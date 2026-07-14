Из того, что было: новый компактный кроссовер Alfa Romeo показался на первом тизере

Марка Alfa Romeo, входящая в состав корпорации Stellantis, опубликовала первое изображение грядущего компактного кроссовера, известного на данный момент как Alfa Romeo C-SUV. Премьера этой новинки ожидается только в четвёртом квартале 2027 года, при этом официальные вводные указывают на то, что никаких сюрпризов от Alfa Romeo C-SUV ждать не стоит.

В мае корпорация Stellantis представила новую пятилетнюю стратегию развития под названием FaSTLAne 2030, тогда же было объявлено, что статус марки Alfa Romeo девальвирован с глобального до регионального, из чего следует, что развитие Alfa Romeo будет вестись по остаточному принципу.

В ближайшие пять лет Alfa Romeo представит всего две новинки — кроссовер C-SUV и мелкосерийный спорткар от подразделения спецпроектов Bottega Fuoriserie, которое было запущено в конце прошлого года и обслуживает одновременно марки Alfa Romeo и Maserati. Подозреваем, что новый спорткар Alfa Romeo будет сделан на базе недавно обновлённого купе Maserati GranTurismo, официальных вводных по этой модели пока нет, а вот по Alfa Romeo C-SUV теперь есть.

В пресс-релизе сказано, что в основу Alfa Romeo C-SUV ляжет модульная платформа STLA Medium, а его производство будет налажено на заводе Stellantis в итальянской коммуне Мельфи. Из этих вводных нетрудно сделать вывод, что Alfa Romeo C-SUV будет техническим клоном недавно представленных кроссоверов Lancia Gamma и DS №7 второго поколения — они тоже прописаны на заводе в Мельфи. Здесь же уже производят DS №8 и Jeep Compass третьего поколения, тоже базирующиеся на платформе STLA Medium.

На тизере Alfa Romeo C-SUV показан фрагмент покатой кормы, указывающий на родство с Lancia Gamma. Ясно, что светотехника и многие другие элементы дизайна у Alfa Romeo C-SUV будут свои, а вот набор силовых установок будет примерно таким же, как у других моделей Stellantis на платформе STLA Medium. Это значит, что мощных бензиновых версий можно не ждать, более-менее приличную динамику обеспечат только дорогие и тяжёлые plug-in гибридные и электрические версии с 400-вольтовой архитектурой.

Пытливый читатель, ознакомленный со стратегией FaSTLAne 2030, спросит, почему под Alfa Romeo C-SUV не подкатили новейшую платформу STLA One с 800-вольтовой архитектурой? Мы не знаем ответа, но предполагаем, что дело в том, что руководство Stellantis пока не хочет тратить на развитие Alfa Romeo ни одного лишнего евроцента, а потому использует уже готовые решения.

Между тем первый серийный автомобиль на платформе STLA One обещан в том же 2027 году, когда выйдет Alfa Romeo C-SUV. Видимо, её получит модель одного из глобальных брендов Stellantis — Jeep, Ram, Peugeot, Fiat.

Какое коммерческое наименование получит Alfa Romeo C-SUV, пока неизвестно, но некоторые западные СМИ уверяют, что для него вынут из архива имя Giulietta.

Новый C-SUV фактически заменит в модельном ряду Alfa Romeo нынешний компактный кроссовер Alfa Romeo Tonale, который производят на заводе в Помильяно-д’Арко (Италия). В 2027 году этот завод будет перепрофилирован под выпуск дешёвых электромобилей проекта E-Car, на рынок они должны выйти в 2028 году.

