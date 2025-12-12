Автогигант Stellantis может избавиться от нескольких марок

В Stellantis за последний год произошли крупные изменения: в декабре 2024-го был отправлен в отставку португалец Карлос Таварес, стоявший у руля с момента основания автогиганта в 2021 году. В конце мая стало известно о том, что новым главой мультибрендового концерна стал итальянец Антонио Филоса. Напомним, причинами для кадровых изменений стали ухудшение финансовых показателей и ослабление позиций брендов в Китае и Северной Америке.

На фото: Alfa Romeo Giulia и Stelvio Quadrifoglio Collezione

Ранее Карлос Таварес утверждал, что намерен сохранить все 14 брендов, вошедших в состав концерна в момент объединения PSA и FCA (предыдущие названия ныне не используются). Однако нынешний глава Stellantis таких обещаний не давал, так что вполне может ликвидировать не прибыльные марки, у которых не увидит потенциал.

На фото: модельный ряд Maserati

Стоит отметить, что ранее компании, по сути, в принудительном порядке разворачивали в сторону «озеленения», потому что во многих странах, особенно в Европе, считали, что автомобилисты бодро пересядут на электрокары, а ДВС власти хотели со временем отправить «в бан». Как мы знаем, у них не вышло: недавно мы сообщали о том, что автомобили с двигателями внутреннего сгорания останутся в продаже и после 2035 года, хотя новых ограничений им не избежать.

На фото: Ram 1500

Стратегия повсеместного тотального «озеленения» себя не оправдала, теперь многим производителям приходится «переобуваться» и дополнительно вкладываться в новые проекты, связанные с ДВС. Кстати, Stellantis уже вернул ранее отправленные в отставку моторы V8 Hemi под капоты моделей американских марок Ram и Dodge, что многие поклонники восприняли с восторгом.

На фото: новый Jeep Compass

В списке ближайших задач Антонио Филоса числится увеличение объёма продаж и доли на американском автомобильном рынке. По итогам 2024 года совокупные продажи брендов Stellantis в США сократились на 15% (на фоне прироста рынка на 2,2%). Согласно отчёту Reuters, ближайшей целью топ-менеджера является обеспечение продаж и выручки в 2025-м выше низких ожиданий аналитиков (наиболее оптимистичные предполагают выход на уровень 2024-го). Стоит отметить, что по итогам третьего квартала в Северной Америке продажи Stellantis выросли на 6% (это первый прирост за последние восемь кварталов).

На фото: Fiat 500 Hybrid

По данным пожелавших остаться анонимными источников, глава Стеллантиса намерен продать с более низкой маржой уже выпущенные машины в США – арендным компаниям, правительственным учреждениям и т.д. Инвестиции в ближайшее время ждут проекты, связанные с востребованными моделями Jeep и Ram.

На фото: новая Opel Astra

Ещё сообщается, что Антонио Филоса сейчас тщательно изучает обширный портфель брендов Stellantis, чтобы понять, у кого их них есть «жизнеспособное долгосрочное будущее». Не исключено, что некоторые марки могут быть ликвидированы, потому что конкурируют между собой на одном рынке. К таким спикеры агентства отнесли, к примеру, Peugeot и Opel. Помимо этого, минимальную долю рынка сейчас занимают премиальные бренды DS (по данным Jato Dynamics, спад продаж в Европе за первые восемь месяцев 2025-го составил 20,6%) и Lancia (марка с одной моделью потеряла за тот же период 73%).

На фото: Lancia Ypsilon

Сообщается, что ближайшие планы главы Stellantis включают в себя и разработку более доступных моделей – это позволит загрузить заводы, увеличить объём продаж и долю в авторынке. Для этого, по сути, придётся пожертвовать краткосрочной прибылью, но инвесторы готовы не давить на нового руководителя в ближайшие годы и дать ему воплотить свой план. Однако в дальнейшем они, очевидно, будут требовать прибыльности.