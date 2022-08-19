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  • Сутулые бизнесмены: седаны бизнес-класса, превращенные в компактные хэтчбеки

Сутулые бизнесмены: седаны бизнес-класса, превращенные в компактные хэтчбеки

19.08.2022 319 1 0

Суть седана бизнес-класса — олицетворять первые успехи его владельца. Но что если статусные амбиции для вас значат меньше, чем удобство парковки в городских условиях? Вот пять вариантов того, как выглядел бы большой седан в амплуа компактного хэтчбека.

 

Начнем с иконы бизнес-класса в России — Toyota Camry. Для себя можно купить седан, а вот как выглядит идеальная Camry для жены или девушки.

Рендеры хэтчбека Toyota Camry
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Рендеры хэтчбека Toyota Camry
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Если у вас есть денег больше чем на две Camry, можно купить два Lexus ES — седан для себя и компактный хэтчбек для дочери. А может, и для сына.

Рендер хэтчбека Lexus ES
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Рендер хэтчбека Lexus ES
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Skoda Rapid — слишком скучный автомобиль, а Fabia к нам не поставляется. Вот идеальная альтернатива — хэтчбек из большого Superb.

Рендер хэтчбека Skoda Superb
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Рендер хэтчбека Skoda Superb
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Kia K5 в России успешно борется с Camry за звание бестселлера в бизнес-классе. Мы не могли обделить ее вниманием.

Рендеры хэтчбека Kia K5
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Рендеры хэтчбека Kia K5
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Porsche и маленький хэтчбек — вещи мало совместимые. Но ведь Panamera была сразу создана хэтчбеком — нам оставалось лишь сделать ее компактнее!

Рендеры хэтчбека Porsche Panamera
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Рендеры хэтчбека Porsche Panamera
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Пишите своё мнение в комментариях, также вы можете предлагать свои идеи для новых тем нашей постоянной рубрики!

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2 комментария
19.08.2022 14:19
Иван Сергеев

Умора))

19.08.2022 15:27
Severo

_ну как тут без Хонды)
http://otzyvy-avtovladelcev.ru/img/auto-body-image/3250/49335.jpg

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