Ford готовит беспрецедентно дешевый электромобиль с большим запасом хода

В 2020 году Ford выведет на мировой рынок доступный кроссовер с электрической силовой установкой. А к 2022 году в модельном ряду американской компании будет уже 16 электрокаров.

О своих наполеоновских планах в сегменте электромобилей компания Ford впервые заявила в конце 2015 года, но с тех пор ни одной принципиально новой модели в нем не представила – все еще кормит обещаниями, причем обещания эти становятся все более смелыми и воодушевляющими. Так, в 2015 году сообщалось, что к 2020-му фирма представит 13 новых «электричек» и доведет их долю в модельном ряду до 40%. Сегодняшнее заявление пресс-службы гласит, что следует ждать 16 новых электрокаров к 2022 году, но ключевой из них – доступный кроссовер – дебютирует уже в 2020-м.

Об этой новинке Даррен Палмер, курирующий в Форде разработки всех «электричек», заявил буквально следующее:

«Мы предложим новый электромобиль по цене, которая понравится клиентам Ford. Ничего подобного с такими характеристиками на рынке сейчас нет, и ничего подобного за эту цену не будет».

Сообщается также, что электрический кроссовер сможет проехать на одной зарядке 480 км, будет обладать отменной динамикой и функцией обновления ПО «по воздуху» (электромобили Tesla используют ее уже несколько лет). В салоне обещаны «большие экраны». Это, собственно, все, что известно…

Пока же в линейке Форда (да и то лишь американской) наличествует всего один электромбиль – Focus Electric. Его несколько раз модернизировали, и на данный момент 145-сильный хэтчбек снабжается литий-ионной батареей емкостью 33,5 кВт·ч, которая обеспечивает 185 км пробега на одной зарядке, что, прямо скажем, негусто. В прошлом году рынок США поглотил всего 1817 электрических Фокусов против 23 297 экземпляров Chevrolet Bolt, у которого емкость батареи составляет 60 кВт·ч, а запас хода 383 км. Базовый Focus Electric стоит сейчас 29 120 долларов, Bolt – 37 495 долларов. Выходит, что новый фородовский кроссовер, будет и дешевле, и доступнее Болта.

До 2022 Ford планирует потратить на электрификацию модельной линейки 11 млрд долларов. А вот производство традиционных легковушек с ДВС американская компания будет потихоньку сворачивать.