Сутулые бизнесмены: седаны бизнес-класса, превращенные в компактные хэтчбеки

Начнем с иконы бизнес-класса в России — Toyota Camry. Для себя можно купить седан, а вот как выглядит идеальная Camry для жены или девушки.
Если у вас есть денег больше чем на две Camry, можно купить два Lexus ES — седан для себя и компактный хэтчбек для дочери. А может, и для сына.
Skoda Rapid — слишком скучный автомобиль, а Fabia к нам не поставляется. Вот идеальная альтернатива — хэтчбек из большого Superb.
Kia K5 в России успешно борется с Camry за звание бестселлера в бизнес-классе. Мы не могли обделить ее вниманием.
Porsche и маленький хэтчбек — вещи мало совместимые. Но ведь Panamera была сразу создана хэтчбеком — нам оставалось лишь сделать ее компактнее!
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Умора))
_ну как тут без Хонды)
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