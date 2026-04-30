Alfa Romeo обновила актуальные седан Giulia и кроссовер Stelvio

30.04.2026 109 0 0
Alfa Romeo обновила актуальные седан Giulia и кроссовер Stelvio

Соплатформенные модели на домашнем рынке, в Италии, теперь доступны с пакетом Performance Pack: изменения касаются салона и подвески.

Актуальный седан Alfa Romeo Giulia выпускается с 2015 года, а его ближайший родственник – кроссовер Stelvio – присоединился к нему в 2016-м. Последний рестайлинг обе модели пережили одновременно, он прошёл в 2023-м. Напомним, сейчас итальянский бренд продолжает разрабатывать Giulia и Stelvio следующей генерации, однако они появятся в продаже только в 2028 году.

На фото: Alfa Romeo Giulia и Stelvio с пакетом Performance Pack

Пока что производителю необходимо сделать так, чтобы интерес клиентов бренда не угасал к нынешним седану Giulia и кроссоверу Stelvio. В пресс-службе автогиганта Stellantis, в который входит Alfa Romeo, рассказали о том, что порцию обновок получили соплатформенные модели, предназначенные для домашнего рынка. Так, в Италии четырёхдверка и паркетник теперь предлагаются с дополнительным пакетом Performance Pack.

Он предполагает одновременно изменения в интерьере, списке оснащения и подвеске Alfa Romeo Giulia и Stelvio. Такие седан и кроссовер с пакетом Performance Pack получили электронно-управляемую подвеску Synaptic Dynamic Control. Как рассказали в компании, система регулирует отклик амортизаторов в режиме реального времени с помощью специальных электрогидравлических клапанов, модулирующих внутренний поток масла, что позволяет изменять силу демпфирования в зависимости от дорожных условий, стиля вождения и нагрузок, которые регистрируются бортовыми датчиками.

Система взаимодействует с селектором ездовых режимов Alfa DNA. Процессами управляет Chassis Domain Control – блок управления, контролирующий основные динамические системы автомобилей итальянской марки. Отметим, ранее такая подвеска предлагалась только топовым вариантам Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio, а ещё их особенным исполнениям Estrema, Competizione, Intensa, Ti и Veloce.

Помимо этого, опциональный пакет Performance Pack включает в себя такие обновки для интерьера как отделка чёрной кожей с красно-белой прострочкой, декоративные карбоновые вставки, а также красная прострочка на передней панели, центральном тоннеле и дверных картах.

Одним из главных новшеств для седана Alfa Romeo Giulia и кроссовера Stelvio стала новая акустическая система, разработанная Harman Kardon. В её основе лежит 12-канальный усилитель класса D мощностью 900 Вт. За равномерное распределение аудиосигнала в трёх измерениях отвечает технология Logic 7 Surround. Система включает в себя 14 динамиков, включая один сабвуфер.

Техника у Alfa Romeo Giulia и Stelvio с пакетом Performance Pack стандартная, цены в компании не обнародовали. Сейчас компания продолжает разработку новых седана и кроссовера. Как в компании подтвердили недавно, у моделей будут версии не только с полностью электрической «начинкой», а также с PHEV-установками, но и с «чистым» ДВС. По предварительным данным, роль последнего может исполнить 3,0-литровая рядная битурбошестёрка мощностью 558 л.с. от Dodge Charger.

Новые комментарии
