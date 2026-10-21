Уголь, КАМАЗ, зимник: три кита, на которых держится Север России

Здесь, на угольном терминале, тишины нет. Здесь идет работа. Постоянная, механическая, ритмичная. Мы въезжаем на территорию, где земля черная от угольной крошки, перемешанной со снегом. Перед нами вырастает огромная черная гора. Это уголь, завезенный летом по Северному морскому пути. Сейчас зима, и этот запас развозят по всей округе.
В центре всей этой кипучей деятельности – одна машина. Огромный желтый погрузчик SEM. Его колеса – с человеческий рост, кабина – высоко над землей. Это главная «рабочая лошадка» всего терминала, и от ее скорости и исправности зависит вся логистика.
Погрузчика уже ждут – в очередь выстроились КАМАЗы. В основном старые проверенные модели. Машины, которые можно починить в полевых условиях при помощи кувалды и минимума запчастей. Их двигатели не глушат – при минус сорока есть риск, что аккумулятор замерзнет или топливо в фильтрах превратится в гель. Тогда рейс окончен.
Желтый гигант подходит к первому грузовику. Это синий КАМАЗ с прицепом. Ездить без прицепа водителям невыгодно. Оплата идет за тонно-километры. Чем больше увезешь за один рейс, тем выше твой заработок. Сезон короткий, нужно успеть обеспечить семью на весь год.
Ковш наклоняется, и черный поток с грохотом обрушивается в кузов. Поднимается густое облако угольной пыли и пара. Машину окутывает так, что ее почти не видно.
Наверху, прямо на горе угля в кузове, стоит человек. Его задача сугубо практическая. Он распределяет груз, чтобы тот лег ровно, без опасного крена, и не рассыпался на ухабах зимника. Раньше, как говорят водители, грузили с огромным перегрузом. Это был риск. Несколько машин провалилось под лед. Теперь контроль строже, поэтому правильное распределение веса в кузове стало еще важнее.
Погрузчик отъезжает за новой порцией. Человек в кузове выравнивает первую партию. Ритм работы быстрый, без пауз. КАМАЗ под грузом заметно проседает. Водитель дает короткий гудок и плавно трогается. Машина медленно набирает ход, выезжая с территории терминала.
Этот рейс пойдет на Депутатский или Усть-Куйгу. Водителя ждет несколько дней пути в полном одиночестве. Кабина – это его дом и мастерская. Его дорога – это замерзшие реки и тундра. Любая поломка здесь – проблема, которую нужно решать самому.
Не успел он отъехать, как на его место тут же встает следующий грузовик из очереди. Конвейер не должен останавливаться. Пока есть мороз, есть дорога. Пока есть дорога, нужно возить уголь. Это основа местной экономики и выживания.
Мы покидаем терминал. Рев моторов и скрежет металла остаются позади. Мы снова возвращаемся в мир тишины, к заброшенным кораблям. Вот буксир «Дунай», когда-то таскавший огромные баржи.
Этот угольный терминал работает на фоне гигантских декораций как будто ушедшей цивилизации. И эта работающая артерия – единственное, что не дает всему этому месту окончательно превратиться в музей под открытым небом.
Угольный конвейер работает без остановки, но что будет, если однажды он встанет?
Партнерский материал
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