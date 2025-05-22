В линейке Dodge Charger пополнение: теперь и пятидверный лифтбек

Дилеры в США уже принимают заказы на пяти- и трёхдверные версии «американца» 2026 модельного года, их продажи стартуют во второй половине 2025-го.

Марка Dodge на сегодняшний день принадлежит автогиганту Stellatis. Новый Charger дебютировал в марте 2024 года, он пришёл на смену сразу двум моделям – Charger и Challenger. В основе новинки Dodge лежит платформа STLA Large, которая породнит её с пока не представленными Alfa Romeo Giulia и Stelvio следующего поколения. Изначально в компании заявили о том, что Charger будет выпускаться в виде трёхдверного и пятидверного лифтбеков, но первой была представлена трёхдверка (в компании этот вариант позиционируется в качестве купе).

На фото: пятидверный и трёхдверный лифтбеки Dodge Charger Daytona 2026 модельного года

Теперь настала очередь пятидверного лифтбека Dodge Charger, появление новой модификации приурочили к обновлению до 2026 модельного года. Сначала в продажу поступят полностью электрические версии пятидверки, которым тоже достанется прибавка Daytona к названию. При этом все «зелёные» варианты следующего модельного года (вне зависимости от кузова) будут доступны только в исполнении Scat, а стартовый вариант R/T пока не заявлен.

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Визуально пятидверный лифтбек очень похож на «купе» – они разделили силуэт, оформление передней части и кормы, так что явное отличие есть только в боковинах, где вместо двух дверей установлено четыре (в общей сложности). В салоне предусмотрены руль с обогревом, двухзонный климат-контроль, 16-дюймовый виртуальный щиток приборов, а также информационно-развлекательная система Uconnect 5 с тачскрином диагональю 12,3 дюйма, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay.

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За доплату модели доступны: электропривод двери багажника, беспроводное зарядное устройство для смартфонов, электрорегулировки рулевой колонки, система камер объёмного обзора ParkView 360, улучшенная сигнализация, панорамная крыша, а также аудиосистема Alpine Premium с 18 динамиками. Пакет Blacktop предполагает наличие чёрных шильдиков и затемнённых 20-дюймовых колёсных дисков.

Пятидверный и трёхдверный лифтбеки Dodge Charger Daytona 2026 модельного года оснащаются тяговой батареей ёмкостью 100,5 кВт*ч и двухмоторной установкой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная мощность которой равна 639 л.с. (максимальный крутящий момент – 849 Нм). При этом активация режима PowerShot даёт дополнительные 41 л.с. на 10 секунд.

На фото: салон пятидверного лифтбека Dodge Charger Daytona

На разгон с места почти до «сотни» (до 96,6 км/ч) и новому лифтбеку, и «купе» требуется всего 3,3 секунды. Расстояние в четверть мили (402 метра) они способны преодолеть за 11,5 секунды, максимальная скорость вне зависимости от версии равна 217 км/ч. Запас хода на одной зарядке не превышает 388 км.

Сейчас дилеры в США уже принимают заказы на пяти- и трёхдверные версии «электрички» 2026 модельного года, продажи стартуют во второй половине 2025-го. Кстати, на этот же период намечен дебют Dodge Charger с 3,0-литровой рядной битурбошестёркой Hurricane в двух вариантах мощности – либо 426 л.с. (максимальный крутящий момент – 637 Нм), либо 558 л.с. (746 Нм).