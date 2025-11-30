В общем рейтинге продаж легковых автомобилей в России марка Changan занимает пятое место, и на кроссовер CS55 Plus приходится почти треть общих продаж легковушек этой марки. Значит, этот автомобиль чем-то интересен, и стоит присмотреться к нему повнимательней. Что рассказывают о нем его владельцы?

Корпорация Changan Automobile Group уверенно входит в Топ-20 крупнейших компаний КНР и занимает четвертое место в рейтинге китайских автопроизводителей. Свой первый кроссовер, Changan CS35, компания представила в 2011 году, а в 2017-м на Шанхайском автосалоне дебютировал компактный переднеприводный кроссовер CS55. В 2019 году появилось второе поколение модели, получившее к названию добавку Plus. На рынках Ближнего Востока этот автомобиль продавался как Changan UNI-S. Помимо завода в китайском Чунцине сборка кроссовера была налажена в Иране и Египте.

В 2021 году модель претерпела рестайлинг. Он коснулся не только внешнего оформления, но и силовой установки: мощность 1,5-литрового турбомотора была увеличена со 156 до 181 л.с., а место 6-ступенчатой гидромеханики заняла роботизированная коробка 7DCT. Передняя подвеска типа МакФерсон, задняя – многорычажная. В 2022 обновленный CS55 Plus официально появился на российском рынке, ну а в 2024 году модель и для России была переименована в UNI-S. Сейчас этот автомобиль продается под обоими наименованиями и по одной и той же розничной цене без скидок от 2,88 миллиона рублей за комплектацию Comfort до 3 миллионов за топовую комплектацию Tech с максимально возможным для модели опционным наполнением.

Присутствуют эти автомобили и на вторичном рынке, где их можно купить по цене от 1,7-1,8 миллиона за автомобили с пробегом 90-100 тысяч километров до 2,7-2,9 миллиона за практически новые машины с пробегом менее 10 тысяч. Правда, объем предложения не так уж велик: учитывая, что только в прошлом году в России официально было продано 32 тысячи этих кроссоверов, владельцы явно не спешат от них избавляться.

Что ж, теперь самое время посмотреть, что они пишут об этой модели – за что хвалят, а за что и поругивают.

Ненависть №5: Однако сомневаются мужики…

Любой человек, собирающийся приобрести автомобиль той или иной марки, старается собрать о нем все доступные сведения. Соответственно, на тематических форумах в Сети то и дело возникают темы, в которых потенциальные владельцы задают свои вопросы. Ну а поскольку речь идет о китайском автомобиле, то этих самых потенциальных владельцев терзают самые разнообразные сомнения, иногда – вполне обоснованные, иногда – не очень.

Некоторые владельцы (а чаще — пассажиры, у которой такой машины никогда не было) в своих ответах сомневающимся могут сразу зайти с козырей и начать объяснять, что все эти поделки не достойны носить гордое имя автомобиля, а если их интересует конкретный Changan CS55 Plus, то это полное барахло: «Машина отстой, продал после года эксплуатации. Все дешево, дермантин, коробка, металл – фольга, в управлении отстой. Хорошо, что избавился. Больше никакого Китая», «У меня 15 машин было, и катался на "китайцах" пару-тройку раз. В этом – только пассажиром. По ощущениям – как тот же Хавал: скучно, дорого, некачественно». Ну и рекомендуют обратить внимание на подержанных «европейцев» или «японцев».

Но в ответ тут же сыплется множество возражений: «Я вас, наверное, удивлю, но тележка CS55 Plus едет не хуже, чем ваговская MQB, чего нельзя сказать о "корейцах" или некоторых "японцах", например». Или такой пассаж: «Честно, сначала я немного переживал за качество машины, ведь это "китайцы", но на данный момент могу сказать по своему опыту владения автомобилями – это моя лучшая покупка. Например, до этого у меня был Volkswagen Tiguan 2021 года, и эта машина на голову выше. Она гораздо драйвовее, шустрее, маневреннее, в общем – гораздо лучше Тигуана». На утверждения, что китайские автомобили «скучные», следует резкая отповедь: «Многие говорят про душу и т. д. Мне на эти слова плевать. Скажу так: Чанган куда живее условного Спортажа, Креты, Дастера и ASX. Практически любой "кореец" или "японец" не будет чем-то выделяться на фоне китайского аппарата (берем автомобиль с пробегом 3-5 лет)».

