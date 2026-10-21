Как пережить зиму без шипов: длительный тест Cordiant Winter Drive 2

Прошлая зима явно готовилась к экзамену на звание самой русской. Центральные регионы заваливало снегом с упорством человека, который заметает следы, сугробы росли быстрее цен на бензин, а дорожные службы капитулировали перед стихией. К февралю высота снежного покрова в столице почти добралась до метра. В общем, если собираешься проверить зимние шины в реальной жизни, лучших условий и не придумать.

Эту зиму я ездил на Cordiant Winter Drive 2 – фрикционных зимних шинах для автомобилей, которым приходится жить между городским асфальтом, снежной кашей, загородными дорогами и ледяными сюрпризами, заботливо оставленными погодой на утро. Шипов здесь нет, поэтому на первом месте – способность резиновой смеси и рисунка протектора цепляться за поверхность без металлической помощи.

Липучка: ламели вместо шипов

Рисунок у Winter Drive 2 направленный, с V-образными сегментами центрального ребра. Производитель утверждает, что многочисленные ламели создают дополнительные кромки сцепления, зубчатые контуры блоков помогают на скользком покрытии, а трёхмерные прорези поддерживают жёсткость плечевых шашек в поворотах. Разноразмерные блоки с переменным шагом снижают шум, а резиновая смесь рассчитана на широкий диапазон зимних температур – от мокрого асфальта до серьёзного минуса. Получается не спортивный снаряд для ледового картинга, а рабочий инструмент на каждый день.

1 / 2 2 / 2

Город: сугробы и каша

В городе шины понравились прежде всего предсказуемостью. На очищенном асфальте Winter Drive 2 не напоминает о себе постоянным гулом, как шипованные модели, а на снегу машина не превращается в тележку с одним неисправным колесом. Разгон, торможение, перестроения – всё происходит буднично, без драмы, если не пытаться доказать окружающим, что законы физики написаны для кого-то другого.

Но главная зимняя дисциплина в Московской области – не разгон от светофора, а попытка проехать двор, который за ночь превратился в декорацию к фильму о покорении Арктики. Свежий рыхлый снег, каша между колеями, снежные валы после уборочной техники – вот где направленный протектор показывает себя с хорошей стороны. Шина уверенно цепляется за рыхлую поверхность и неплохо очищается от снега. Конечно, если автомобиль сел днищем на плотный сугроб, никакая резина не превратит его в снегоход. Но пока колёса могут работать, Winter Drive 2 помогает выбраться из снежной ловушки без помощи дворников с лопатами.

1 / 2 2 / 2

Парковка в сугробе: не забываем лопату

Парковка в сугробе – отдельный аттракцион. Здесь помогает спокойная работа газом: без резких стартов, бесполезного шлифования и попыток вырыть подземный тоннель. Шины обеспечивают приличную тягу на снегу, но глубина колеи, клиренс и тип привода по-прежнему важны. Полноприводный кроссовер, разумеется, стартует с более выгодных позиций, однако даже он не получает от резины карт-бланш.

1 / 2 2 / 2

За городом: снег – родная стихия

За городом Winter Drive 2 особенно убедительна на укатанном снегу. Машина держит курс, не требует постоянных коррекций рулём и позволяет уверенно двигаться в обычном зимнем темпе. На заснеженной дороге шины не заставляют каждое ускорение превращать в переговоры с системой стабилизации. При этом запас сцепления не бесконечен: резкие перестроения и торможения в повороте способны быстро напомнить, что под снегом иногда находится не асфальт, а ледяное зеркало.

Лёд и мокрый асфальт: без геройства

Отсутствие шипов не означает, что липучка беспомощна: на льду Winter Drive 2 способна обеспечить достойное продольное сцепление при разгоне и торможении. Но боковое сцепление – другая история. В скользком повороте или при резком манёвре автомобиль может начать соскальзывать раньше, чем хотелось бы. Поэтому на обледенелой автомагистрали не стоит проверять, насколько хорошо шины умеют держать траекторию. Здесь важнее заранее сбросить темп, увеличить дистанцию и избегать резких движений рулём. Никакие рекламные формулировки не отменяют того факта, что нешипованная резина на льду требует аккуратности.

1 / 2 2 / 2

Мокрый асфальт – ещё одна поверхность, на которой не стоит терять бдительность. Зимой она часто выглядит безобиднее льда, но тормозной путь может неприятно удивить, особенно если под водой прячется тонкая наледь. Winter Drive 2 ведёт себя понятно, однако выдающимися тормозными качествами на мокром покрытии не отличается. На скоростной трассе это повод держать дистанцию с запасом и не рассчитывать, что машина остановится точно там, где вы мысленно поставили запятую.

Мороз под -30: проверка резины

Морозы зимнего сезона 2025/2026 тоже оказались подходящими для проверки шин. В Москве и ближайшем Подмосковье температура опускалась примерно до -20 градусов, а в соседних областях в отдельные ночи доходила до -30 и ниже. При таких значениях от зимней шины требуется не только цепкость, но и способность сохранять рабочие свойства в лютый холод.

1 / 2 2 / 2

Winter Drive 2 рассчитана на эксплуатацию в широком диапазоне отрицательных температур, и в повседневном движении её поведение остаётся понятным и надёжным. Но первые километры после стоянки в сильный мороз всё равно лучше проезжать спокойно: резина не может мгновенно прогреться по щелчку пальцев, а покрытие под колёсами порой скользит сильнее, чем кажется из салона.

Автомагистраль: дело в скорости

На загородном шоссе по укатанному снегу Winter Drive 2 держит прямую достаточно уверенно. Шум не становится отдельным участником поездки, хотя на грубом асфальте шины всё-таки напоминают о себе. На мокрой дороге запас осторожности нужен ещё больший, а на льду он должен быть просто неприличным. Это не недостаток конкретной модели, а особенность зимней физики: чем выше скорость и хуже сцепление с поверхностью, тем меньше у водителя времени на исправление ошибок.

Липучка против апокалипсиса

Cordiant Winter Drive 2 – шины с понятным характером и сильной стороной в виде управляемости на снежных дорогах. Эта резина подходит для повседневной езды по городу и области, уверенно работает на укатанном снегу и помогает справляться со снежной кашей и нечищеными дворами. На чистом льду и мокром асфальте от шин не стоит требовать чудес, особенно при активном вождении.

Ведь хорошая зимняя резина не обещает, что вы переживёте любую метель, а просто помогает добраться до пункта назначения, пока за окном творится метеорологическая версия «Безумного Макса». Так можно ли пережить зиму без шипов? В случае с Winter Drive 2 – да. Но лопату в багажник всё-таки положите. У Cordiant её в комплекте нет.