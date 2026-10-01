BMW готовится к худшему: ИИ вместо людей, «трёшка» без дизелей и новый большой кроссовер

BMW Group представила обновлённую стратегию развития, рассчитанную с учётом «ухудшающихся рыночных условий». Компания избавится от малоприбыльных и плохо продающихся моделей. При разработке новинок более тщательно будут учитываться предпочтения клиентов на крупнейших рынках, а это значит, что модельные ряды для Европы, Америки и Китая станут различаться сильнее, чем сейчас. Вдобавок трудные времена требуют сокращения затрат по всем фронтам, и решение руководства BMW Group здесь не блещет оригинальностью — срезать косты поможет внедрение искусственного интеллекта (ИИ) везде, где только можно.

В июне BMW Group ухудшила свой прогноз по прибыли на 2026 год из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и сильного спада продаж в Китае, а в июле запустила программу добровольного увольнения 8000 сотрудников в Германии. Всё это — признаки надвигающегося кризиса, но руководство BMW Group во главе с новым гендиректором Миланом Недельковичем рассчитывает всё же избежать полноценного кризиса и вырулить на траекторию роста.

По итогам 2026 года операционная маржа BMW Group, согласно скорректированному прогнозу, составит всего 1-3%, но в 2028 году её планируется поднять до 3-5%, а в более долгосрочной перспективе — до 8-10%. Конкретные ожидания по чистой прибыли в новой стратегии не указаны — ожидается лишь, что она будет расти после провального 2026 года, но гарантий, конечно, нет.

Спад в Китае BMW Group рассчитывает остановить с помощью реорганизации модельного ряда и большей локализации. По данным CAAM, продажи в Китае моделей BMW местной сборки в январе-августе 2026 года снизились на 18,9% до 284 461 шт. К 2030 году в Китае будут локализованы как минимум 95% продаваемых здесь моделей BMW, при этом малотиражные и компактные модели из китайской продуктовой линейки исчезнут — останутся только массовые и дорогие, максимально адаптированные по части оснащения под запросы местных клиентов.

Для Европы BMW готовит новый компактный электромобиль из семейства Neue Klasse, он выйдет на рынок в 2028 году. По данным неофициальных источников, этой новинке присвоен заводской индекс NB0, а коммерческое имя будет BMW i1. Младшие версии будут иметь один электромотор и задний привод, а топ-версия получит два электромотора и полный привод.

BMW 2 Series Active Tourer

Нишевых моделей BMW в Европе станет ещё меньше: официально подтверждено, что у компактвэна BMW 2 Series Active Tourer второго поколения не будет преемника. Под нож также пойдут малопопулярные версии существующих моделей и версии, невыгодные с точки зрения бизнеса. Так, выяснилось, у свежепредставленной «трёшки» BMW поколения G50 вообще не будет дизельных версий, так как спрос на такие версии за последние годы сильно просел, а производить их невыгодно из-за ужесточившихся экологических норм — «очистные сооружения» съедают всю прибыль.

BMW 3 Series поколения G50

В США другая специфика: там в почёте были и остаются мощные бензиновые кроссоверы. BMW Group рассматривает возможность разработки нового флагманского кроссовера для США, более крупного и дорогого, чем BMW X7. Подробностей об этой новинке пока нет, но, судя по имеющимся вводным, это не возрождение нашумевшего проекта внедорожника BMW с заводским индексом G74, а более простой с точки зрения инжиниринга автомобиль. Если решение о запуске нового большого кроссовера будет принято, то он, вероятно, получит имя Х8 либо X9.

Что до режима внутренней экономии, то он в BMW Group надолго. Компания рассчитывает снизить расходы буквально во всех сферах собственной деятельности за счёт широкого внедрения ИИ. В ближайшие годы искусственному разуму поручат решение большого количества задач в области разработки новых моделей, их технологической оптимизации и подготовки к производству. ИИ также будет ещё более глубоко внедряться в сферу контроля качества, в логистику, закупки, делопроизводство, продажи и обслуживание клиентов. О том, куда денутся люди, которых заменит ИИ, в пресс-релизе BMW Group ничего не сказано — и так всё ясно…

