VW и Ford если и освоят, то лет через пять, не раньше.

Глава Ford Джим Хэкетт (слева) и глава VW Герберт Дисс (справа) уверены, что альянс принесёт выгоду обеим компаниям.

Глава Ford Джим Хэкетт (слева) и глава VW Герберт Дисс (справа) уверены, что альянс принесёт выгоду обеим компаниям.

Что до беспилотников, то это пока совсем туманная область. Летом 2016-го Ford заявил, что представит беспилотник 4 уровня по классификации SAE (без руля и педалей) в 2021-м, и тогда же, в 2016-м, пресс-служба американской компании чуть ли не еженедельно выпускала новости о том, как автономные прототипы на базе седанов Fusion Hybrid успешно справляются с темнотой, снегом и прочими трудностями. Однако теперь победных реляций на эту тему почти нет, хотя, казалось бы, прогресс за 2,5 года работ должен быть колоссальный. Увы, сегодня ясно, что тема беспилотников оказалась переоценённой – общество пока не готово к их массовому внедрению, нет ни регулирующих их эксплуатацию законов, ни надлежащей безопасной инфраструктуры. Руководство VW вообще пока не видит бизнес-перспектив беспилотного транспорта, так что наработки Форда в этой области немцам вряд ли понадобятся.

К слову, и электромобильный тренд нагнетается в значительной мере искусственно. В некоторых городах Франции и Германии, например, власти ликвидируют зарядные терминалы и парковочные места для электромобилей, поскольку никто ими не пользуется…

В общем, пока VW и Ford будут сотрудничать в уже хорошо изученных ими областях. Было объявлено, что Ford займется разработкой среднеразмерных пикапов для обеих компаний, и хотя никаких конкретных имён названо не было, очевидно, что речь идёт о Ranger и Amarok нового поколения. Также в рамках альянса Ford будет отвечать за разработку и выпуск среднеразмерных фургонов и микроавтобусов, то есть за следующее поколение Ford Transit Custom и Volkswagen Transporter.

Volkswagen в свою очередь займётся выпуском лёгких фургонов, то есть новых Transit Connect и Caddy.

Означенные новинки увидят свет после 2022 года, а первый экономический эффект от совместной работы компании надеются ощутить в 2023-м. Также партнёры заявили, что не планируют обмен акциями, какой имел место в альянсе Renault-Nissan, и что обе компании останутся полностью независимыми.

Напомним, что на прошлой неделе Ford заявил о радикальном сокращении своего бизнеса в Европе, ядром которого станут именно коммерческие автомобили, а производство многих легковушек будет свёрнуто. По угрозой закрытия находятся в том числе российские заводы Ford Sollers – их судьба решится весной.

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