Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку

Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно. Но что дальше?

Невиданный ажиотаж в автосалонах, понятное дело, вызвали новые ставки утилизационного сбора, которые вступили в силу сегодня, 1 декабря 2025 года. Исторический день! Осенью продажи рванули вверх, как хвост кометы, оставляя за собой шлейф нервных менеджеров и покупателей, которые одновременно выбирали цвет кузова и измеряли себе давление. Автомобили улетали со складов так стремительно, что некоторые комплектации исчезали, словно редкие покемоны: увидел – но поймать уже не успел.

Но давайте честно: это был последний рывок перед зимней спячкой. Когда весь активный спрос собрался в кулак и выстрелил в воздух. Все, кто мечтал когда-нибудь купить машину, под давлением известных обстоятельств решили, что это «когда-нибудь» – именно сейчас. И вот рынок, подобно марафонцу, который слишком сильно рванул со старта, начинает ощутимо сбавлять шаг.

Декабрь, скорее всего, превратится в суровое утро после бурной вечеринки. Свет включили, музыка замолкла, а на столе остались только пустые бокалы и прайс-листы с новыми ценами. Покупатели оглянутся, пощурятся и притворятся мебелью – чтобы не встречаться взглядом с цифрами в колонке «стоимость».

Рынок же, пережив ноябрьский фейерверк, постепенно остынет. Не рухнет, нет – просто потихоньку замрёт. Менеджеры в дилерских центрах всё так же будут улыбаться посетителям, а когда никто не видит – попытаются вдохнуть поглубже, чтобы не сорваться в нервный смех. И всё это потому, что те, кто хотел купить машину, уже сделали это. Те, кто сомневался – теперь сомневаются дороже. А те, кто планировал обновить машину, когда станет выгоднее, вскоре обнаружат, что можно ждать бесконечно.

Так что ноябрьская лихорадка, с визгом шин и шлепками печатей по договорам, была не началом нового роста, а грандиозной финальной вспышкой. Красивой, громкой и абсолютно ясной – всем спасибо, сезон окончен. Дальше – только затишье. Авторынок выдохнет, укроется пледом и будет тихонько ждать оттепели. Но есть и плюс: те, кто успели запрыгнуть в последний вагон, теперь сидят у окна и любуются видом. Остальным же остаётся только стоять на платформе, смотреть вслед уходящему поезду и обещать себе, что в следующий раз они уж точно приедут на станцию пораньше.