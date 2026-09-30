Баварцы наконец полностью рассекретили бензиновый седан BMW 3 series нового поколения

История BMW 3 series началась в 1975 году, сейчас баварский производитель постепенно раскрывает модель восьмого по счёту поколения. Первой стартовала полностью электрическая версия с собственным индексом – BMW i3 (NA0) был показан в марте 2026-го. Теперь настала очередь бензиновых модификаций седана (заводской индекс – G50), а позже семейство пополнится за счёт модификаций с PHEV-установкой, универсалов и спортивных «эмок».

На фото: BMW M350 xDrive и BMW 320 1 / 2 На фото: BMW M350 xDrive и BMW 320 2 / 2

Как и предполагалось, внешность новой топливной «трёшки» BMW унифицирована с нынешней i3. «Восьмому» седану достались горизонтально вытянутые фары, визуально напоминающие фирменные «ноздри», а в нижнюю часть переднего бампера интегрирован крупный центральный раздвоенный воздухозаборник и пара вертикальных боковых. В профиль можно разглядеть выдвижные дверные ручки и оригинальные легкосплавные колёсные диски, их размер варьируется от 18 до 20 дюймов.

На фото: BMW M350 xDrive

Корма украшена горизонтально вытянутыми затемнёнными фонарями, которые разделены выступом крышки багажника с логотипом марки. У стартовых версий BMW 3 series с четырёхцилиндровыми моторами элементы выхлопной системы спрятаны за накладками на нижнюю часть заднего бампера. В свою очередь новой топовой версии – M350 xDrive – положен чёрный глянцевый диффузор с четырьмя патрубками выпускной системы.

Модель сохранила платформу CLAR от предшественника. По габаритам новая бензиновая «трёшка» отличается и от «электрички», и от предшественницы с индексом G20. Так, длина «восьмого» седана BMW 3 series равна 4765 мм (на 52 мм больше, по сравнению с четырёхдверкой седьмого поколения), ширина – 1850 мм (на 23 мм больше), высота – 1455 мм (на 10 мм больше), а расстояние между осями составляет 2860 мм (на 9 мм больше). Для сравнения, размеры актуальной BMW i3 – 4760 x 1865 x 1480 мм, колёсная база равна 2897 мм.

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Салон нового бензинового седана BMW 3 series тоже выполнен по лекалам i3. Перед водителем располагается мультируль со «сплюснутым» ободом, у топ-версии установлен руль от подразделения BMW M c красной нулевой отметкой. Роль виртуальной приборки исполняет горизонтально вытянутая цифровая панель BMW Panoramic Vision, расположенная в нижней части лобового стекла. Центральный тачскрин информационно-развлекательной системы имеет шестиугольную форму, его диагональ равна 17,9 дюйма.

На фото: салон BMW M350 xDrive 1 / 4 На фото: салон BMW M350 xDrive 2 / 4 На фото: салон BMW M350 xDrive 3 / 4 На фото: салон BMW M350 xDrive 4 / 4

Четырёхдверку снабдили большим панорамным люком, стандартными сидениями с боковой поддержкой, электрорегулировками и функцией запоминания настроек, а также опционально доступными спортивными креслами от BMW M. За доплату предлагается подогрев задних сидений. Для оформления салона новой «трёшки» предложены четыре различных цветовых варианта.

Все бензиновые версии являются мягкогибридными, то есть в состав всех установок входит 48-вольтовый стартер-генератор и небольшая буферная батарея. Под капотом у топового исполнения BMW M350 xDrive располагается рядный шестицилиндровый турбомотор объёмом 3,0 литра. Максимальная мощность системы равна 443 л.с., крутящий момент – 580 Нм. На разгон с места до «сотни» этому варианту требуется 4,1 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч. Этой модификации положен полный привод xDrive, при этом подачу мощности на переднюю ось можно отключать принудительно, тогда активируется дрифт-режим (ранее он был доступен только на BMW M3).

На фото: BMW 320 1 / 2 На фото: BMW 320 2 / 2

Ещё в гамме европейской новой «трёшки» есть версии BMW 320 и BMW 318, которым положен четырёхцилиндровый двигатель с турбонаддувом, его объём – 2,0 литра. В первом случае его максимальная отдача равна 211 л.с., крутящий момент – 330 Нм, а во втором – 156 л.с. и 250 Нм. Производитель отметил, что в дальнейшем линейку пополнят варианты с PHEV-установкой, однако подробностей о них пока нет.

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В свою очередь, на американском рынке новый седан BMW 3 series будет представлен в топовой версии BMW M350 xDrive, однако версии «попроще» у него иные. Речь идёт об исполнениях BMW 330 и BMW 330 xDrive, которым достался рядный четырёхцилиндровый 2,0-литровый мотор, мощность которого равна 258 л.с., а максимальный крутящий момент – 400 Нм. На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) таким четырёхдверкам требуется 5,9 секунды, а их максимальная скорость равна 250 км/ч (если они обуты в спортивные шины). Все перечисленные моторы работают в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Steptronic.

На фото: салон BMW 320 1 / 4 На фото: салон BMW 320 2 / 4 На фото: салон BMW 320 3 / 4 На фото: салон BMW 320 4 / 4

На данный момент уже обнародованы цены версий новинки, предназначенных для американского рынка. Так, за стартовый бензиновый BMW 330 здесь просят не менее 49 900 долларов (эквивалентно примерно 4,19 млн рублей по текущему курсу), за исполнение BMW 330 xDrive – 51 900 долларов (около 4,36 млн рублей), а покупка топового седана BMW M350 xDrive в Штатах обойдётся как минимум в 65 900 долларов (около 5,54 млн рублей).

На фото: BMW M350 xDrive и i3 50 xDrive

Несмотря на то, что сегодняшняя презентация посвящена бензиновым версиям BMW 3 series, баварцы решили добавить новой информации и по «электричкам». Так, компания раскрыла характеристики стартового варианта, его роль досталась BMW i3 40 xDrive. Эта модификация оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой равна 374 л.с., крутящий момент – 520 Нм. Ёмкость тяговой батареи равна 82,8 кВт*ч, а максимальный запас хода на одной зарядке – 710 км (по циклу WLTP). Первую «сотню» этот вариант набирает за 5,4 секунды, максимальная скорость – 200 км/ч.

На фото: BMW i3 M60 xDrive 1 / 5 На фото: BMW i3 M60 xDrive 2 / 5 На фото: BMW i3 M60 xDrive 3 / 5 На фото: BMW i3 M60 xDrive 4 / 5 На фото: BMW i3 M60 xDrive 5 / 5

Помимо этого, марка анонсировала грядущий топовый «зелёный» вариант BMW i3 M60 xDrive M Performance, подробности о новинке появятся позже. Согласно плану компании, на рынок такой вариант выйдет в 2027 году.