Вызывает сомнения коррозионная устойчивость CS55 Plus: «Единственное, что смущает – это слабая заводская защита против коррозии. В профильных форумах пишут, что на заводе не применяется оцинковка кузова, а в условиях российских городов коррозийная стойкость – один из ключевых параметров автомобиля. Понятно, что можно обработать дополнительно, но вопрос, насколько объективно хватит кузова». Этот вопрос действительно заслуживает обсуждения, и мы к нему еще вернемся, как и к вопросу о надежности и удобстве 7-ступенчатой роботизированной коробки: «Волнует, что будет с роботом на дистанции до 100 тысяч км». Пока же отметим, что во многих отзывах звучат примерно такие мысли: «С роботом подружился, хотя до последнего очень сомневался в его работе».

Есть и еще один весьма животрепещущий вопрос, который очень беспокоит сомневающихся: «Есть много вопросов, на которые пока нет ответов, а именно: как у китайских производителей будет осуществляться поддержка, а также – по наличию и сроками поставки запчастей». Справедливости ради, отметим, что в 2023 году такие вопросы звучали весьма остро, а в этом году их уже не слышно.

Наконец, чуть ли не самый болезненный вопрос – о «непонятной ликвидности автомобиля после определенного количества лет эксплуатации». Понятно, что сомневающихся пытаются успокоить: «Благополучно ушла в трейд-ин на Knewstar 001 за 1,6 миллиона (на самом деле – за 1,8 с учетом того, что в салоне скинули с первоначальной цены на покупку 200 тысяч)», «Вторичка? Ну эту пулю забрали за 5 дней». Конечно, не все так оптимистичны: «Ликвидность у него лучше, чем у Алсвин и Еадо, но я бы брал его, только когда уверен, что вскоре продавать не планируешь. Цена на вторичке грустная. Или надо сразу на вторичке брать с минимальным пробегом и на гарантии».

И в любом случае принципиальные противники китайского автопрома все чаще сталкиваются с весьма уверенным оппонированием: «Считаю, что еще несколько лет – и практически все будут ездить на “китайцах”, сейчас это совершенно другие машины. Чанган очень давно на рынке, проверенный и сейчас очень популярный», «Тем, кто не принимает китайский автопром, не пытаюсь ничего доказывать. Мне комфортно и хорошо в этом автомобиле!».

Любовь №5: Лучший кроссовер до трех миллионов

Выбирая автомобиль, потенциальные покупатели волей-неволей сравнивают его с теми машинами, за рулем которых им пришлось поездить, с другими новыми китайскими автомобилями, ну и если они остановились на марке Changan – c другими ее моделями. В своих отзывах владельцы могут примерно так описывать свой выбор: «Объездил кучу салонов и изучил весь рынок новых китайских автомобилей. Задача: новый паркетник ценой до 3 миллионов. В общем, цена – качество, как все мы любим. Выбор пал на Чанган, причем пришлось приобрести аж два Чангана: UNI-T и этого красавца CS55 Plus. Сразу скажу: сравнивать нынешней Китай с Лексусом, Ауди, БМВ, Мерседесами не вижу смысла, да и неправильно это: совсем разные машины, с разной историей марок. Скорее можно сравнить с "корейцами"».

Зачастую CS55 выигрывает и при сравнении с другими китайскими автомобилями, сопоставимыми по назначению и габаритам: «Если выбирать между этим автомобилем и одноклассниками, то он точно лучше, чем Чери Тигго 7 Про и Джетур Дашинг»; «До покупки переездил на каршеринге на всех возможных "китайцах", пришел к выводу что Чанган безальтернативен: в езде он – лучший, мелкие известные недостатки для меня несущественны»; «На текущий момент это один из самых интересных "китайцев" в своем форм-факторе. Да, есть минусы, но и плюсов однозначно не мало»; «Только дикий восторг от вождения. Это лучший кроссовер до 3 миллионов в своем классе».

