Кроссовер Zeekr 8X показал свой интерьер перед скорым стартом продаж

Марка Zeekr активно готовится к запуску нового кроссовера. Паркетник предложат в виде подзаряжаемого гибрида, при этом, как и старший брат, топовый Zeekr 8X будет иметь систему сразу с тремя электромоторами.

Сертификат кроссовера Zeekr 8X появился в базе китайского минпрома в самом начале текущего года, после чего сам принадлежащий компании Geely бренд показал внешность новинки на фирменных фото. Теперь рассекречен и салон. Вдобавок Zeekr объявил дату презентации – 16 марта. И в этот же день в Китае откроют прием предварительных заказов.

Как и снаружи, внутри Zeekr 8X подражает старшему брату – флагманскому кроссоверу Zeekr 9X, который стартовал осенью 2025-го. В салоне младшего паркетника тоже установлены компактный приборный экран и табло мультимедиа, состоящее из двух дисплеев. Под центральными дефлекторами обдува есть ряд клавиш, на тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки, шайба и еще один ряд кнопок. Но передняя панель у Zeekr 8X – своя, с вертикальными боковыми воздуховодами.

Кроме того, младший кроссовер будет доступен в пяти- или шестиместном исполнениях, тогда как Zeekr 9X – исключительно трехрядный. Кресла Zeekr 8X имеют подогрев, вентиляцию и массажер, в их подголовники встроены динамики. Установленное во втором ряду правое сиденье – еще и с откидной подставкой для ног. В торце центрального тоннеля есть довольно крупный планшет для управления всевозможными настройками, а к потолку прикреплен дисплей развлекательной системы.

Что же касается дизайна экстерьера, то у Zeekr 8X более плавные черты. Длина модели равна 5100 мм, ширина – 1998 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 3069 мм. Для сравнения, габариты Zeekr 9X: 5239/2019/1819 мм, расстояние между осями – 3169 мм.

Zeekr 8X тоже представляет собой подзаряжаемый гибрид. В состав силовой установки входит бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 279 л.с., который может как работать в режиме генератора, так и подключаться к колесам. Китайцы еще пишут, что у топового кроссовера три электромотора (один спереди, два сзади) суммарной мощностью 1400 л.с. (аналогичная модификация есть и у Zeekr 9X). «Восьмерка» будет доступна с батареей емкостью 55,1 или 70 кВт*ч.

Все подробности о Zeekr 8X узнаем на следующей неделе.