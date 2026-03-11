Степень непрактичности Audi А5 первого поколения в версии четырёхдверного купе просто зашкаливала, зато выглядела машина очень интересно. Купе второго поколения стало пятидверным, дизайн получился чуть менее выразительным, но концепция автомобиля для купирования кризиса среднего возраста осталась прежней. И если вы начинаете приглядываться к А5 второго поколения, то предлагаем ознакомиться со слабыми местами кузова, салона и электрики этой машины, а в следующей части обзора разберемся с её двигателями, коробками и ходовой частью.

Платформа MLB Evo, на которой основано второе поколение А5, является дальнейшим развитием платформы MLB. Поэтому нет ничего странного в том, что технически схожих моделей набирается больше двух десятков, причём не только среди Audi, но и среди Porsche, Volkswagen, Bentley, Lamborghini и – неожиданно – Hongqi. Не удивляйтесь, но модель H9 построена на MLB. Основные отличия между MLB и MLB Evo заключаются в их электронной начинке, а поскольку машины на них выходили постоянно, получая функционал в зависимости от года выпуска, то грань между этими платформами весьма условная.

Audi А5 по технической части мало отличается от А4, и в большинстве комплектаций разные у них только форматы кузова. А5 заявлена в виде купе, кабриолета и хэтчбека. В терминах Audi – Coupe, Cabriolet и Sportback соответственно. Эти машины немного ниже и шире обычной А4 поколения В8/В9, у них безрамочные боковые стёкла и не совпадает количество дверей. Разумеется, отличаются у этих машин и комплектации, и стоимость.

Кузов А5 – почти цельностальной. Наружных алюминиевых панелей у него нет, зато чашки передней подвески, оконечности передних лонжеронов и передняя балка литые. Пятидверный кузов имеет увеличенную относительно двухдверок колёсную базу.

Поскольку матрица MLB называется продольной, то очевидно, что и компоновка у машины – с продольно расположенным двигателем. Привод – передний или полный, причём полный может быть постоянным с межосевым дифференциалом или подключаемым с электромагнитной муфтой.

Передняя и задняя подвески – многорычажные. Для MLB Evo доступна интересная опция, которой не было у простых MLB, – полноуправляемое шасси. Фактически это мехатроника, которая чуть доворачивает задние колёса, и никаких задних рулевых реек тут нет.

Выбор моторов широчайший – от бензинового 1,4 TSI до 450-сильного 2,9-литрового V6 с двумя турбинами и, конечно же, множество дизельных моторов объёмом 2-3 литра и мощностью от 150 до 286 л.с. Но в России набор моторов для простой А5 сократили до двухлитровых TSI в версиях на 190 и 249 л.с. и турбодизеля такого же объёма (190 л.с.). Зато у нас не продавали моноприводные машины, и даже вариант с мотором мощностью 190 сил предлагали с полным приводом, а не с передним, как в Европе. Для версии S5 был доступен двигатель 3,0 TSI мощностью 354 л.с., а RS5 могла похвастаться 2,9-литровым мотором, форсированным до 450 сил.

Базовым бензиновым мотором является 2,0 TSI серии CVKB, который относится к линейке EA888 Gen3b, имеет мощность 190 л.с., двойной впрыск и умеет работать по циклу Миллера. Двигатель мощностью 252 л.с. тоже семейства EA888 Gen3b, но серии CYRB. На гибридах используется мотор CVL мощностью 170 сил. На S5 установлен двигатель 3,0 TSI (354 л.с.) линейки EA839 – не надо его путать с компрессорными моторами-предками. Цилиндры у него без алюсила, а вместо компрессора используется турбина, установленная в развале блока.

На RS5 стоит двигатель той же линейки EA839, но серии DECA, объемом 2,9 литра и мощностью 450 л.с. Он гораздо чаще встречается на машинах Porsche, но агрегат это обычный, «всефольксвагеновский» по конструкции.

Как ни странно, на ряде рынков Европы А5 предлагали и с мотором 1,4 TSI серии CVNA мощностью 150 л.с. Он уникален тем, что это единственный двигатель серии ЕА211, рассчитанный под продольную установку, и использовали его очень редко, предпочитая обычно снижать мощность моторов серии ЕА888 до 115-122 л.с.

Линейка дизельных моторов тоже очень широкая и включает в себя несколько вариантов двухлитровых двигателей мощностью 150, 190 и 218 л.с. Это моторы CZHA, DEUA, DETA и DESA, относящиеся к линейке ЕА288. Трёхлитровые дизели А5 относятся к двум поколениям: EA897 Evo и EA897 Evo2. Двигатели CSWB и CRTC мощностью 218 и 272 л.с. – более раннего поколения, DCPC на 286 сил относится к следующей итерации.

