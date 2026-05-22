Марка Alfa Romeo лишилась глобального статуса и будет развиваться «на минималках»

22.05.2026 85 0 0
В портфолио корпорации Stellantis итальянская марка Alfa Romeo отныне позиционируется как региональная, ориентированная главным образом на Европу. В рамках нового пятилетнего плана развития для Alfa Romeo заявлены всего две новинки — новый компактный кроссовер и мелкосерийный спорткар.

Вчера корпорация Stellantis представила новую стратегию развития под названием FaSTLAne 2030, на реализацию которой заложены 60 млрд евро. Драйверами роста в рамках этой стратегии названы марки Jeep, Ram, Peugeot и Fiat — они позиционируются как глобальные, на них пойдёт 70% объёма инвестиций. Бренды Chrysler, Dodge, Citroen, Opel/Vauxhall и Alfa Romeo теперь рассматриваются как региональные, то есть особо бурного развития от них можно не ждать. Марки DS и Lancia переведены в подчинение Citroen и Fiat соответственно, а Abarth в новой стратегии не упомянут, но в целом ясно, что он продолжит жить под крылом Fiat.

Между тем ещё в апреле марка Alfa Romeo имела глобальные амбиции, ходили слухи, что среднеразмерные седан Giulia и кроссовер Stelvio следующего поколения могут получить мощные бензиновые двигатели, чтобы привлечь клиентов в Северной Америке.

Теперь всё изменилось. В презентации стратегии FaSTLAne 2030 новые Giulia и Stelvio вообще не упомянуты, на единственном посвящённом Alfa Romeo слайде показаны одноимённые модели текущего поколения, выпуск которых, как известно, продлён до 2027 года включительно. Если Alfa Romeo теперь региональная марка, то новые Giulia и Stelvio, скорее всего, отменены либо отложены до лучших времён, так как заработать на них сколь-нибудь ощутимую прибыль в Европе вряд ли удастся.

Официально для Alfa Romeo анонсированы только две новинки, причём только одна из них массовая — это новый компактный кроссовер, в основу которого, скорее всего, ляжет новая общекорпоративная платформа STLA One, рассчитанная как на электрические, так и на «углеводородные» силовые установки. Имя этого кроссовера и дата премьеры пока не раскрыты. Будет ли новый компактный кроссовер заменой Tonale или будет продаваться параллельно с ним, тоже пока неизвестно.

Вторая грядущая новинка Alfa Romeo — это мелкосерийный спорткар от подразделения спецпроектов Bottega Fuoriserie, которое было запущено в конце прошлого года и обслуживает одновременно марки Alfa Romeo и Maserati. Новый спорткар, по слухам, получит взятое из архива Alfa Romeo имя Montreal (так называлось купе Gran Turismo из 1970-х), информации о технической начинке пока нет.

Добавим, что в первом квартале текущего года продажи Alfa Romeo в Европе, по данным ACEA, просели на 15,7% до 14 411 автомобилей. Спорткар от Bottega Fuoriserie на статистику продаж Alfa Romeo почти никак не повлияет, так что вся надежда возлагается на новый компактный кроссовер.

