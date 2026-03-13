Одни просто радовались, что марке, неотрывно связанной с историей автомобильной промышленности в нашей стране, не дали окончательно уйти в эту самую историю, другие цедили сквозь зубы: «Да ну, шильдики на китайскую повозку наклеили, причем шильдики тоже в Китае заказали, и рады». Да и в адрес «восточного партнера» было выпущено немало критических стрел.

Действительно, по объему продаж легковых автомобилей на китайском рынке марка JAC не только не попадает в первый эшелон – ее и в третий-то можно зачислить с большой натяжкой. Но на тот момент главной была скорость принятия организационных решений, и в этом плане все оказалось правильным. В итоге уже в декабре 2022 года завод представил на обозрение и поругание первые предсерийные Москвич 3, осенью 2023-го пополнил модельную линейку лифтбеком Москвич 6, а летом 2025 года вывел в свет флагманский Москвич 8. Все эти автомобили представляли собой клоны моделей JAC (JAC JS4, J7 и X8 Plus соответственно).

Москвич 3 1 / 3 Москвич 6 2 / 3 Москвич 8 3 / 3

Естественно, затем последовала большая и кропотливая работа по «ассимиляции и адаптации» китайских автомобилей, но этого явно недостаточно: в 2025 году было продано 15,6 тысячи новых Москвичей, а самая популярная модель, Москвич 3, заняла в общем рейтинге продаж только 25-е место. Одним словом, модельный ряд нужно было расширять. И желательно было бы найти еще одного партнера, что и было проделано. Так появилась линейка Москвич М, а помог ей в этом концерн SAIC.

Выбор второго партнера

Выбор на SAIC пал не случайно. Во-первых, это один из самых успешных китайских производителей, который не только входит в китайскую «большую четверку», но и борется за первое место с концерном BYD, периодически меняясь с ним позициями. Но еще важней, что SAIC демонстрирует самые большие успехи на зарубежных рынках, в том числе – в Европе. На европейских рынках принадлежащая концерну марка MG на сегодняшний день является самой продаваемой из всех китайских марок.

Из всей линейки моделей для сборки в России под маркой Москвич были выбраны кроссоверы MG HS (он же – Roewe RX5) и MG RX9 (Roewe RX9), которые превратились в Москвич М70 и Москвич М90 соответственно. Только тс-с-с! – никому ни слова! В официальных документах вы не найдете ни одного упоминания SAIC и MG, а в роли «второго восточного партнера» выступает неведомая китайская инжиниринговая компания. Концерну SAIC совершенно не хотелось бы попасть под вторичные санкции и получить какие-либо проблемы в Европе. Но нам-то что? Результат-то – вот он, выстроился в линеечку на парковке перед аэропортом «Минеральные воды».

Погнали наши городских

Сразу видно, что Москвич 8 отныне лишается титула флагмана марки. М70 чуть меньше по размерам, но в его гамме есть комплектация с 200-сильным двухлитровым мотором и 9-ступенчатым автоматом, которая, кстати, и стоит практически столько же. А на флагманскую позицию явно выдвигается М90, который на 158 мм длиннее. Его колесная база больше на 85 мм, соответственно, при тех же семи посадочных местах новичок предоставляет куда большее пространство для задних пассажиров. Опять же трехзонный климат-контроль против однозонного, ну и всякие другие признаки автомобиля бизнес-класса.

Москвич М70 1 / 4 Москвич М70 2 / 4 Москвич М70 3 / 4 Москвич М70 4 / 4

А вот ситуация с внешностью новинок, на мой взгляд, получилась несколько неоднозначной. С одной стороны – вполне симпатичные машинки, ладные и гармоничные. Выглядят что М70, что М90 в меру динамично, в меру внушительно, при этом нет ни одной черты, которая вызвала бы отторжение. Ни избыточной «азиатчины», ни явственных американизмов. Но одновременно нет и ощущения оригинальности. Просто типичные городские кроссоверы сегментов SUV-C и SUV-D, и однозначно идентифицировать их в потоке будет непросто даже наметанному глазу.

