Новый Dodge Charger добрался до Европы, цена известна

Stellantis объявил о старте предзаказов на американский маслкар, который будет доступен на старосветском рынке как с бензиновым мотором, так и с полностью электрической «начинкой».

Американская марка Dodge, принадлежащая автогиганту Стеллантис, презентовала нынешний Charger в марте 2024 года. Напомним, он пришёл на смену сразу двум моделям – собственно, Charger и Challenger. Изначально, в январе 2025-го, на рынок вышел полностью электрический трёхдверный лифтбек. Аналогичная пятидверная версия присоединилась к нему в конце мая того же года. А в августе стало известно о выводе на рынок США бензиновых модификаций маслкара.

На фото: Dodge Charger Daytona

Ещё в декабре 2024-го сообщалось о том, что новый Dodge Charger доберётся в том числе до Европы, причём тогда старт продаж был намечен на вторую половину 2025 года. Американский маслкар слегка припозднился: о старте предзаказов на него в Европе концерн Stellantis рассказал вчера, 10 июня 2026-го. Модель поступит в продажу в кузовах трёх- и пятидверный лифтбек, а также с разными вариантами «начинки».

В основе всех модификаций Dodge Charger лежит принадлежащая концерну платформа STLA Large. Вариант с приставкой Daytona к названию имеет полностью электрическую технику, речь идёт о двухмоторной силовой установке. Такой маслкар предложен европейцам в двух исполнениях – R/T и Scat Pack. В первом случае совокупная отдача системы равна 544 л.с. (крутящий момент – 743 Нм), на разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) ему требуется 4,2 секунды.

На фото: салон Dodge Charger Daytona 1 / 3 На фото: салон Dodge Charger Daytona 2 / 3 На фото: салон Dodge Charger Daytona 3 / 3

Топ-версии Dodge Charger Daytona Scat Pack положена двухмоторная установка суммарной мощностью 680 л.с. (максимальный крутящий момент – 1152 Нм). Такой электрокар разгоняется от 0 до 60 миль в час за 3,3 секунды. Оба варианта имеют 400-вольтовую электрическую архитектуру и оснащаются тяговой батареей ёмкостью 100,5 кВт*ч (запас хода на одной зарядке по местным расчётам пока не раскрыт).

На фото: Dodge Charger 1 / 2 На фото: Dodge Charger 2 / 2

Под капотом у бензиновых модификаций Dodge Charger располагается 3,0-литровая рядная битурбошестёрка Hurricane, которая предложена в двух вариантах форсировки. Так, у исполнения R/T максимальная отдача двигателя равна 426 л.с. (крутящий момент – 860 Нм), показатели Scat Pack – 558 л.с. и 976 Нм.

Бензиновым версиям нового Charger положен стандартный полный привод (при необходимости 100% тяги можно перенести на заднюю ось), а в пару к мотору идёт восьмиступенчатый гидромеханический автомат. На разгон с места почти до «сотни» бензиновый маслкар в исполнении R/T тратит 4,6 секунды, а топ-вариант Scat Pack выполняет это упражнение за 3,9 секунды.

На фото: салон Dodge Charger

Предзаказ на новинку европейцы могут оформить уже сейчас, а первые поставки машин запланированы на сентябрь 2026 года. На официальном сайте цен всех версий для старосветского рынка пока нет. В компании пока что обозначили только стартовый ценник (вероятно, за бензиновую трёхдверку Dodge Charger R/T): стоимость стартует с отметки 66 000 евро, что эквивалентно примерно 5,47 млн рублей по текущему курсу.

Напомним, на домашнем рынке, в США, нынешний Dodge Charger в дальнейшем получит версию SRT Hellcat, под капотом у которой будет компрессорный V8 Hemi. «Горячий» вариант ожидается в 2028 году.