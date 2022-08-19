Сутулые бизнесмены: седаны бизнес-класса, превращенные в компактные хэтчбеки

Суть седана бизнес-класса — олицетворять первые успехи его владельца. Но что если статусные амбиции для вас значат меньше, чем удобство парковки в городских условиях? Вот пять вариантов того, как выглядел бы большой седан в амплуа компактного хэтчбека.

Начнем с иконы бизнес-класса в России — Toyota Camry. Для себя можно купить седан, а вот как выглядит идеальная Camry для жены или девушки.



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Если у вас есть денег больше чем на две Camry, можно купить два Lexus ES — седан для себя и компактный хэтчбек для дочери. А может, и для сына.



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Skoda Rapid — слишком скучный автомобиль, а Fabia к нам не поставляется. Вот идеальная альтернатива — хэтчбек из большого Superb.



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Kia K5 в России успешно борется с Camry за звание бестселлера в бизнес-классе. Мы не могли обделить ее вниманием.



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Porsche и маленький хэтчбек — вещи мало совместимые. Но ведь Panamera была сразу создана хэтчбеком — нам оставалось лишь сделать ее компактнее!



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