При этом Changan как минимум не проигрывает сравнение и в плане надежности («Машина в любом случае надежная, и проблем с ней значительно меньше, чем у конкурентов»), по опционному наполнению («По сути, сейчас во всех "китайцах" эти опции есть, но Чанган выигрывает именно в езде»), да и внешность не вызывает никакого негатива, а скорее наоборот: «Красивый, выглядит очень современно, но без излишнего футуризма»; «Внешний вид просто влюбил в себя, это что-то, сочетание самых лучших черт всех брендов»; «Дизайн великолепен, есть немного "Китая" в виде красных вставок как снаружи, так и внутри, но в целом все это не портит».

Как ни странно, одним из самых сильных соперников CS55 Plus на рынке является другой Changan, лифтбэк UNI-V, оснащенный такими же агрегатами. И тут выбор может качнуться как в одну, так и в другую сторону. Кто-то выбирает CS55 Plus: «Хотел изначально UNI-V, но, сравнив комплектации и удобство салона, решил: "55-ка" на голову выше. Мало того, что у UNI-V даже нет подогрева пятой точки у переднего пассажира, как и обогрева лобового стекла, а колено упиралось в консоль, так он еще и на 600 тысяч дороже, просто за дизайн и спойлер». Кто-то склоняется в сторону лифтбэка: «Ехал за CS55, купил UNI-V. Второй показался удобней в посадке, мягче на ходу, не валкий абсолютно, дизайн салона очень подкупил. Подход к начальному оснащению опять же лучше – с завода резина Continental на Юни против Giti на CS», «UNI-V стоит дороже CS55 не только из-за спойлера. В нем много чего интересней реализовано. Навскидку – регулировка ремней безопасности по высоте, наличие сабвуфера в багажнике (начиная с DLX), большее количество динамиков, соответственно, качество воспроизведения музыки, оформление приборки поинтересней». Еще один конкурент – Changan UNI-T: «Удивило наличие некоторых функций, которых нету на Uni-T (наличие люка, теплый пакет). Хотя стоит дешевле».

В любом случае те, кому Changan CS55 Plus/UNI-S пришелся по душе, дружно отмечают, что главным фактором при их выборе стал именно общий баланс характеристик и свойств модели, то самое соотношение цены и качества, о котором часто заходит речь: «Всем советую этот автомобиль – это топ за свои деньги»; «По соотношению цены/качества я не смог найти ничего лучше на рынке».

Ненависть №4: Качество салона и цена ТО

Начать тут стоит с того, что далеко не всем нравится оформление салона. Ведь в Россию поставлялся только один вариант, черный с красными акцентами. Вот и пишут владельцы: «В РФ привозят только с черно-красным салоном, выглядит дешево и на любителя в целом»; «Ну не могу я привыкнуть к красным (спортивным) вставкам. Очень бы хотелось обычный черный салон, может быть, с красной строчкой. Но, увы – такой комплектации нет. А альтернатива – чехлы». Понятно, что так реагируют на анархистское черно-красное оформление далеко не все. Кто-то просто оставляет этот вопрос без внимания, а кому-то, наоборот, именно такое сочетание оказывается по душе: «Мне красные вставки зашли (болею за "Спартак Москва")».

Хватает претензий и к качеству отделочных материалов: «Дешевые материалы: всего за 33 тысячи пробега уже наблюдается износ сиденья»; «Качество сидений не ахти, но чехлы вывозят положение»; «В салоне вонища пластиком, все кузовные панели рябые, а если смотреть под углом – будто из шпаклевки». Но таких радикальных суждений все же немного. В основном авторы отзывов высказываются довольно аккуратно: «Ужасными я их (материалы) назвать не могу, скорее, просто средние»; «Материалы салона либо хуже среднего, либо просто нормальные. Я думаю, в любом случае лучше, чем у Весты»; «Чувствуется, что материалы все-таки бюджетные, хотя внешне и выглядят "а-ля престиж"»; «Кожа не "мерседесовская", но за эти деньги – нормально».