Москвич М90 1 / 3 Москвич М90 2 / 3 Москвич М90 3 / 3

Стилистическое единство у обеих моделей наблюдается, но хватает и различий. Например, у М70 дверные ручки традиционной конструкции, а у М90 – модные, выкидные. И задняя светотехника выглядит по-разному, хотя есть и общий элемент – соединяющая задние фонари светящаяся полоска. Естественно, вся светотехника, и передняя, и задняя – полностью диодная. Несколько по-разному выглядят и врезанные в задний бампер хромированные декоративные законцовки выхлопных труб, которые у М90 имеют более сложную форму. Впрочем, и сами эти законцовки – чистой воды декорация. Ну а единственным оригинальным и запоминающимся элементом внешнего оформления для меня стала хромированная «клюшка» – накладка на заднюю стойку, плавно переходящая в молдинг над боковым остеклением, на которую нанесен градиентный рисунок из матовых ромбиков.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

А еще меня порадовало, что и у М70, и у М90 есть нормальные противотуманные фары. Последнее время многие китайские марки манкируют их установкой, хотя в наших условиях без них зачастую не обойтись.

Не забудьте про звездочки

Знакомство начнем с младшей модели М70 в старшей комплектации «Ультра». Интерьер сразу произвел вполне благоприятное впечатление, тем более что мне достался вариант с бежевым салоном. Единственное замечание: черный потолок – это все-таки на любителя. В остальном все достаточно строго, по-европейски. Внутренние панели – сочетание жесткого и мягкого пластика. Очень понравились кресла переднего ряда – пухлые, но плотные, не пытающиеся выдать себя за спортивные «ковши», но обеспечивающие вполне достойную боковую поддержку. И сиденье водителя, и кресло переднего пассажира снабжены электроприводами, а водительское кресло – еще и регулируемой поясничной поддержкой. Рулевая колонка регулируется и по углу, и по вылету.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Вообще, к эргономике М70 у меня не возникло каких-либо серьезных нареканий: удобное положение за рулем я нашел без всяких проблем, при этом мне не пришлось выбирать до конца диапазон продольного перемещения кресла. Всю нужную информацию водитель считывает с двух 12,3-дюймовых дисплеев, объединенных в единый блок. При этом практически все главные функции доступны не только через тачскрин медиасистемы, но и снабжены физическими органами управления. А если какой-то важной для вас функции такой отдельной кнопки или клавиши не досталось, на спицах руля есть кнопки со звездочками, и, воспользовавшись меню, можно повесить эту функцию на такую кнопку. А еще меня порадовало наличие кнопки с изображением домика. Эта кнопка «Домой» очень облегчает переключение между режимом сопряжения медиасистемы со смартфоном и режимом экранного меню и обратно.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Что оставило двойственное впечатление, так это приплюснутый сверху и снизу руль. Привыкнуть к нему, конечно, можно… Только можете называть меня ретроградом и консерватором, но для меня традиционная круглая баранка, без всяких срезанных сегментов, всегда будет удобней. И не слишком понравился дизайн приборного экрана, точнее, отсутствие возможности выбрать вариант с «нарисованными» аналоговыми циферблатами. Я как-то привык более или менее постоянно контролировать обороты двигателя, а здесь они выводятся мелким шрифтом и дублируются почти не различимой голубой полоской вокруг крупного показателя скорости.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Это вам не Дастер

А вот к заднему дивану у меня ноль претензий. «Сам за собой» я сел без особых проблем. Для поездок семьи из четырех человек комфорта вполне достаточно: у задних пассажиров есть возможность управления потоками воздуха, а два разъема USB решают проблему развлечений в дальней дороге. В холодное время года никто не замерзнет: подогревом оснащены не только передние кресла, но и задний диван. На самом деле, все модели М-линейки получили полный набор «теплых опций», то есть обогрев руля, ветрового и заднего стекол, боковых зеркал и форсунок омывателей. А если учесть багажник пусть не рекордного, но пристойного объема в 507 литров, то можно смело утверждать, что М70 вполне годится на роль семейного автомобиля. Остается проверить, как М70 едет.

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

А едет этот кроссовер с двухлитровым мотором очень даже здорово! Табун в 200 «лошадок» и 350 ньютон-метров в диапазоне от 2500 до 3500 оборотов делают его весьма динамичным, самым динамичным в линейке. 7,5 секунды до сотни – это весьма приличный показатель! Да и рулится М70 просто отменно. Одним словом, на хорошем асфальте ты просто наслаждаешься жизнью и автомобилем. Это радужное настроение может чуть подпортить некая задумчивость 9-ступенчатой гидромеханики, прежде всего – при кикдауне, но в целом машина набирает скорость очень напористо.

