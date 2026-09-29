Alfa Romeo готовит к скорой презентации новый концепт с именем Cuorerosso

Автогигант Stellantis, в состав которого входит Alfa Romeo, ещё в мае этого года обнародовал основные направления новой пятилетней стратегии развития под названием FaSTLAne 2030. Согласно ей, итальянской марке поменяли статус – с глобального на региональный (это значит, что в развитие Alfa Romeo корпорация намерена вкладываться по остаточному принципу). Тем не менее, бренд не стоит на месте: он готовится показать свой новый концепт, который станет «демонстрацией идей» его будущих моделей.

Пресс-служба марки сегодня обнародовала название грядущего шоу-кара – ему присвоили имя Alfa Romeo Cuorerosso. Если это наименование разделить на два итальянских слова – «cuore» и «rosso», то его можно перевести как «красное сердце». В компании отметили, что это название «отражает глубочайшую суть бренда» с помощью объединения двух символов: «красный», как один из фирменных цветов Alfa Romeo и некий источник вдохновения, и сердце, как элемент, отвечающий за энергию и взаимосвязь.

Название нового концепта Alfa Romeo

Первый и пока что единственный тизер марка опубликовала в середине текущего месяца. Информативным это изображение определённо назвать нельзя. Тем не менее, можно отметить, что кузов у грядущего концепта будет отчасти отображать его название, ведь он выполнен в том самом фирменном красном оттенке. В компании считают, что этот цвет символизирует «производительность и страсть», которые являются «частью наследия бренда».

Ещё производитель отметил, что разработчики Alfa Romeo Cuorerosso черпали вдохновение в Италии «с её портновским мастерством и утонченной эстетикой», а также в спортивности, которая определяется постоянным стремлением к динамике и к получению удовольствия от вождения. К сожалению, никакой конкретной информации о готовящемся к презентации концепте пока нет.

Тизер концепта Alfa Romeo Cuorerosso

На сегодняшний день по-прежнему нет никакой информации о том, к какому сегменту будет принадлежать Alfa Romeo Cuorerosso (стоит ожидать, что это окажется не кроссовер), нет данных о его габаритах, о платформе, на которой он базируется, ну и конечно, компания пока держит в секрете сведения о его технике.

Больше информации, очевидно, появится в рамках презентации концепта, которая пройдёт 12 октября: Alfa Romeo Cuorerosso станет экспонатом на стенде в ходе автосалона в Париже.

Напомним, согласно обновлённой стратегии Stellantis, в течение ближайших пяти лет Alfa Romeo представит лишь две новинки: одной из них станет мелкосерийный спорткар от подразделения спецпроектов Bottega Fuoriserie, второй – кроссовер, который в рамках проекта существует под рабочим названием C-SUV. Марка опубликовала его единственный тизер в июле 2026-го. Дебют этого паркетника ожидается в четвёртом квартале 2027 года.