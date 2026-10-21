Уголь, КАМАЗ, зимник: три кита, на которых держится Север России

Земля под ногами дрожит. Низкая вибрация идет от десятков дизельных двигателей, работающих без остановки. Воздух густой, он пахнет соляркой и угольной пылью. Только что мы миновали десятки судов, вмерзших в лед реки Яны.

Здесь, на угольном терминале, тишины нет. Здесь идет работа. Постоянная, механическая, ритмичная. Мы въезжаем на территорию, где земля черная от угольной крошки, перемешанной со снегом. Перед нами вырастает огромная черная гора. Это уголь, завезенный летом по Северному морскому пути. Сейчас зима, и этот запас развозят по всей округе.

Их ржавые борта и обледеневшие надстройки – молчаливое напоминание о Янском речном пароходстве, которое когда-то гремело на всю страну. 1 / 2 Въезд на терминал. Работающая техника и уголь 2 / 2

В центре всей этой кипучей деятельности – одна машина. Огромный желтый погрузчик SEM. Его колеса – с человеческий рост, кабина – высоко над землей. Это главная «рабочая лошадка» всего терминала, и от ее скорости и исправности зависит вся логистика.

Погрузчик SEM. Его задача проста. Брать уголь из горы и грузить в Камазы. Снова и снова

Погрузчика уже ждут – в очередь выстроились КАМАЗы. В основном старые проверенные модели. Машины, которые можно починить в полевых условиях при помощи кувалды и минимума запчастей. Их двигатели не глушат – при минус сорока есть риск, что аккумулятор замерзнет или топливо в фильтрах превратится в гель. Тогда рейс окончен.

Полный ковш на пути к грузовику. Несколько тонн угля в одной ходке 1 / 2 Очередь из Камазов. Их не глушат всю зиму 2 / 2

Желтый гигант подходит к первому грузовику. Это синий КАМАЗ с прицепом. Ездить без прицепа водителям невыгодно. Оплата идет за тонно-километры. Чем больше увезешь за один рейс, тем выше твой заработок. Сезон короткий, нужно успеть обеспечить семью на весь год.

Погрузчик и КАМАЗ. Все отработано до автоматизма

Ковш наклоняется, и черный поток с грохотом обрушивается в кузов. Поднимается густое облако угольной пыли и пара. Машину окутывает так, что ее почти не видно.

Грузовик на несколько секунд исчезает в черном облаке

Наверху, прямо на горе угля в кузове, стоит человек. Его задача сугубо практическая. Он распределяет груз, чтобы тот лег ровно, без опасного крена, и не рассыпался на ухабах зимника. Раньше, как говорят водители, грузили с огромным перегрузом. Это был риск. Несколько машин провалилось под лед. Теперь контроль строже, поэтому правильное распределение веса в кузове стало еще важнее.

Человек в кузове. Его работа распределить уголь для максимальной и безопасной загрузки

Погрузчик отъезжает за новой порцией. Человек в кузове выравнивает первую партию. Ритм работы быстрый, без пауз. КАМАЗ под грузом заметно проседает. Водитель дает короткий гудок и плавно трогается. Машина медленно набирает ход, выезжая с территории терминала.

Полностью загруженный автопоезд. Впереди сотни километров по ледяным дорогам

Этот рейс пойдет на Депутатский или Усть-Куйгу. Водителя ждет несколько дней пути в полном одиночестве. Кабина – это его дом и мастерская. Его дорога – это замерзшие реки и тундра. Любая поломка здесь – проблема, которую нужно решать самому.

КАМАЗ уходит на зимник. Впереди только белая пустыня и колея от предыдущих машин

Не успел он отъехать, как на его место тут же встает следующий грузовик из очереди. Конвейер не должен останавливаться. Пока есть мороз, есть дорога. Пока есть дорога, нужно возить уголь. Это основа местной экономики и выживания.

Один ушел, другой пришел. Цикл повторяется десятки раз в день

Мы покидаем терминал. Рев моторов и скрежет металла остаются позади. Мы снова возвращаемся в мир тишины, к заброшенным кораблям. Вот буксир «Дунай», когда-то таскавший огромные баржи.

Буксир Дунай

Этот угольный терминал работает на фоне гигантских декораций как будто ушедшей цивилизации. И эта работающая артерия – единственное, что не дает всему этому месту окончательно превратиться в музей под открытым небом.

Угольный конвейер работает без остановки, но что будет, если однажды он встанет?

Партнерский материал