Список коробок передач такой же длинный. Разумеется, на передне- и полноприводных А5 использовались и 6-ступенчатые МКП, и 7-ступенчатый преселектив DL382. В топовых версиях машины установлена 8-ступенчатая АКП ZF 8РЗ55/8HP65. Полноприводные коробки DL382 делятся на варианты Quattro + и Quattro Ultra, как назывался вариант с муфтой привода задней оси.

Электроника в А5 второго поколения играет ничуть не менее важную роль, чем механика. Во-первых, мощность и динамика достигаются предельным напряжением систем управления, которые балансируют на грани возможностей моторов и трансмиссий, во-вторых, эти машины – просто компьютеры на колёсах во всех прочих отношениях. Согласно рекламным материалам Audi, тут используются целых 90 блоков управления и три типа шин связи, причём блоки умудрились установить в каждое зеркало, фару и бензонасос. А такие элементы, как матричные фары – это просто шедевр мехатроники и электрики. Само собой, есть и круиз-контроль с автоведением, и автопарковщик, регулироваться электрикой может практически всё, а вместо обычных приборов может стоять огромный дисплей.

Хронология

2 июня 2016 года. Модель представлена публике в рамках заводской презентации.

Октябрь 2016 года. Премьера новых А5 и S5 на Парижском автосалоне. Пока – только в кузовах купе и хэтчбек. Базовые моторы – 2,0 TSI мощностью 190 л.с. на переднеприводной версии и 252 л.с. – на полноприводной. Коробки передач – 7-ступенчатые преселективы или 6-ступенчатая МКП. Версия S5 предлагается с наддувным 3,0 TSI (354 л.с.) только с полным приводом и 8-ступенчатой классической АКП. Дизельные версии представлены вариантами 2,0 TDI (190 л.с.) с передним или полным приводом и опционной 7-ступенчатой DSG и 3,0 TDI (218 л.с.) с полным приводом.

4 ноября 2016 года. На Детройтском автосалоне представлена машина с кузовом кабриолет. Список двигателей и трансмиссий тот же.

Январь 2017 года. Появился вариант с новым дизельным мотором 3,0 TDI мощностью 272 л.с., полным приводом и 8-ступенчатой АКП.

Март 2017 года. На Женевском автосалоне представлено купе RS5 с мотором объёмом 2,9 литра (450 л.с.). Привод – только полный, коробка – 8-ступенчатый автомат.

Август 2017 года. Представлена самая слабая бензиновая версия с мотором 1,4 TSI (150 л.с.) с передним приводом и гибридная версия с мотором 2,0 TSI (170 л.с.). Появилась и версия со 150-сильным дизелем объёмом два литра, привод – как передний, так и полный.

Октябрь 2017 года. Версия 3,0 TDI стала мощнее, получив новый мотор мощностью 286 л.с.

Сентябрь 2019 года. Представлена рестайлинговая версия модели. Изменения в основном касаются электроники и комплектаций.

Июль 2024 года. Представлено следующее поколение модели, которое заменило и линейку А4, и линейку А5.

Кузов

Внешние панели

Если вы думаете, что у машины 2016 года выпуска с кузовом проблем нет и нужно только проверить, не участвовала она в ДТП, то вы не угадали. У А5 первых лет выпуска стабильно облезают кромки колёсных арок и верхняя часть рамки лобового стекла. Небольшие пузыри краски в самых уголках у бампера и неровности краски в зазоре тоже встречаются. Автомобиль достаточно редкий, но на трёх осмотренных машинах до 2019 года выпуска хотя бы на одной арке уже были замечены мелкие возрастные дефекты, и это при том, что в заводской краске ни одной машины не попалось. А это значит, что проблема будет достаточно массовой, и в будущем экземпляры с дефектами будут попадаться чаще. Хорошо, что с дверными ручками пока все нормально, в отличие от машин предыдущего поколения и родственных Skoda. На нише заднего номерного знака проблем тоже не отмечено.

У А5 второго поколения сейчас такие возраст и цена, когда наличие дефектов кузова говорит, скорее, об отношении владельцев к своим машинам. При двух миллионах стартовой стоимости наличие неустранённых дефектов ЛКП намекает на то, что А5 не воспринимают как что-то редкое и дорогое.

Потёртости и сколы краски на передней части арки заднего колеса и накладке порога вызваны особенностью аэродинамики. В продаже есть окрашиваемые в цвет кузова накладки на металлическую часть и отформованные наклейки на арку и порог для хэтчбеков и купе. Их использование позволяет не закрашивать дефекты слишком часто.

Пластиковая накладка порога крепится достаточно удачно. Во всяком случае натёртости и коррозия по кромке не встречаются, а отчётов о кузовном ремонте с зачисткой порога в Интернете нет. Но отсутствие заводской плёнки на проблемной зоне контакта пластика и металла, на мой взгляд – серьёзный недостаток.

