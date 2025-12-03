25 000 миллиампер-часов способны выдать только мощные и крупные «пускачи». Они пригодны и для трехтонных внедорожников, и для дизельных грузовиков. Но их любят и владельцы малолитражек за гарантированно высокий запас пусков и большой ресурс. Мы изучили несколько популярных «25-тысячников», выяснив, что далеко не все они одинаковые.

Давайте разберемся, как устроен аккумулятор бустера, как и в чем измеряется его емкость и что на самом деле означают цифры, на которые мы ориентируемся при его выборе. Ну а затем применим полученные знания, оценив несколько пусковых устройств с аккумуляторами, емкостью около 25 тысяч миллиампер-часов.

Три ячейки или четыре?

Батарея большинства простых 12-вольтовых пусковых устройств представляет собой три последовательно соединенные ячейки с номинальным напряжением 3,7 вольта у каждой. То есть, 3 х 3,7 = 11,1 вольта. Маловато? Но в полностью заряженном виде ячейки имеют напряжение 4,2 вольта, и вот тут уже вполне нормально: 4,2 х 3 = 12,6 вольта.

Впрочем, батареи более современных «пускачей» уже собираются не из трех, а из четырех ячеек. У них несколько повышенное напряжение, что очень важно для надежного запуска современных автомобилей с развитой электроникой, для которой неизбежная просадка напряжения бустера при вращении стартера может оказаться существенной – стартер крутиться будет, но электроника не разблокирует впрыск и зажигание, считая, что АКБ недостаточно заряжен. У 4-ячеечных пусковых устройств батарея в номинале имеет 4 х 3,7 = 14,8 вольт, и этого уже всегда хватает с запасом.

Емкость в 25000 мАч на сегодняшний день — не предел, но это все же характеристика высокомощных бустеров, классом сильно выше среднего. Для пускового устройства такой запас энергии позволяет сделать на одном заряде батареи несколько десятков (!) пусков двигателей компактных седанов или кроссоверов B-класса, десятки пусков V-образных моторов огромных рамных внедорожников и грузовиков – гораздо больше, чем у компактных моделей. Важно, что аккумуляторы мощных «пускачей» и живут гораздо дольше, поскольку работают не на пределе и имеют значительную теплоемкость, которая не позволяет им опасно нагреваться уже после 1-2 стартов, как у более компактных моделей. Так что тут лучше не мелочиться.

Ватт-часы, миллиамперы или милливатты?

Самая корректная единица измерения емкости аккумулятора пускового устройства — ватт-час (Wh). И все производители первого эшелона указывают емкость в первую очередь в ватт-часах. Это самый четкий и прямой критерий оценки количества энергии при сравнении разных моделей бустеров при прочих равных.

Но есть и еще одна система оценки емкости — в миллиампер-часах (mAh), которая рассчитывается (в том числе и производителями из числа лидеров) несколько своеобразно. Эта методика подсчета пошла со времен распространения пауэрбанков, её же унаследовали и пусковые устройства. Емкость аккумулятора в миллиампер-часах измеряют, подсчитывая суммарную емкость всех 3,7-вольтовых ячеек, входящих в 12-вольтовую батарею, хотя корректно было бы считать емкость, исходя из общего напряжения всей цепочки ячеек. Но подсчет по 3,7 вольтам – более «красивый», цифры-то значительно выше. Это, скажем так, исторически закрепившаяся неточность, которую никто менять уже не будет. И приличные производители, следуя традиции, указывают емкость и в миллиампер-часах тоже. При прочих равных пользоваться цифрами мАч тоже вполне корректно.

Однако в последнее время распространилась мода (как правило, у производителей пусковых устройств невысокого класса) указывать общую емкость (подсчитывая суммарную емкость всех ячеек) в милливатт-часах (mWh). С одной стороны, милливатт-часы — это лишь конвертация ватт-часов, умноженных на тысячу, и, вроде бы, ничего страшного нет. Но проблема в том, что основная цель — заморочить потребителя! У одной и той же батареи цифры в милливатт-часах выше, чем в миллиампер-часах, и поэтому гораздо привлекательнее выглядят, а люди часто путают mWh с mAh. И путают, как вы понимаете, при усиленном «содействии» производителя, намеренно вводящего покупателей в заблуждение.

Как производители обманывают покупателей?

Пусковые устройства производит неимоверное количество ноунейм-брендов, и многие из них идут на обман, который может быть как совсем наглым и прямолинейным, так и более тонким.