Кое-кто из владельцев столкнулся и с массовым появлением «сверчков», свидетельствующих о проблемах с качеством жестких панелей и аккуратностью при сборке: «Качество сборки может желать лучшего! Интерьер машины весь скрипит!»; «Весь салон кряхтеть и скрипеть стал, обшивки и резинки... В салоне пластик и отделка легко царапаются». Но чаще всего источником раздражающих звуков становятся панорамная крыша и люк: «Через 8 месяцев эксплуатации появился скрип в люке даже при небольшом крене, а уж при движении по плохонькой дороге ну очень раздражает»; «Проблема – это люк. При открывание издавал просто ужасные звуки, как будто это его последнее открывание»; «По поводу крыши: у всех она начинает давать о себе знать на неровностях. Я обработал резинки силиконом, и поскрипывания сменились на глухие “шлепки”».

Ну а отдельные везунчики и вовсе не сталкиваются с такого рода проблемами, и их тоже довольно много: «Езжу на 55 Plus уже второй год, 22 000 пробег. Ни скрипа, ни стука»; «Салон не скрипит от слова совсем, только "панорама", бывает, но это когда утром близко к нулю, а днем +15. У нас такая погода – обычное дело»; «Мне как-то вообще очень повезло, у меня вообще никаких проблем ни с крышей, ни с камерами, ни с мультимедиа». Об электронных проблемах мы еще поговорим, но точно стоит упомянуть, что корень неприятностей с люком многие видят в том, что на заводе перетягивают болты, крепящие панорамную крышу и люк: «В клубе нашли решение – поехать в сервис и расслабить болты крыши».

Увы, первые же визиты в сервис приносят многим владельцам неприятные сюрпризы, поскольку им кажется, что цены на обслуживание неоправданно высоки. Владельцы жалуются в своих отзывах: «Считаю, дороговато сервисное обслуживание (замена масла от 9000 до 15000)»; «ТО 2, по регламенту подлежат замене масло, воздушный, масляный и салонный фильтры, антифриз и свечи. С моими салонным и воздушным фильтрами вышло 28 000 рублей в СПб»; «Расстраивает стоимость ТО в Сочи. Нулевое ТО – 15 400»; «ТО 1 сегодня, пробег 14 700 км, цену озвучили 17 100 рублей».

ТО по регламенту полагается проходить каждые 10 000 километров, что при такой стоимости не радует совершенно.

Любовь №4: Вместительность

Очень многие авторы отзывов, обосновывая свой выбор, исходили из возможности эксплуатации Changan CS55 Plus как семейного автомобиля. И тут главную роль сыграл объем салона, который владельцы считают одним из главных козырей модели: «Чувствую себя, как на круизном лайнере: салон настолько просторный и удобный, что даже там можно жить»; «Вместительность отличная. Посадка удобная. Второй ряд не страдает, даже если водитель отодвигает сиденье в самое заднее положение». Примечательно, что внутренний объем отмечают как достоинство даже авторы очень критичных отзывов.

Что же касается объема багажника, то его оценивают несколько менее восторженно, хотя кому-то он все же кажется очень большим, а по своему внутреннему обустройству – исключительно удобным: «Багажник большой (после Kia Soul – огромный). Задние сидения раскладываются в плоскость. Под полом багажника удобный штатный органайзер». Но большинство считает, что хотя багажник и не вызывает особых восторгов, не заслуживает и критики: «В салоне места достаточно, за собой есть небольшой запас (рост 184 см). Багажник уже послабее, но все равно присутствует»; «Багажник не показался маленьким». Кое-кто, конечно, хотел бы иметь грузовое пространство большего объема: «Хотелось бы багажник побольше». Но, как вы понимаете, при длине кузова 4515 мм и колесной базе 2656 мм увеличить объем багажника можно было бы только за счет пространства для ног задних пассажиров.