Но стоит дороге стать чуть хуже, как ты тут же понимаешь: четкость поведения в поворотах куплена жесткостью подвески. Чувствительные пинки экипаж получает и при проезде через «лежачих полицейских». И на грунтовке становится очевидным: нет, это не Дастер! «Дубасить» по кочкам этому автомобилю строго противопоказано. А уж как нас трясло на дороге через перевал Гумбаши! Трасса через него, конечно, имеет асфальтовое покрытие, вот только асфальт этот на некоторых участках полностью состоит из ям и заплаток. А в случаях, когда заплатка оказывалась в не самом удачном месте, на резком повороте серпантина, заднюю ось машины все-таки переставляло, несмотря на её многорычажную подвеску. Ну и коробка не обеспечивает достаточно быстрый отклик на ускорение при выходе из поворотов. Что делать: автоматы ZF отличаются надежностью, но имеют склонность к некой задумчивости, и ZF 9HP48 – не исключение. Но стоит вернуться на качественный асфальт, и вновь появляется ощущение, что «все стало вокруг голубым и зеленым», а езда превращается в чистой воды удовольствие.

Есть только одно замечание, касающееся работы электронных систем, в частности – системы распознавания дорожных знаков. При въезде в зону действия знака «40» на приборной панели тут же появляется соответствующая пиктограмма, но после покидания зоны ограничения исчезает она не всегда. А если в меню выбран режим информации о превышении допустимой скорости, то Москвич будет противно «динькать», хотя правил вы не нарушаете.

Младшенький-то лучше?

Пересаживаясь за руль Москвича М70 в младшей комплектации «Драйв», я пребывал в несколько скептическом настроении. Все-таки мотор тут полуторалитровый вместо двухлитрового, а значит, и разгон до сотни занимает 9,9 секунды, а не 7,5. Вес, конечно поменьше, но всего на 45 кг, чего вряд ли хватит для компенсации разницы в мощности. Да и оснащение чуть попроще: регулировки сиденья переднего пассажира – только механические, нет регулировки поясничного подпора в кресле водителя, передних датчиков парковки, беспроводной зарядки, системы мониторинга слепых зон. Впрочем, в главном опционная оснащенность осталась вполне на уровне: двухзонный климат-контроль, электропривод двери багажника и система электронных помощников с адаптивным круиз-контролем.

1 / 2 2 / 2

Первые же километры показали, что я ошибался: несмотря на объективную разницу в динамических показателях, версия «Драйв» показалась мне даже более цельной, чем «Ультра». Во-первых, сочетание 150-сильного турбомотора и 7-ступенчатого робота оказалось более отзывчивым на действия с педалью газа. При этом никаких толчков при переключениях я не заметил – все четко, вполне плавно и логично. А еще я охотно допускаю, что подвеска настроена все же несколько иначе, чем в случае комплектации «Ультра». Правда, значительная часть поездки пришлась на скоростную трассу Кисловодск – Минеральные Воды, но тут я решил, что можно расслабиться, включил адаптивный круиз (управление им сосредоточено на левой спице руля и понятно на интуитивном уровне) и действительно расслабился, сняв ноги с педалей. В общем, учитывая, что каталожная цена этой комплектации меньше на 400 тысяч рублей, а разница цены со всеми скидками еще больше, я полагаю, что частные покупатели обратят внимание именно на этот вариант.

Сходство и отличие

Ну а теперь пора поближе познакомиться с новым флагманом. В интерьере кроссовера есть множество элементов, общих с М70: руль, спарка из двух 12,3-дюймовых экранов, передние кресла практически такой же формы. Но и отличия тоже видны сразу. Во-первых, тачскрин медиасистемы повернут на небольшой угол в сторону водителя, а значит, будет меньше бликовать. Кресла обтянуты явно более качественной и дорогой перфорированной кожей и имеют больший диапазон перемещения. Вместо жестких пластиковых панелей – детали под брашированное дерево, есть атмосферная подсветка, а на закрывающих динамики акустической системы решетках красуется логотип Bose. Металлические накладки на педали по идее должны намекать на некую спортивность, но это именно намеки: по динамическим показателям М90 никоим образом не может претендовать на лидирующие позиции даже в рамках сегмента. Разгон до сотни у этой модели занимает 10,9 секунды, то есть на секунду больше, чем в случае М70 с 1,5-литровым мотором.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Зато М90 будет предложен исключительно в полноприводном варианте, и центральное место на консоли занимает «шайба» выбора режимов движения. Блок клавиш под тачскрином больше, чем у М70, равно как и большее число функций имеют отдельные физические клавиши. Правда, пиктограммы на алюминиевых клавишах читаются не слишком хорошо, а к некоторым моментам все-таки нужно привыкать. Например, к форме руля или к расположению двухпозиционной клавиши управления задним стеклоочистителем в торце правого подрулевого переключателя.