Обман – это когда аккумулятор внутри корпуса бустера просто имеет радикально более низкую емкость (а также габариты и вес), чем написано на упаковке и в карточке товара. Написано 25 000 mAh, а реально там 10 000 mAh. То же самое касается пусковых токов. Их безбожно завышают, просто взяв цифры с потолка, лишь бы побольше. На маркетплейсах уже встречаются бустеры с токами до восьми тысяч ампер и даже больше. При том, что приличные производители и в наиболее мощных моделях не обещают более 1500-1700 ампер. Да больше и не нужно, потому что даже 1500-1700 хватит с огромнейшим запасом: машин с более высокими токами стартера в природе не встречается, и безумные 8-10 тысяч ампер, даже если бы бустеры могли их выдать, абсолютно бесполезны.

Более тонкая история – это подмена единиц измерения. Производитель аккумулятора может написать на нем значение емкости в милливатт-часах, а фирма-сборщик пускового устройства сделает наклейку на корпус гаджета, в которой эти цифры назовут миллиампер-часами. А на деле миллиампер-часы и милливатт-часы соотносятся, как примерно 1 к 4. То есть, к примеру, огромные 37 000 милливатт-часов — это реальные 10 000 миллиампер-часов, соответствующие «пускачам» малого и среднего, а вовсе не мощного класса.

Ну а теперь разберем пять популярных моделей мощных пусковых устройств с батареями около 25 000 мАч и выстроим из них наш рейтинг.

Первое место: CARKU PRO-60

PRO-60 – одна из самых мощных и, наверное, самая популярная модель в линейке CARKU, и как раз «двадцатипятитысячная», если считать емкость, как сумму емкости ячеек. Вообще к емкости вопросов нет: CARKU — родоначальник этого класса устройств и первым представил сертифицированные «пускачи» в России более 10 лет назад, ни разу за это время не осрамившись с обманом пользователей. Аккумулятор тут уже новой генерации, из четырех ячеек, для надежного запуска двигателей с развитой электроникой. Номинальный пусковой ток – 600 ампер, максимальный – 1500 ампер. Естественно, есть и встроенный фонарь.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

У пускового устройства имеется два USB-выхода (обычный и мощный QC), гнездо Type-C, работающее в обе стороны – и для заряда самого «бустера», и как выходное, а также выход 14,8 вольт 10 ампер для различных 12-вольтовых автоаксессуаров. «Крокодилы» для подключения к автомобилю оснащены полным комплексом защит: от перегрузки и короткого замыкания, от перегрева аккумулятора, перезаряда, обратной полярности, перенапряжения. Отдельный разговор – конструкция «крокодилов»: если у большинства «пускачей» (включая всех участников этого рейтинга) они пластиковые с металлическими зубчатыми вставками, то у PRO-60 «крокодилы» полностью металлические, в том числе в области шарнира. Пластиковые морозостойкие накладки на них только защищают их сверху от соприкосновения и обозначают цветом полярность. Такая конструкция не становится хрупкой на холоде, даже если хранить «крокодилы» зимой в бардачке (унося сам бустер в тепло, разумеется).

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Корпус пускового устройства имеет типичные для «25-тысячников» габариты, но обладает особыми расширениями по углам. Они несущественно увеличивают габариты, но важны, если устройство случайно роняют: падение на угол наиболее рискованно для повреждения начинки, а у PRO-60 углы – «с подушками безопасности». Масса прибора превышает 800 граммов – это нормальный вес для «пускачей» с аккумуляторами такой емкости, а вот меньший – должен насторожить.

Минусов у модели практически не отмечено – разве что кто-то пожалеет о слишком простой индикации уровня заряда: дисплея у модели нет, и заряд показывает четырехдиодный индикатор.

Второе место: BERKUT JSL-27000

Вплотную к лидеру подобралась старшая модель из линейки BERKUT — JSL-27000. Несмотря на цифры «27000» в индексе, емкость аккумулятора у этого «пускача» составляет не 25 000 миллиампер-часов, а чуть меньше – 24000, но это также честные цифры, как и у PRO-60.

JSL-27000 – мощный бустер с 4-элементным аккумулятором повышенного напряжения. Тяжелый – более 899 граммов. Номинальный пусковой ток даже чуть больше модели-лидера – 700 ампер, максимальный – такой же, 1500 ампер.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Корпус тут без «противоударных уголков», но зато с крупным дисплеем, показывающим заряд в процентах. Фонарь в наличии. Количество USB-выходов чуть поменьше: один с «быстрой» зарядкой и один Type-C для питания внешних гаджетов и для зарядки самого бустера. Пусковые провода – с таким же набором защит, как и у PRO-60, но «крокодилы» попроще, пластиковые, а не металлические.

Собственно, эта модель могла бы разделить первое место с лидером, если бы не разница в цене: BERKUT — JSL-27000 на 40% дороже.

Третье место: Aurora ATOM 28

Этот аппарат даже переплюнул поставленный нами в этом рейтинге предел емкости в 25 000 мАч: в нем применен аккумулятор емкостью на 12% больше – на 28000 мАч. Также в достоинствах современная 4-ячеечная конфигурация. Заявленный номинальный и пиковый токи – выше «средних по палате»: 850 и 1700 ампер.

