Новые Alfa Romeo Giulia и Stelvio могут получить «чистый» ДВС

Нынешний седан Alfa Romeo Giulia выпускается с 2015 года, кроссовер Stelvio присоединился к нему в 2016-м, последний рестайлинг обе модели пережили в 2023 году. Сейчас итальянский бренд, входящий в состав автогиганта Stellantis, продолжает разрабатывать Giulia и Stelvio следующей генерации. Причём изначально предполагалось, что марка станет полностью «зелёной» уже к 2027 году, соответственно, новые четырёхдверка и паркетник разрабатывались с полностью электрической техникой. Однако позже планы производителя поменялись.

В Stellantis сменилась стратегия развития (вместе с руководителем). Как сообщает Autocar со ссылкой на главу Alfa Romeo Санто Фичили, компания должна «учитывать весь мир, потому что бренд является глобальным», при этом он добавил, что «мир не везде готов к электромобилям». Ранее уже сообщалось о том, что у грядущих Alfa Romeo Giulia и Stelvio будут и другие варианты «начинки», тогда речь, в частности, шла о гибридах.

С этим, кстати, связана и задержка выпуска новинок: как стало известно теперь, седан и кроссовер следующей генерации появятся в продаже на глобальном рынке только в 2028 году. Дело в том, что «электрички» в компании подготовили вовремя, а для создания вариантов с другой техникой разработчикам понадобилось дополнительное время.

В ходе интервью британскому изданию Санто Фичили также отметил, что Alfa Romeo Giulia и Stelvio будут предложены не только с полностью электрической «начинкой», PHEV-установками, но и с ДВС. Предполагается, что последний вариант предполагает как мягкогибридные системы, так и «чистый» двигатель внутреннего сгорания.

Вероятно, следующие седан и кроссовер, в основу которых ляжет платформа STLA Large, оснастят в том числе тем же двигателем, который есть в гамме нынешнего Dodge Charger. Речь идёт о 3,0-литровой рядной битурбошестёрке Hurricane, мощность которой равна 558 л.с., а максимальный крутящий момент – 746 Нм. Она работает в паре с восьмиступенчатой гидромеханической автоматической коробкой передач, привод полный. Основным рынком для таких версий, вероятно, станут Штаты.

По данным издания, в моторную линейку, вероятно, также войдут бензиновые турбочетвёрки в составе гибридных систем разной степени электрификации. Полностью «зелёные» версии могут получить тяговые батареи ёмкостью от 85 до 118 кВт*ч, их максимальный запас хода на одной зарядке в этом случае может превысить 644 км (400 миль).

Ожидается, что новинки получат экстерьер, оформленный в актуальном стиле Alfa Romeo, который дебютировал на паркетнике Junior: с раздельными передними фарами и «монофонарём» и спойлером в форме «утиного хвоста». Изменится и фирменная радиаторная решётка, отчасти из-за того, что нормы Евросоюза больше не разрешают крепить номерной знак сбоку (вероятно, теперь место для него будет ниже). В салоне, скорее всего, будет пара дисплеев – виртуальная приборка и центральный тачскрин информационно-развлекательной системы.

Производство новых Alfa Romeo Giulia и Stelvio будут налажено на заводе в Кассино (Италия), где будут выпускаться также модели Maserati, базирующиеся на платформе STLA Large. Актуальные седан и паркетник будут сходить с конвейера того же предприятия как минимум до середины 2027 года.