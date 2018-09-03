Ford пустит под нож Mondeo и минивэны Galaxy/S-Max

Ford пустит под нож Mondeo и минивэны Galaxy/S-Max

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Американская компания намерена серьезно реструктуризировать свое европейское подразделение и сократить линейку легковых моделей. Вместо них потребителям предложат кроссоверы.

В первой декаде августа Ford представил новую стратегию развития, сфокусированную на кроссоверах и пикапах. Предполагается, что к 2023 году седаны, хэтчбеки и прочие легковушки составят не более 11% объема выпуска компании, потому что они либо убыточны, либо приносят слишком мало денег. Отметим, что это общая тенденция для большой американской тройки (FCA, Ford, GM), во многом обусловленная политикой президента Дональда Трампа, которому очень не нравится, что американские автомобили производятся за пределами США, и это преимущественно легковые, низкомаржинальные модели. При этом еще весной этого года из американской штаб квартиры Форда просочились сведения о том, что у среднеразмерного седана Fusion (так в США называется Mondeo) не будет преемника.

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Британские газеты The Times и Sunday Times сообщили, что сокращение легковой линейки Форда затронет не только Америку, но и Европу: через некоторое время будет прекращено производство моделей Mondeo и Galaxy/S-Max. Также планируется серьезно прорядить дилерскую сеть и сократить персонал – по оценке аналитиков Morgan Stanley, американская компания может уволить 12% своих европейских сотрудников, то есть примерно 24 тысячи человек. Половину из них составят жители Великобритании, чье правительство никак не может договориться с Евросоюзом о комфортных условиях брекзита, то есть, скорее всего, большинство автозаводов на территории Туманного Альбиона закроются. Ford, впрочем, машин в Великобритании уже не производит – только комплектующие, но и это значительная часть бизнеса.

Любопытно, что Ford Galaxy/S-Max лидируют по продажам в европейском сегменте минивэнов: в 2017 году продано более 50 тысяч штук, но сам сегмент считается бесперспективным. Так Renault превратила свой Espace в кроссовер, та же участь в будущем уготована минвэну Seat Alhambra, а Volkswagen Sharan, вероятно, вообще не получит наследника.

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Что до Mondeo, то это крепкий середнячок объединенных классов D/Е: в прошлом году он разошелся в Европе тиражом 56 173 экземпляра, тогда как VW Passat привлек 183 288 покупателей, Skoda Superb – 81 410, Opel/Vauxhall Insignia – 72 347, Renault Talisman – 32 163, Toyota Avensis – 25 319, Mazda 6 – 23 090, Peugeot 508 – 22 842, Kia Optima – 16 152, Hyundai i40 – 15 251. Также для сравнения скажем, что двадцать лет назад Ford продал в Европе 322 716 экземпляров Mondeo, а Volkswagen – «всего» 275 872 Пассатов. Понятно, что значительную часть клиентов у среднеразмерных легковушек отъели кроссоверы, но Passat чувствует себя на рынке отлично, а вот Mondeo «снимают с пробега»…

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Скорее всего, исчезнет Mondeo и с конвейера всеволожского завода Ford, но когда именно это произойдет, пока неизвестно. В России Mondeo продается примерно на равных с Пассатом и Супербом: с января по июль этого года реализовано 1375, 1400 и 1237 экземпляров соответственно. Лидером же С/D-сегмента у нас является Toyota Camry – за тот же период продано 17 248 штук.

Самый доступный Ford Mondeo в комплектации Ambiente с 2,5-литровым бензиновым атмосферником (149 л.с.) и 6-ступенчатым автоматом стоит на данный момент 1 425 000 рублей. Минивэны Galaxy/S-Max давно покинули наш рынок.

Уже после публикации нашей заметки агентство Bloomberg распространило заявление компании Ford о том, что слухи о скорой смерти Mondeo сильно преувеличены и что до конца это года будет представлен обновленный вариант этой модели с доработанным экстерьером/интерьером и более эффективной гибридной силовой установкой. Однако, насчет преемника фородовцы ничего не сообщили, а рестайлинговые машины живут на рынке от силы года два-три…

Также компания заявила, что пока не собирается снимать с производства Galaxy/S-Max, но и тут будущее в тумане – даже фейслифтинга пока не ожидается. То есть, в сущности, прямого опровержения утечкам, опубликованным серьезными британскими газетами, Ford не дал, а лишь указал на то, означенные модели поживут еще какое-то время.

Теги: Авторынок , Слухи , Ford , Ford Galaxy , Ford Mondeo , Ford S-Max , завершение производства , снятие с производства , Ford , Galaxy , Mondeo Sedan , S-max
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