А вот теперь начинаются минусы. Во-первых, Aurora ATOM 28 заряжается только от специфического собственного типа зарядника – 18 вольт с током 1,5 ампера и штекерным разъемом. Несмотря на наличие в комплекте двух зарядок, потеря или выход из строя одной или обоих – почти фатальна. Сегодня такое непозволительно: заряжаться бустеры должны от универсальных USB-портов Type C.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Еще один недостаток – огромные размеры. ATOM 28 – это реальный кирпич, и таскать его из дома в машину и обратно будет затруднительно. Габариты же обусловлены тем, что блок защиты, который у большинства бустеров выполнен внешним, в виде коробочки на проводах «крокодилов», тут встроен в корпус «пускача». Многие пользователи оставляют провода с «крокодилами» в бардачке, унося само устройство домой в зимние морозы, вредные для литиевых аккумуляторов. У ATOM 28 так не получится. Это, скорее, прибор для небольшого автосервиса.

Еще в минусы отнесем специфические выходные разъемы. Стандартный тут разве что 19-вольтовый выход для зарядки ноутбуков – на 3,5 ампера. USB же — один и слабенький, на 2,1 ампера, без поддержки быстрой зарядки. 12-вольтовый выход и вовсе странный – всего на 4 ампера. От него не подключить, к примеру, автокомпрессор, холодильник и многие другие автоаксессуары. У всех же конкурентов 12-вольтовый выход выдает 10 ампер.

Четвертое место: BOSLLER BoostPow L8

Всегда есть любители сэкономить на товарах от брендов из, так сказать, не первого эшелона. И в сегменте мощных пусковых устройств маркетплейсы предлагают широкий выбор такой техники. BOSLLER BoostPow L8 – типичный пример.

Этот «пускач» заявлен как мощный и емкий – производитель обещает батарею на 22 000 миллиампер-часов, 800 ампер номинального тока и аж 2500 ампер в пике. Набор разъемов – стандартный для современных бустеров: два выхода USB, Type-C и штыревой разъем 10-амперного выхода 12 вольт. Отзывы на устройство неплохие, хотя бренд едва ли можно назвать известным.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Впрочем, вес гаджета вызывает серьезные вопросы – он не превышает 600 граммов, что однозначно маловато даже для батареи на 22 000 миллиампер-часов, не говоря уже о «25-тысячной». На этом фоне трудно поверить и в 2500 ампер пикового тока, которые не готовы обещать даже лидеры рынка в сегменте мощных пусковых устройств.

Пятое место: Marco Luman Starter 3000A

Это пусковое устройство попало в наш рейтинг, поскольку является популярной моделью на маркетплейсах и по своим габаритам идеально вписывается в формат большинства «25-тысячников». А заявлены в нем и вовсе 37 тысяч миллиампер-часов и 3000 ампер выходного тока при 4-ячеечной батарее. Неужели под конец возник внезапный лидер рейтинга, который поменяется местами с первым, учитывая еще вдобавок и то, что и продают его почти задаром?

Увы, этот гаджет стал как раз идеальным образцом неудачного примера. На пятое место рейтинга мы его поместили просто потому, что мест – пять. Фактически же его отрыв от первых четырех – немыслимый, и в этот ряд он вообще не вписывается.

На подозрения сразу наводит вес: все мощные «пускачи», как уже сказано, весят от 800 граммов и выше. А Marco Luman Starter 3000A потянул лишь на 483 грамма. Подозрения развеивает вскрытие: внутри устройства располагается небольшой аккумулятор, хотя во всех остальных «25-тысячниках» батарея занимает почти весь корпус. Ну и самое интересное заключается в том, что ни о каких 37 000 миллиампер-часах речь даже не идет: на термоусадке, которая удерживает пакет ячеек в аккумуляторе, написано «14,8V, 37 000 мWh». То есть, 37 тысяч милливатт-часов, а не миллиампер-часов.

1 / 2 2 / 2

Пересчет тут прост: аккумулятор имеет емкость 37 ватт-часов, состоит из 4 ячеек, и, соответственно, одна ячейка содержит 9,25 ватт-часов. Конвертируем в миллиампер-часы и получаем 2500. Умножаем это число на 4 ячейки и получаем 10 000 миллиампер-часов. Это, как вы понимаете, не 37 000 и даже не 25 000. Это емкость «пускача» весьма средней мощности, совсем из другой «игровой лиги».

Прочие же особенности прибора на фоне вышесказанного и обсуждать бесполезно. Нет смысла и комментировать явно нереалистичный выходной ток в 3000 ампер. Пятое, последнее место – только за то, что гаджет в принципе не является муляжом, работает и способен запустить автомобильный двигатель не слишком большого объема. Реальное же его место по заслугам – в лучшем случае пятидесятое.