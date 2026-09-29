Бизнес ×
  • Alfa Romeo готовит к скорой презентации новый концепт с именем Cuorerosso

Alfa Romeo готовит к скорой презентации новый концепт с именем Cuorerosso

29.09.2026 102 0 0
Alfa Romeo готовит к скорой презентации новый концепт с именем Cuorerosso

Итальянский производитель покажет свой свежий шоу-кар в рамках автосалона в Париже, который откроет свои двери в следующем месяце.

Автогигант Stellantis, в состав которого входит Alfa Romeo, ещё в мае этого года обнародовал основные направления новой пятилетней стратегии развития под названием FaSTLAne 2030. Согласно ей, итальянской марке поменяли статус – с глобального на региональный (это значит, что в развитие Alfa Romeo корпорация намерена вкладываться по остаточному принципу). Тем не менее, бренд не стоит на месте: он готовится показать свой новый концепт, который станет «демонстрацией идей» его будущих моделей.

Пресс-служба марки сегодня обнародовала название грядущего шоу-кара – ему присвоили имя Alfa Romeo Cuorerosso. Если это наименование разделить на два итальянских слова – «cuore» и «rosso», то его можно перевести как «красное сердце». В компании отметили, что это название «отражает глубочайшую суть бренда» с помощью объединения двух символов: «красный», как один из фирменных цветов Alfa Romeo и некий источник вдохновения, и сердце, как элемент, отвечающий за энергию и взаимосвязь.

Название нового концепта Alfa Romeo

Первый и пока что единственный тизер марка опубликовала в середине текущего месяца. Информативным это изображение определённо назвать нельзя. Тем не менее, можно отметить, что кузов у грядущего концепта будет отчасти отображать его название, ведь он выполнен в том самом фирменном красном оттенке. В компании считают, что этот цвет символизирует «производительность и страсть», которые являются «частью наследия бренда».

Ещё производитель отметил, что разработчики Alfa Romeo Cuorerosso черпали вдохновение в Италии «с её портновским мастерством и утонченной эстетикой», а также в спортивности, которая определяется постоянным стремлением к динамике и к получению удовольствия от вождения. К сожалению, никакой конкретной информации о готовящемся к презентации концепте пока нет.

Тизер концепта Alfa Romeo Cuorerosso

На сегодняшний день по-прежнему нет никакой информации о том, к какому сегменту будет принадлежать Alfa Romeo Cuorerosso (стоит ожидать, что это окажется не кроссовер), нет данных о его габаритах, о платформе, на которой он базируется, ну и конечно, компания пока держит в секрете сведения о его технике.

Больше информации, очевидно, появится в рамках презентации концепта, которая пройдёт 12 октября: Alfa Romeo Cuorerosso станет экспонатом на стенде в ходе автосалона в Париже.

Напомним, согласно обновлённой стратегии Stellantis, в течение ближайших пяти лет Alfa Romeo представит лишь две новинки: одной из них станет мелкосерийный спорткар от подразделения спецпроектов Bottega Fuoriserie, второй – кроссовер, который в рамках проекта существует под рабочим названием C-SUV. Марка опубликовала его единственный тизер в июле 2026-го. Дебют этого паркетника ожидается в четвёртом квартале 2027 года.

концепты выставки новинки бизнес Alfa Romeo
Обновлено 30.09.2026
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев
Опрос
Интересует ли вас возможность читать наш журнал с подпиской без рекламы?
Ваш голос
Всего голосов:

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Дом на колесах: разбираемся в основных типах автодомов Мы часто не замечаем того, что находится вокруг нас: красоты природы, интересных людей или целого мира домов на колесах. Camper, campervan, motorhome, кемпер, автодом, дом на колесах – все э... 2187 1 0 29.09.2026
Статьи / Мнение без фильтров Ведите себя прилично: китайским автопроизводителям запретили безобразничать за границей 1 сентября 2026 года Министерство торговли Китая и Министерство промышленности и информационных технологий в сотрудничестве с Государственной администрацией по регулированию рынка страны вып... 1996 4 4 28.09.2026
Статьи / Авторынок Компас покупателя: какая комплектация Hongqi HS3 подойдет вам идеально Нас потихоньку приучают к тому, что выбор комплектации автомобиля сводится к выбору между диагоналями экранов, наличием и отсутствием панорамной крыши или размышлениям о том, колёса какого д... 580 0 0 27.09.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Долой стереотипы: женский взгляд на Hongqi HS3 Иногда автомобиль лучше раскрывается не в руках профессионального испытателя, а в повседневной жизни – когда за рулём оказывается обычный человек, который просто хочет, чтобы машина была кра... 51845 12 1 01.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Шеф, свободен? Опыт владения Москвичом-2141 «Святогор» Этот Москвич, сойдя с конвейера в неспокойном посткризисном 1999 году, не эксплуатировался, а новеньким ждал своего владельца долгих восемь лет, будучи заброшенным на подземной парковке стол... 15213 11 7 04.06.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Снаружи прежний, внутри другой: тест-драйв обновлённого Haval Jolion Haval Jolion уже несколько лет подряд – самый популярный кроссовер иностранного бренда в России. Очередное обновление, как заявляет производитель, призвано не только сохранить его актуальнос... 11474 0 0 01.05.2026
Обсуждаемое
18 Новый седан Жигули: каким он может быть
14 Вместо S-Class и прочих «авосек»: в России запущена линия потоковой сб...
9 АВТОВАЗ начал производство кроссовера Lada Azimut: официальные фото но...
Новые комментарии
Change privacy settings