Ford может полностью уйти из России. Заводы уже выставлены на продажу

Судьба марки Ford в нашей стране решится в ближайшие дни. Американцы выбирают между двумя сценариями – плохим и очень плохим.

Итак, по состоянию на сегодняшний день, речь о сохранении на российском рынке легковой линейки Ford больше не идёт – очевидно, рацпредложения рабочих всеволожского завода по снижению цен на локализованный Focus не были услышаны западным менеджментом, то есть компания решила строго придерживаться объявленной в январе стратегии по сокращению присутствия в Европе.

По информации газеты «Коммерсантъ», полученной от источников в СП Ford Sollers, в настоящее время компания ведёт переговоры с российским правительством о вариантах реструктуризации бизнеса, и оба эти варианта плохие для массового потребителя. Если верить источникам, то производство в России легковушек и кроссоверов Ford прекратится уже летом, заказы от дилеров не принимаются даже на июнь, но выпущенных к тому моменту машин при текущем вялом спросе теоретически хватит аж до осени следующего года, то есть дилерские шоу-румы резко не опустеют.

На заводы во Всеволожске (выпускает Focus и Mondeo) и Набережных Челнах (производит EcoSport и Fiesta) уже неофициально ищутся покупатели, и правительство РФ выступает здесь посредником, но желающих пока нет – производственных мощностей в нашей стране сейчас и так слишком много. Теоретически интерес к всеволожскому заводу могла бы проявить Hyundai, чей расположенный неподалёку в промзоне Каменка завод загружен под завязку и сдерживает глубокую локализацию новых моделей (калининградский «Автотор» собирает корейские машины в основном «отвёрточным» методом), но для переналадки фордовских цехов нужны большие инвестиции, так что вряд ли корейцы согласятся. В общем, скорее всего, предприятия во Всеволожске и Набережных Челнах просто законсервируют, равно как и моторный завод в Елабуге.

Отдельным пунктом идёт основной елабужский завод, где сейчас собирают кроссоверы Explorer и Kuga, а также коммерческую линейку Transit. К концу следующего года его мощности должны частично загрузить представительские автомобили российской марки Aurus, разработанные в рамках проекта «Кортеж», а Ford заинтересован в том, чтобы Transit в России остался – это вписывается в общую европейскую стратегию развития бренда. Однако сохранение производства Транзитов возможно лишь в случае подписания Фордом СПИКа с российским правительством, но переговоры по этому вопросу, начавшиеся в 2018 году, прекратились в тот момент, когда руководство Ford махнуло рукой на европейский рынок. Есть шанс, что подписанию СПИКа в расчёте на выпуск коммерческих автомобилей Ford как-то поспособствует «Соллерс», но он, честно говоря, небольшой. То есть сейчас наиболее вероятным выглядит сценарий полного ухода марки Ford из России. Официальное заявление компании по этому поводу может быть сделано уже завтра – редакция сайта Колёса.ру будет внимательно следить за развитием событий.