Как подготовить автомобиль к осени: чек-лист водителя

Осень для автомобиля наступает не по календарю, а с первым холодным утром, дождями и коротким световым днём. Поэтому подготовка машины к осени – это прежде всего проверка систем, от которых зависят видимость, управляемость и запуск двигателя.

Конечно, не стоит менять исправные детали только потому, что наступил сентябрь. Гораздо полезнее пройтись по основным узлам и найти признаки износа: разводы на стекле, слабый свет фар, неравномерный износ шин, утечки жидкостей или неуверенный запуск мотора. Часть проверок можно выполнить самостоятельно, а обнаруженные неисправности устранить до первых серьёзных холодов.

Стекло, дворники и омывайка

Осенью чистое стекло становится элементом безопасности. Дождь, грязь, низкое солнце и сумерки быстро превращают даже небольшие разводы в серьёзную помеху обзору.

Тщательно вымойте стекло снаружи и изнутри. Если ночью оно сильно бликует, а дворники оставляют полосы, пропуски, скрипят или прыгают по стеклу, щётки пора менять. Заодно проверьте форсунки: струя должна попадать на рабочую зону стекла, а насос – включаться без задержек и посторонних звуков.

Летнюю омывающую жидкость лучше заменить на состав с подходящей температурой замерзания. Иначе первая холодная ночь способна превратить бачок и магистрали в систему подачи ледяной крошки.

Фары и фонари

Проверьте фары, габариты, поворотники, стоп-сигналы, противотуманки и подсветку заднего хода. Удобнее делать это вдвоём: один включает свет, второй обходит машину.

Осмотрите сами фары. Помутневший рассеиватель снижает эффективность освещения, а заметная разница между правой и левой сторонами может указывать на неисправность или неправильную регулировку. Если лампы рабочие, а ночью автомобиль светит не туда, требуется диагностика.

Шины и давление

Перед дождливым сезоном проверьте давление на холодных колёсах и сравните его с рекомендациями производителя. Неправильное давление меняет поведение автомобиля и ускоряет неравномерный износ шин.

Осмотрите протектор и боковины. Трещины, порезы, вздутия и повреждение корда – повод не откладывать замену. Если протектор стёрт неравномерно, причина может быть не только в самой шине, но и в нарушении углов установки колёс или состоянии подвески.

Не забудьте о запаске. Полностью спущенное запасное колесо имеет привычку обнаруживаться именно тогда, когда прокол уже произошёл. Сезонную смену шин лучше планировать не по конкретной дате, а по устойчивому похолоданию и фактической погоде.

Тормозная система

На мокрой дороге особенно неприятны уже существующие проблемы с тормозами. Во время поездки обратите внимание, не появилась ли вибрация при торможении, увод в сторону, непривычный шум или изменение усилия на педали.

Мягкая педаль, провал, заметно увеличившийся тормозной путь или загоревшийся индикатор – повод не ограничиваться визуальным осмотром, а ехать на диагностику. Тормоза лучше проверять до того, как они сами сообщат о неисправности.

Жидкости и утечки

Под капотом проверьте уровень моторного масла, охлаждающей и тормозной жидкостей, а также жидкости гидроусилителя руля.

Но важен не только уровень. Влажные соединения, масляные пятна и засохшие следы технических жидкостей могут указывать на течь. Если какой-то уровень приходится регулярно восполнять, нужно искать причину, а не просто носить с собой канистру.

У охлаждающей жидкости проверьте состояние и соответствие требуемому составу и температуре замерзания. Ориентироваться только на цвет антифриза нельзя: одинаковый оттенок не означает одинаковую химическую основу.

Аккумуляторная батарея

Летом слабый аккумулятор может почти не беспокоить владельца, а с падением температуры внезапно перестать справляться. Первый тревожный признак – стартер начал крутить заметно медленнее обычного. Ещё один – необходимость регулярно подзаряжать батарею.

Осмотрите корпус и клеммы: налёт и окисление ухудшают контакт. Если аккумулятор уже немолодой или запуск мотора вызывает сомнения, перед холодами стоит проверить его состояние и работу системы зарядки.

Печка, кондиционер и обдув

Осенью кондиционер всё ещё нужен: он помогает осушать воздух и быстрее очищать запотевшие стёкла. Поэтому проверьте мотор вентилятора, все режимы обдува и работу отопителя.

Если воздух идёт слабо, вентилятор шумит, направление потока меняется неправильно или стёкла долго не отпотевают, стоит искать причину. Устойчивый сладковатый запах в салоне и странная плёнка на стёклах особенно подозрительны: они могут указывать на проблемы с отопителем и охлаждающей системой.

Кузов и резиновые элементы

Осмотрите кузов после тщательной мойки. Сколы и повреждения лакокрасочного покрытия лучше обработать до того, как осенняя влага начнёт делать их глубже и заметнее.

Проверьте дверные уплотнители и резинки вокруг стёкол. Трещины, разрывы и деформация могут привести к протечкам. После сильного дождя обращайте внимание на влажные ковры, воду в багажнике или запотевание некоторых стёкол: это уже признаки негерметичности, а не просто «осенней сырости».

Что держать в машине

Проверьте наличие и состояние знака аварийной остановки, аптечки, огнетушителя, аварийного жилета, домкрата и баллонного ключа, если они предусмотрены комплектацией.

Осенью пригодятся перчатки, фонарь, салфетки, зарядный кабель для телефона, насос или компрессор. Проверьте срок годности аптечки и состояние огнетушителя. Их ценность как раз в том, что большую часть времени они не нужны – поэтому вспоминать о них в экстренной ситуации поздно.

Осенний чек-лист

Видимость: стекло, дворники, форсунки и омывающая жидкость

Свет: фары, поворотники, стоп-сигналы и регулировка

Шины: давление, протектор, боковины и запаска

Тормоза: педаль, шумы, вибрации, увод

Под капотом: уровни жидкостей и отсутствие утечек

Аккумулятор: запуск, клеммы и заряд

Климат: отопитель, вентилятор и обдув стёкол

Кузов: сколы, уплотнители и следы воды в салоне

Багажник: аварийный набор и обязательные принадлежности

Вся подготовка сводится к простой логике: осенью автомобиль должен хорошо видеть, быть заметным для других и нормально работать во влажность и холод. Поэтому сезонный осмотр – не повод менять всё подряд, а способ заранее обнаружить мелкую проблему, пока она не превратилась в большую.