Снизу

Вид снизу мало обнадёживает. На машинах из Санкт-Петербурга хорошо заметна лёгкая коррозия участков днища, не прикрытых пластиком. Впрочем, под ним коррозия наверняка точно такая же. Начиная с поколения В7, когда днище перестали покрывать по всей площади нормальной мастикой, младшие модели Audi понемногу гниют. Дыр ожидать не стоит, но приятного в этом мало.

При этом ЛКП в моторном отсеке обычно сохраняется в отличном состоянии, а алюминиевые чашки вообще корродировать не способны. Кузов, несмотря на свою «безрамочность», достаточно сухой, и вода попадает на полы разве что на кабриолетах и у любителей проводить химчистки. Но блоки электроники загерметизированы хорошо, а большинство машин изнутри не гниют и не собирают воду.

Кузова кабриолетов страдают сильнее, поскольку тут и нагрузка выше, и машины иногда всё же умудряются оставить под дождиком. В последнем случае штатный слив со своей задачей быстро справиться не может. Поскольку в наших краях кабриолеты встречаются редко и статистики по ним мало, то могу отметить, что, например, голландцы жалуются на разрушение шовного герметика в ногах задних пассажиров у машин возрастом от пяти лет и наличие следов ржавчины там же, на напольном ковре. В общем, несмотря на высокую жёсткость кузова современных кабриолетов, он всё же оказался довольно уязвим. При аккуратной сезонной эксплуатации это большой проблемой не является, но если вы вдруг берёте машину на каждый день, то не поленитесь вскрыть салон и проверить (а при необходимости и восстановить) герметичность швов.

Оборудование кузова

О каких-то серьёзных проблемах в оборудовании кузова говорить пока рано. Массовые жалобы касаются в основном второстепенных вещей вроде мерцания или отключения подсветки порогов, затёртых кнопок на руле или шума ветра в уплотнениях. Причиной поломок войлочных подкрылков и бамперов в основном является небольшой клиренс. Потеющие фары – беда небольшая. Если они не матричные, их просто сушат, а дефектов корпуса обычно при этом нет. Одним словом, в этом отношении качество А5 вполне премиальное, и большинство забот устраивают себе владельцы сами при попытках что-то заменить и улучшить.

Салон

Салон А5 шикарный и выполнен в духе времени, хотя конструкция передней панели местами напоминает старые BMW. В целом, тут всё сделано удачно и качественно, используются очень хорошие материалы, и при пробегах за 200 тысяч километров даже перфорация на руле выглядит отлично. Сиденья тоже могут смотреться великолепно, и подводит у них в основном кожзам боковины водительского сиденья. Мелкие проблемы вроде скрипа дверных ручек и поцарапанных накладок рычага АКП встречаются, но большая часть владельцев на них даже не обратит внимания.

1 / 2 2 / 2

По меркам кафе-рейсера внутри довольно просторно, особенно в случае длиннобазного хэтчбека. Потолок на голову не давит, сзади в пятидверке вполне просторно: места тут не меньше, чем в Octavia A7. В общем, вполне семейное авто.

Каких-то особых проблем в плане интерьера и климатической системы не отмечено, разве что пакет радиаторов плотный и быстро забивается грязью.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Электрика

Весьма сложная электроника обычно даёт о себе знать в случае её модернизации и в ходе серьёзного кузовного ремонта. Отмечу, что защита компонентов пока нормально не вскрыта, всё делается дорого и небыстро, так что замена блоков – операция сложная. Да и компоненты сами по себе стоят пока дорого. Хорошо, что ломается всё редко, а в числе основных поломок находятся лишь уже упомянутая подсветка и бесключевой доступ. Обе проблемы возникают по причине проводки «последнего метра» и контроллеров. Другие сбои возможны, но сканеры высокого класса позволяют быстро и недорого разобраться в проблемах и сбросить ошибки.

Впрочем, хронически недовольные владельцы А5 тоже иногда встречаются. Это те, кто не хочет находить и устранять причины регулярных сбоев, и в итоге вынуждены постоянно наведываться в сервис.

Промежуточный итог

Audi A5 второго поколения пока ещё не достигли того возраста, когда проблем становится много. Сейчас их владельцы наслаждаются конфетно-букетным периодом и больше думают о тюнинге и апгрейдах. Однако уже заметно, что кузов имеет слабое ЛКП и снизу защищён плохо. Как это себя проявит в дальнейшем, сейчас сказать сложно, но, скорее всего, в плане долговечности кузова машины окажутся не намного лучше «корейцев» и «японцев» тех же лет выпуска, причём стоимость их эксплуатации будет выше. Ну а том, чего ждать от моторов, трансмиссии и ходовой части А5, мы расскажем во второй части обзора этого автомобиля.