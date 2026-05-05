Новый Suzuki Across на базе Toyota RAV4 стартует в Европе: только полный привод

В актуальной гамме Suzuki отныне два разных кроссовера с именем Across. Один из них дебютировал лишь в конце прошлого года, он адресован развивающимся рынкам и представляет собой Suzuki Victoris индийского производства. Второй же предназначен исключительно для Европы: такой паркетник стартовал еще в 2020-м, тот Across сделан на базе Toyota RAV4 пятой генерации. В начале текущего года европейский Suzuki Across перешел в следующее, второе по счету поколение. Как не сложно догадаться, за основу взяли уже свежий RAV4. Так вот теперь в Старом Свете дан старт продажам новинке Suzuki – первыми ее смогут оценить жители Нидерландов. Как и раньше, в Европу машины поставляют из Японии.

Если предыдущий «старосветский» Suzuki Across отличается от глобального донора оформлением передней части (у него «личико» в стиле старого китайского Toyota Wildlander), то нынешняя модель практически дословно повторила исходную Тойоту, заменили лишь эмблемы и шильдики. Хотя европейцы такой Рафик все равно не видели – по крайней мере, пока.

Дело в том, что донором для нового Suzuki Across стал «внедорожный» Toyota RAV4, который до Старого Света так и не добрался. К примеру, в США «хардкорный» вариант модели Тойоты зовется Woodland, а в Японии это Adventure. Главные особенности внешности – более внушительный передний бампер с массивным брусом посередине и радиаторная решетка с горизонтальными полосками, тогда как стандартный европейский Toyota RAV4 имеет безрамочную решетку с узором в виде сот. По уточненным данным, длина «второго» Across равна 4620 мм против 4635 мм у предшественника. Колесная база – прежние 2690 мм.

В Европе новый кроссовер Suzuki сейчас доступен исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида PHEV. Техника, разумеется, от аналогичного RAV4. Силовая установка включает бензиновый атмосферник 2.5, электромеханический вариатор, два электромотора и батарею емкостью 22,7 кВт*ч. Суммарная отдача системы – 304 л.с. При этом гамма исходной модели Тойоты в Старом Свете шире – в частности, гибрид PHEV там бывает с передним приводом, плюс есть «простые» гибридные версии HEV, то есть без возможности зарядки от электросети.

В Нидерландах Suzuki Across предложен в единственной богатой комплектации Style. В списке оборудования значатся: 18-дюймовые диски, двухзонный климат-контроль, виртуальная приборка на 12,3 дюйма, мультимедийная система с планшетом диагональю 12,9 дюйма, проекционный дисплей, беспроводная зарядка, подогрев руля и сидений, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения. За доплату можно заказать панорамную крышу.

Новый Suzuki Across в Нидерландах оценили в 52 695 евро, что эквивалентно примерно 4,65 млн рублей по актуальному курсу. Полноприводный Toyota RAV4 PHEV там же обойдется минимум в 52 995 евро (4,68 млн рублей), переднеприводный – в 49 995 евро (4,4 млн рублей).

Появление Suzuki Across второго поколения в других странах Европы ожидается летом.