Ненависть №3: Эргономика, климат, мультимедиа

Оценка эргономики рабочего места водителя всегда достаточно субъективна, соответственно, и отзывы владельцев о ней оказываются достаточно противоречивы. Одни пишут: «К внешне солидному и функциональному салону есть претензии по эргономике, а именно – короткая подушка сиденья, в том числе не регулируемая по высоте ее передняя часть, а также недостаточный вылет руля (лично для меня)»; «Водительское сиденье, хоть и электро-, все же обделено регулировкой подъема передней части подушки». Эту проблему отмечают авторы очень многих отзывов и описывают, как они ее решили при помощи проставок: «Для меня не совсем удобные сиденья, пришлось ставить проставки»; «Ущербный наклон сидушки – решилось проставками 20 мм под сиденье». Кому-то не понравилась боковая поддержка, кому-то не хватило поясничного подпора, кто-то жалуется на отсутствие регулировки ремней безопасности по высоте, но хватает и тех, кого абсолютно все устраивает: «Несколько раз ездил в дальнобой, в том числе и на 2500 км в один конец. К сидениям вопросов нет, спина не устаёт, ничего не затекает. Рост 189»; «Отличные сиденья для роста 175 см точно, и никакая регулировка им не требуется».

Противоречивой оказывается и оценка формы руля. Одним она не нравится: «Руль почти прямоугольная формы. На горных серпантинах Розы Хутор и Красный поляны было очень неудобно. Думаю, что и рулить с "перехватом" на нем тоже неудобно»; «Руль должен быть удобным, а не прикольным!». Но у критиков хватает и оппонентов: «Руль как раз-таки удобный»; «Мне, наоборот, руль как-то в душу запал, интересно выглядит. Успел до Крыма из Питера доехать – вроде пока нормально». Кто-то отмечает, что неудобство проявляется только при маневрах на парковке: «Руль реально не доставляет неудобств в движении, хотя, на мой взгляд, крутить при парковке лучше круглый».

Постоянным раздражителем стало управление подогревом сидений через тачскрин головного устройства, и это при том что для управления климатической установкой есть отдельные физические кнопки. Тут комментарии буквально сочатся ядом: «Главная дичь для меня – это включение обогрева сидений через дисплей, неудобно – бэ-э». Тем не менее коллективный разум нашел решения либо путем установки специального приложения, которое будет автоматически включать и выключать подогрев в зависимости от температуры, либо при помощи программы Keymapper, которая позволяет «повесить» эту функцию на одну из свободных или редко используемых кнопок. Упоминают в качестве минусов и отсутствие вентиляции сидений.

Кроме того, вызывает удивление и отсутствие обогрева руля: «За 15 минут на автозапуске машина не успевает прогреться так, чтобы руль не был холодным, особенно в сильный мороз. Если бы эта опция была, мне было бы радостнее». Дилеры этим пользуются и предлагают установить эту опцию за 6000 рублей.

Хватает претензий и к самой климатической установке. Во-первых, многим не нравится, что установка имеет одну зону регулирования микроклимата: «Климат однозонный (что я не люблю)», «очень странным выглядит однозонный климат-контроль». Ну а во-вторых, в многих отзывах отмечается своеобразная и не всегда адекватная работа этой опции: «Есть особенность – приходиться выставлять температуру больше»; «Странно себя ведет: чтобы в машине было комфортно, надо включать на 24-25 градусов. Во всех остальных автомобилях включаю на 20-21 градус». Ну и направление воздушных потоков можно выбирать только из предустановленных вариантов.

Немало претензий высказывается в адрес мультимедийного устройства и к электронике в целом: «Мультимедиа. С одной стороны – хороший планшет и приборная панель, а с другой – отвратительная музыка (6 динамиков, написано "Пионер", но по факту это Чанган), ну и для Андроида только дублирование экрана»; «Музыка просто ужасная, хоть это и исправимо на любой машине»; «Раздражает дешевое головное устройство и акустика».

Проблема вполне реальная, и многие дилеры предлагают платные услуги по перепрошивке, установке дополнительных приложений и настройке ГУ. Но есть и независимые установочные центры, предлагающие полностью восстановить изначально доступный, но утраченный при русификации функционал: «За 3000 – простой комплект, за 30 000 – полный фарш, вообще все будет, вплоть до активации датчика усталости водителя и центральной панели. С ГУ с включенной навигацией свайп влево – и навигация на приборке».

