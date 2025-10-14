Кроссовер Toyota RAV4 нового поколения приготовился к старту продаж

Кое-где в Европе уже озвучили комплектации и цены свежего паркетника RAV4. В Старом Свете основная ставка сделана на гибриды, и таких модификаций две – HEV и подзаряжаемая PHEV. Для обеих предусмотрен полный привод.

Мировая премьера кроссовера Toyota RAV4 нового, шестого по счету поколения состоялась в мае. Тогда модель представили в версиях для Северной Америки и Европы. Ожидается, что в Штатах продажи модели стартуют уже в этом году. А вот цены первыми узнали европейцы: прайс-лист свежего паркетника опубликовало итальянское подразделение марки. В Италии уже открыт прием заказов, хотя первые поставки будут лишь в начале следующего года.

Базовый новый Toyota RAV4 для Европы

Напомним, «шестой» RAV4 сохранил платформу TNGA-K, но ее доработали. Так, была повышена жесткость конструкции, еще использован высокодемпфирующий клей, который снижает микровибрации и улучшает шумоизоляцию. В новом поколении кроссовер стал выглядеть брутальнее. А вот длина стандартного паркетника для Старого Света не изменилась – 4600 мм. Показатель нового «подогретого» Toyota RAV4 GR Sport – 4645 мм. Прежней осталась и колесная база модели – 2690 мм.

В «большой» Европе кроссовер будет доступен только в виде обычного (HEV) или подзаряжаемого (PHEV) гибрида. Обе модификации имеют бензиновый атмосферник 2.5 и электромеханический вариатор. Обе же могут быть как с передним, так и с полным приводом. Во втором случае на задней оси установлен дополнительный электромотор. Суммарная отдача системы переднеприводного европейского Toyota RAV4 HEV – 183 л.с., полноприводного – 191 л.с. Показатели подзаряжаемого гибрида – 268 и 304 л.с. соответственно. Новый Toyota RAV4 PHEV имеет батарею емкостью 22,7 кВт*ч, тогда как у аналогичной версии предшественника аккумулятор на 18,1 кВт*ч. По предварительным данным, в электрическом режиме модель шестого поколения может проехать примерно 100 км по циклу WLTP (показатель предыдущего RAV4 PHEV – 75 км).

Итальянцам новый паркетник предложен в четырех комплектациях. У базовой нет отдельного названия, в списке оборудования этого варианта значатся: 18-дюймовые диски, светодиодная оптика, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, мультимедиа с планшетом на 12,9 дюйма, двухзонный климат-контроль, камера заднего вида и комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense (адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения и удержания в полосе движения).

Следующее исполнение называется Icon, в нем появляются 20-дюймовые колеса, электропривод багажной двери, «кожаная» обивка, подогрев и вентиляция передних сидений, подогрев руля и беспроводная зарядка для смартфона. Версия Premium – это система бесконтактного открывания багажника, подогрев задних кресел, проекционный дисплей и расширенный комплекс водительских ассистентов. Ну а GR Sport имеет соответствующий спортивный облик, спортивные кресла и подрулевые переключатели передач. А еще эта версия по умолчанию полноприводная.

Новый Toyota RAV4 HEV со стандартным дизайном и передним приводом в Италии оценили в 45 200 – 52 200 евро (около 4,2 млн – 4,8 млн рублей по текущему курсу). За полный привод нужно будет доплатить 2500 евро (232 000 рублей). Полноприводный RAV4 GR Sport HEV стоит 55 700 евро (5,16 млн рублей). Любопытно, что цен подзаряжаемого гибрида ни в прайс-листе, ни в пресс-релизе почему-то нет. Но итальянские профильные СМИ пишут, что такой кроссовер с передним приводом стоит 50 700 – 57 700 евро (4,7 млн – 5,35 млн), доплата за полный привод – те же 2500 евро. GR Sport PHEV обойдется в 61 200 евро (5,7 млн рублей). При этом для первых покупателей Toyota RAV4 нового поколения предусмотрены спецпредложения. Ну а предыдущий RAV4 в Италии без учета акций стоит от 42 200 евро (3,9 млн рублей).