1 / 2 2 / 2

Простор на втором ряду сидений можно назвать королевским: в пятиместной конфигурации там вполне можно сесть, положив ногу на ногу. Учитывая, что обитатели второго ряда имеют и собственное управление микроклиматом, и подлокотник с подстаканниками, и слоты для зарядки гаджетов, а сиденья второго ряда имеют изменяемый наклон спинки и их можно двигать в продольном направлении, можно смело утверждать, что по уровню комфорта М90 вполне соответствует бизнес-классу.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Не меньший восторг вызывает и багажник. В пятиместной конфигурации места в нем не много, а очень много! И даже если разложить два сиденья третьего ряда, для багажа все равно останется объем, равный 332 литрам. Вдобавок багажник очень хорошо оборудован: там есть и подсветка, и петли для фиксации груза, и 12-вольтовая розетка, а для рулонной шторки предусмотрено штатное место под фальш-полом. Если сложить и третий, и второй ряды сидений, то вы получите площадку с ровным полом, на которой можно или разместить груз объемом до двух кубометров, или организовать вполне пристойные спальные места.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Имя ему – комфорт

Как Москвич М90 едет? А так же, как и выглядит – солидно. Плавное, но энергичное ускорение на старте, плавный, но при этом напористый набор скорости. Благодаря относительно низкопрофильным шинам на 20-х дисках кроссовер цепляется за траекторию, как кошка за ковер. При этом всякие неровности подвеска обрабатывает весьма комфортно, не сотрясая экипаж до самых глубин организмов. Правда, у такой настроенной на комфорт подвески есть и оборотная сторона: в энергичных поворотах машина заметно кренится. Опять же, вполне чувствуются и некоторые задержки в переключении передач 9-ступенчатой гидромеханикой. Особенно это ощущалось на серпантине: и вход, и выход из поворотов получаются не на тех передачах, на которых хотелось бы.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На горном перевале очень кстати пришелся полный привод. За ночь дорогу завалило снегом, и чтобы разъехаться со встречными машинами, то и дело приходилось влетать правыми колесами в рыхлый снег. Но ничего страшного при этом не происходило: системы стабилизации отрабатывали вполне корректно, а полный привод позволял тут же вернуться на траекторию.

Но как бы то ни было, Москвич М90 точно не относится к числу автомобилей-провокаторов. За рулем этого кроссовера совершенно не хочется ни устраивать стрит-рейсинг, ни «играть в шашечки». А вот следить за скоростью все-таки надо: звукоизоляция салона выполнена на вполне серьезном уровне. Вроде как и не усердствовал особо с педалью газа, а на приборной панели уже красуется цифра 150.

* * *

М70 и М90 попадают в сектора рынка, где конкуренция очень высокая, а цены (3,1 и 3,5 миллиона рублей – за М70 в двух комплектациях, 4,2 миллиона – за М90) никак нельзя назвать демпинговыми. Семиместные и полноприводные Dongfeng DFSK iX7 с 220-сильными моторами стоят в салонах по 2,3-2,4 миллиона рублей и никакого ажиотажа не вызывают. Конкурентов Москвича М70 и вовсе перечислять замучаешься, причем среди них будут такие успешные модели, как Вelgee X70, Chery Tiggo 7L или Haval F7, которые в переднеприводном исполнении значительно дешевле Москвича. Полноприводные версии дороже, но они есть, а у Москвича полноприводные М70 пока что только значатся в планах, причем не самых ближних. Но есть у них и серьезное преимущество: несмотря на китайские корни, продукция Московского Автозавода считается чисто российской, и ее можно приобретать на бюджетные деньги.