А вот наличие встроенного видеорегистратора и возможность записать на флешку видео со всех камер кругового обзора авторы отзывов считают вполне конкретным плюсом. Правда, выражают недовольство работой камер в темное время суток или в тумане.

Любовь №3: Общая надежность

В целом, авторы отзывов оценивают Changan CS55 Plus как весьма надежный автомобиль. Каких-то массовых «врожденных болячек», которые с удручающей неизбежностью возникали бы при определенном пробеге, нет, но при этом весьма много свидетельств такого рода: «Два года, как я приобрел себе сей автомобиль. За это время никаких поломок не было, все работает исправно, меняю только расходники»; «Проехал уже 23 тысячи, все ТО прохожу у дилера, проблем с автомобилем нет. Меняю только масло и фильтры»; «У моей пробег 88 720 км. Нареканий нет»; «Мы с сыном купили два таких, у меня 25 тыс. км, а у него пробег 60 тыс. км, и ещё даже колодки не меняли».

Все это, конечно, не означает, что владелец CS55 Plus полностью гарантирован от каких-либо неприятностей: «На пробеге 50 000 км заменил переднюю левую шаровую и задний правый развальный рычаг, цена вопроса была 10 000 рублей»; «За год владения обогрев сиденья заменили целиком по гарантии, заднюю камеру жду, пока приедет, появился "рыжик" под багажником. И самое стремное – развалились шарниры вала рулевой колонки. Гарантия – без машины месяц уже. Не очень качество у этого автомобиля. Пробег 36 000 км».

А еще владельцев волнует коррозионная стойкость кузова: «Взглянул через две зимы на подъемнике днище – "китаец", срочно делаем антикор и грунт»; «Слабые места – это коррозия на внутренней стороне деталей кузова. Особенно страдают капот и задняя дверь. Начинает гнить с дренажей. Лучше сразу залить чем-нибудь». Но все это вопрос дискуссионный: «После двух зим с кузовом все в порядке, "жуков" и ржавчины не видно, только покрылись налетом детали подвески и глушитель». Тем не менее определенные меры предпринять все-таки стоит: «Рекомендую как минимум закатывать капот в пленку. Я этого не сделал, в результате много сколов».

И все же в целом авторы отзывов уверенно пишут о весьма высокой надежности: «Уже есть автомобили с пробегом за 100 тыс. км, даже – за 280 000 км. Это показатель качества».

Ненависть №2: Настройки подвески, проходимость

В оценке подвески Changan CS55 Plus, как говорится, «мнения ученых разделились». Авторы одних отзывов считают, что подвеска слишком уж мягкая и валкая, соответственно, «повороты плохо держит», «на поворотах заваливается, но можно подрулить, и нормально». Такие утверждения тут же вызывают возражения: «На дороге стоит отлично, никакой "валкости" нет, по колейности, по снежной каше и по раздолбанной дороге едет одинаково уверенно»; «Спокойно на любых скоростях вхожу в повороты. Даже сказал бы, что жесткость – средняя».

И все же куда большее количество владельцев жалуется на то, что подвеска слишком жесткая: «Ходовка показалась жестковатой, но зато дорогу держит норм и в поворотах не сильно валится»; «Подвеска жесткая на R19. Каждую трещинку чувствуешь, перед каждой заплаткой нужно притормаживать. На трассе устаешь из-за зуда от подвески... Постоянные толчки от колес даже на прямой дороге».

В общем, жалуются владельцы на настройку подвески: «Что мне не нравится, так это ненастроенная подвеска (на мой взгляд, слишком короткоходная и конструктивно похожая на независимую подвеску Hyundai IX25). Она комфортна в городских условиях и отлично ведет себя на скорости по хорошему асфальту, но на больших ямах происходит пробой, и она плохо переносит неровности на скорости»; «Подвеска, на мой взгляд, не настроена. Мелкие неровности проглатывает с комфортом, а на больших ухабах происходит пробой. Также есть небольшая перестановка в случае наезда на яму при большой скорости, хотя по ровной дороге курсовая устойчивость приличная».

