По следам Арканы: народный кроссовер Ford получит купеобразный дизайн

По следам Арканы: народный кроссовер Ford получит купеобразный дизайн

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В середине 60-х годов прошлого века гениальный менеджер Ли Якокка привел компанию Ford на вершину успеха благодаря уникальному на тот момент продукту – недорогому и стильному спорткару Mustang. Ошеломительный успех этой модели (в 1965 и 1966 годах тиражи зашкаливали за полмиллиона экземпляров!) породил в США целый новый сегмент рынка, и Mustang, представьте себе, до сих пор в нем лидирует: за первое полугодие 2018-го реализовано 42 428 экземпляров.

Ford Mustang первого поколения

Ford Mustang первого поколения

Сегодня настоящим народным автомобилем в США является не Mustang, а полноразмерный пикап F-Series (за первые шесть месяцев этого года продано 451 138 штук), но глобальным хитом он по понятным причинам стать не может. А вот недорогой купеобразный кроссовер с электрической силовой установкой – может. Именно на такую машину делают ставку менеджеры Ford и собираются представить ее в 2020 году, о чем ранее на этой неделе сообщали Колёса.ру. Напомним, что речь идет от доступном массовом кроссовере, который сможет проехать на одной зарядке порядка 300 миль или 480 км.

Ford Mustang первого поколения

Ford Mustang первого поколения

Теперь же фордовская пресс-служба опубликовала тизер будущего паркетника, на котором видна корма в стиле Мустанга (характерные трехсекционные фонари и выштамповка под них). Судя по пропорциям этого эскиза, у автомобиля будет купеобразный кузов с покатой задней частью.

Тизер нового электрического кроссовера Ford, который дебютирует в 2020 году

Тизер нового электрического кроссовера Ford, который дебютирует в 2020 году

Любопытно, что купеобразные паркетники в США не жалуют: например, BMW X4 и X6 продаются здесь на порядок хуже соплатформенных X3 и X5. Но кроссовер по доступной цене, в котором безошибочно угадываются черты Мустанга, брать конечно будут. А в России и Китае купеобразность, наоборот сейчас очень востребована – настолько, что производители выпускают специальные модели для этих стран. В Китае это, например, Mazda CX-4 и Acura CDX, а в России – нашумевшая Renault Arkana, производство которой начнется в Москве уже в следующем году.

Renault Arkana

Renault Arkana

Известно, что Arkana будет стоить в районе 1,5 млн рублей, а электрический паркетник Ford, судя по намекам, оценят не дороже Куги, то есть в диапазоне от 1,5 млн до 2 млн рублей. Такого в сегменте «долгоиграющих» электрокаров не бывает, скажете вы? Мы бы согласились, но Ford сам позиционирует свою грядущую новинку, как беспрецедентно дешевую, какой у конкурентов не было, нет и не будет. Если цена и впрямь окажется столь привлекательной, а дизайн при этом столь же эффектный, как у Мустанга, то Ford, безусловно, может рассчитывать на мировой успех сродни тому, что достиг Mustang первого поколения.

К 2022 году Ford планирует вывести на глобальный рынок аж 16 новых электромобилей, на разработку которых зарезервировано 11 млрд долларов. Гибридизация будет еще более масштабной и затронет как минимум 40 моделей.

Теги: Новинки , Ford , недорогие электромобили , электрический кроссовер , электромобили , электромобиль , Ford
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