BMW Group второй раз за год ухудшила прогноз по прибыли — во всём виноват Китай

BMW Group опубликовала финансовый отчёт за третий квартал 2026 года, фиксирующий дальнейшее ухудшение ключевых бизнес-показателей немецкой компании. Впрочем, руководство BMW Group во главе с новым гендиректором Миланом Недельковичем полагает, что это временное явление и в обозримой перспективе показатели станут лучше.

Милан Неделькович возглавил BMW Group в мае этого года, после чего BMW Group стала подавать признаки надвигающегося кризиса. Справедливости ради скажем, что вины Недельковича в этом нет — он просто трезво взглянул на текущее положение дел в компании и превентивно запустил ряд антикризисных мер, в том числе программу добровольного увольнения 8000 человек в Германии.

В июне BMW Group впервые в этом году объявила, что ожидает значительного снижения прибыли и операционной маржи автомобильного бизнеса по итогам 2026 года. Прогноз по операционной марже тогда был снижен с 4-6% до 1-3%. Сегодня этот прогноз был ещё раз ухудшен: теперь BMW Group ожидает, что по итогам 2026 года операционная маржа её автомобильного бизнеса составит от -0,5% до 0,5% — короче говоря, будет балансировать около нуля.

Основная причина такой пессимизации — продолжающийся с 2024 года спад продаж в Китае. Из-за этого спада совместное предприятие BBA (BMW Brilliance Automotive) в Шэньяне работает не на полную мощность и обесценивается. Ранее на этой неделе из неофициальных источников стало известно о том, что на BBA начались сокращения.

В официальном отчёте BMW Group сказано, что компания вынуждена списывать огромные суммы на амортизацию активов BBA, рассчитанные ещё в 2022 году, когда BMW стала владельцем 75% акций BBA и ожидала дальнейшего долгосрочного роста объёмов бизнеса этого предприятия. Вместо роста в 2024 году начался спад: тогда общие продажи марок BMW и Mini по сравнению с 2023 годом снизились на 13,4% до 714 530 автомобилей. В 2025 году продажи просели ещё на 12,5% до 625 527 автомобилей, а в январе-сентябре 2026 года реализовано только 376 128 автомобилей, что на 21,8% меньше, чем за первые девять месяцев 2025 года. Совокупная мощность заводов BBA между тем составляет 830 000 машин в год.

Конкретно в третьем квартале 2026 года операционная маржа автомобильного бизнеса BMW Group составила 3,4% против 5,2% в третьем квартале 2025 года, а чистая прибыль BMW Group снизилась с 1,697 млрд до 1,448 млрд евро.

Операционная маржа автомобильного бизнеса по итогам первых трёх кварталов 2026 года составила 3,5% против 5,9% за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль BMW Group за три квартала 2026 года составила 4,320 млрд евро против 5,712 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

В конце сентября Милан Неделькович представил обновлённую стратегию развития BMW Group, рассчитанную с учётом «ухудшающихся рыночных условий». Различные меры экономии, более таргетированное обновление модельного ряда и широкое внедрение искусственного интеллекта во все сферы деятельности компании должны в ближайшие годы стабилизировать её положение.