А вот восторгов по поводу проходимости мне и вовсе не попалось. Да и откуда им взяться: переднеприводный автомобиль с дорожным просветом в 171 мм в принципе не предназначен для внедорожных подвигов. Соответственно, владельцы жалуются: «Главный минус этой машины – это отсутствие полного привода. Зимой очень грустно, настройки ESP очень странные, при малейшей пробуксовке начинает хаотично включать ESP». Впрочем, все зависит от подхода и точки отсчета: если относиться к «пятьдесят пятому» как к кроссоверу, то проходимость просто никакая, а если как к легковому автомобилю, то вполне терпимая.

Любовь №2: Расход горючего

Changan считает топливную экономичность одним из важнейших конкурентных преимуществ кроссовера CS55 Plus. Действительно, 5,9 л/100 км по официальным данным выглядит весьма привлекательно, а для автомобиля с двигателем мощностью 181 л.с. – так и вовсе великолепно.

Отзывы владельцев в Интернете подтверждают этот тезис. Правда, в реальной жизни достичь обозначенных официальных показателей ни у кого не получается. В лучшем случае называются такие цифры: «В смешанном цикле с моей манерой вождения машина ест 7,4 л бензина»; «Расход у меня средний показывает 7,9 л/100 км»; «Кушает она немного, от 6-7,5 л, если не топишь 160-180км/ч. Скорость моя от 115-130 км/ч по трассе. По городу в среднем расход 8 л».

Иногда раздаются и другие голоса: «Меня расход топлива совершенно не радует: 17л/100км, а это еще нет морозов»; «Проехал 7350 км. Расход на машине средний за весь пробег – 14,2 литра на сотню. Когда пишут, что расход 10-11 литров – это свист. По трассе машина кушает от 7,5 литров, но часто ли вы ездите по трассе? Я живу в городе, работаю в городе». В общем, показатель расхода превращается в предмет острых дискуссий.

«Экономисты» тут же начинают возражать обвиняющим свой автомобиль в обжорстве, что для того, чтобы потреблять 17-18 литров на сотню, этот автомобиль должен быть неисправен, ну либо его владелец склонен гонять как сумасшедший (в том числе по трассам) и пользоваться педалью газа по системе «включено-выключено»: «Про расход по трассе добавлю, что езжу максимум, что позволяет круиз – 150 км/ч. Можно и 190 (200 по спидометру) легко ехать, расход будет всего-то 11,5», «Не понимаю про расход по городу от 14 на 100 км и выше. Езжу всегда в городе, где постоянные пробки и светофоры – расход от 7,9 до 9,2 литров, по выходным гоняю на рыбалку, дачу и т. д. – расход 6,9 литра». Ну и такой анализ, адресованный тем, кто приобрел автомобиль и сразу испытал шок от показателей расхода: «У кого пробег примерно до 5000 км – у вас будет расход выше показывать, примерно под 9,6-10 л, да еще и чувство возникнет, что врет на литр или даже больше. Частые заправки. Потом попривыкнете, будете плавнее ездить, педаль давить меньше, немного ждать, потом ускорятся. Обкатка пройдет. Расход станет 7,6-8 л/100 км».

Но вот в чем сходятся и адвокаты -«экономисты», и обвинители- «обжорщики», так это в том, что бортовой компьютер изрядно приукрашивает цифры расхода в сторону уменьшения. Для того, чтобы это заметить, достаточно замерить расход «по баку», то есть оценить пробег на одном залитом под пробку баке до следующей такой заправки. Одни считают, что разница очень велика: «Сказки про расход заканчиваются при регулярных заправках до полного и по сбросу промежуточного одометра, когда у тебя на 350 километров в бак залетает 40 литров, а комп показывает расход 8,8». Причиной возникновения этой разницы владельцы считают некую особенность алгоритма подсчета объема израсходованного горючего, при котором компьютер считает расход только при движении, а если машина стоит, то потраченные литры не учитываются: «Показателям китайского компьютера верить нельзя, врут безбожно. Есть мнение, что он считает только во время движения, не учитывая расход за время, пока авто стоит на светофорах. Отсюда и такие оптимистичные цифры».

Но как бы то ни было, хочу еще раз повторить изначальный тезис: подавляющее большинство владельцев вполне удовлетворены тем, как Changan CS55 Plus / UNI-S расходует горючее, причем и в городе, и на трассе: «Расход топлива вообще просто радует, из всех моих автомобилей этот – один из самых экономичных».

Ненависть №1: Шумоизоляция

Давайте честно признаем, что в нынешнее время ни одна из моделей бюджетной и средней ценовой категории не может похвастаться отменной шумоизоляцией салона. А ведь акустический комфорт – важнейший компонент общего комфорта автомобиля. Вот и владельцы Chanhan CS55 Plus уверенно и массово отмечают шум в салоне в списке со знаком «минус». Некоторые оценивают шумоизоляцию совсем уж негативно: «Шумоизоляция. А ее и нет. После 60-70 км/ч начинается шум. Свыше 100 км/ч уже не поговорить без повышения голоса. Также свыше 80 км/ч появляется аэродинамический свист, который очень бы хотелось победить, но до сих пор решение не найдено». Чаще звучат умеренные оценки: «Шумоизоляция могла бы быть лучше»; «По шуму: если асфальт не шершавый – более или менее, только воздух слышно. Если шершавый, то гул, как в самолете, конечно, напрягает».

Многие пишут о необходимости делать дополнительную шумоизоляцию, благо эта процедура вполне понятная: «Комфорт при езде 4/5, шумоизоляция посредственная, нужно дорабатывать», «Салон достаточно тихий, но пришлось сделать виброзвукоизоляцию дверей»; «Шумка – сделали двери, стало в разы тише и музыка приятнее».



Очень многие авторы признают: «Сейчас у всех машин ценой до 3 млн такая шумка, у многих хуже»; «Надо делать шумку на таких автомобилях всегда. Если есть деньги, то ставить и двойные стекла. Все ждут от дешманского Китая каких-то невероятных вещей, но шумка с завода хороша только на ВАГе, да и то от D-класса».

Любовь №1: Динамика и удовольствие от вождения

Еще разбираясь с тем, почему владельцы считают Changan CS 55 Plus «лучшим кроссовером ценой до трех миллионов», мы отметили, что им в первую очередь нравится скоростные возможности автомобиля и его динамичность: «Аппарат – просто пушка. Динамика 5, впечатлений масса»; «Да, мотор полтора литра, но 181 л.с. После предыдущей машины не страшно выходить на обгон на встречку. Даже полностью груженая и с четырьмя пассажирами отлично набирает скорость».

Динамические возможности влияют и на выбор режима работы коробки. Многие владельцы рекомендуют быть поаккуратней со спорт-режимом: «На спорт-режим лучше даже не ставить – рвет из-под себя»; «Не рекомендую в обычной жизни ездить в режиме "Спорт", слишком резво кидается». И для многих владельцев основным режимом стал даже не «Нормал», а «Эко». Есть, конечно, и те, кто возражает, мол «"Эко" – режим слишком убогий, подходит разве что для зимы и пробок», но тут уж у каждого свои собственные представления о том, что такое хорошо, а что такое не очень.

Важно, что тормозная динамика автомобиля вполне соответствует разгонной: «Тормозит Чанган UNI-S отлично!!! Очень чувствительная педаль! Мне нравится!». Добавляют положительных эмоций и корректно работающие ассистенты: «Интеллектуальный адаптивный круиз работает очень здорово, ускоряется – замедляется в зависимости от впереди идущего ТС. При остановке впереди идущего автомобиля адаптивный круиз останавливает машину и переводит ее в "спящий" режим. Далее активируешь его либо с кнопки на руле, либо педалью газа (активное ускорение)».

Вместе с неплохой управляемостью все вышеназванное дает основания владельцам говорить об удовольствии и позитивных эмоциях, которые они испытывают за рулем Changan CS55 Plus: «У меня только положительные эмоции! Люблю своего Чаню!»; «Это тот автомобиль, на котором хочется куда-то ехать, несмотря на некоторые его огрехи». Ну а итог подвел автор одного из отзывов: «Коротко: пушка, гонка, самолет».